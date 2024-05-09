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Прикордонники дроном знищили обладнання пункту зв’язку окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Пункт зв’язку окупантів знищили ударні дрони прикордонників бригади "Помста" на Куп’янському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Влучанням з FPV-дрона прикордонники знищили антенне обладнання пункту звʼязку ворога на Харківщині.

Також дивіться: Прикордонники знищили польовий склад БК та вразили позицію ворожих мінометників. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) прикордонники (1099) Харківщина (6054) дрони (4695)


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Уже дней 5 в сети это видео. Заканчивайте на полдник котлеты с завтрака давать! Пора давно всё называть своими именами. Это война уже третий год.
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09.05.2024 19:11 Відповісти
 
 