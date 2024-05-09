Прикордонники дроном знищили обладнання пункту зв’язку окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Пункт зв’язку окупантів знищили ударні дрони прикордонників бригади "Помста" на Куп’янському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Влучанням з FPV-дрона прикордонники знищили антенне обладнання пункту звʼязку ворога на Харківщині.

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