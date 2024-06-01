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Прикордонники скидами з дрона знищили російський танк Т-72 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади "Помста" за допомогою безпілотного коптера "Вампір" знищили танк окупантів Т-72.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Бомбер завис над панцерником та розрядив весь боєзапас, щоб не залишити ворогу надії на відновлення цієї машини.

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прикордонники (1100) танк (2067) дрони (4706)


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Гарно! Молодці!
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01.06.2024 09:35 Відповісти
Зійшов на орків московських Благодатний Вогонь від Українців!!
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01.06.2024 11:46 Відповісти
 
 