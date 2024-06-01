Прикордонники скидами з дрона знищили російський танк Т-72 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади "Помста" за допомогою безпілотного коптера "Вампір" знищили танк окупантів Т-72.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Бомбер завис над панцерником та розрядив весь боєзапас, щоб не залишити ворогу надії на відновлення цієї машини.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар01.06.2024 09:35 Відповісти Мені подобається 6
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар01.06.2024 11:46 Відповісти Мені подобається 1
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