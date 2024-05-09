Пограничники дроном уничтожили оборудование пункта связи оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Пункт связи оккупантов уничтожили ударные дроны пограничников бригады "Месть" на Купянском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Попаданием из FPV-дрона пограничники уничтожили антенное оборудование пункта связи врага на Харьковщине.
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Борис Дородный #565881
показать весь комментарий09.05.2024 19:11 Ответить Мне нравится 0
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