РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11140 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 354 1

Пограничники дроном уничтожили оборудование пункта связи оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Пункт связи оккупантов уничтожили ударные дроны пограничников бригады "Месть" на Купянском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Попаданием из FPV-дрона пограничники уничтожили антенное оборудование пункта связи врага на Харьковщине.

Также смотрите: Пограничники уничтожили полевой склад БК и поразили позицию вражеских минометчиков. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) пограничники (1573) Харьковщина (5577) дроны (3912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже дней 5 в сети это видео. Заканчивайте на полдник котлеты с завтрака давать! Пора давно всё называть своими именами. Это война уже третий год.
показать весь комментарий
09.05.2024 19:11 Ответить
 
 