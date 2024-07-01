Разведчики бригады "Рубеж" захватили в плен несколько десятков российских оккупантов. ВИДЕО

В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

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Как отмечается, большинство из них - мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие. Наши бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь.

"Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага", - отмечают в МВД.

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