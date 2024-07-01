РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8143 посетителя онлайн
Новости Видео Война
31 852 47

Разведчики бригады "Рубеж" захватили в плен несколько десятков российских оккупантов. ВИДЕО

В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Внимание: на видео присутствуют кадры боевых действий и ненормативная лексика!!!

Как отмечается, большинство из них - мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие. Наши бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь.

"Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага", - отмечают в МВД.

Также смотрите: Пленный оккупант говорит, что лучше отсидеть в тюрьме, чем воевать против Украины: "В последнее время ужас какой-то творится". ВИДЕО

Ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия незаконно удерживает более 14 тыс. граждан Украины.

Автор: 

армия РФ (19620) МВД (9324) плен (2629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Буде добрий фонд обмінний !!! Хлопці молодці
показать весь комментарий
01.07.2024 06:53
+15
Вбивати ні, але можна хоча би в 10 разів менше годувати. Не здохнуть.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:49
+14
просто бісять їхні вгодовані морди
показать весь комментарий
01.07.2024 08:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде добрий фонд обмінний !!! Хлопці молодці
показать весь комментарий
01.07.2024 06:53 Ответить
Если они сами осознанно сдались, то сильно вряд ли захотят в рашку обратно.
показать весь комментарий
01.07.2024 08:31 Ответить
Супер МОЛОДЦІ КРАСАВЧІКИ❤️🙏✊👍‼️🍀🍀🍀🍀🍀
показать весь комментарий
01.07.2024 21:33 Ответить
І що, тепер утримувати і годувати це падло?
показать весь комментарий
01.07.2024 07:15 Ответить
А давайте вб"ємо! Щоб наших не визволити!
показать весь комментарий
01.07.2024 07:21 Ответить
Вбивати ні, але можна хоча би в 10 разів менше годувати. Не здохнуть.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:49 Ответить
Це ти с фашистів навчився, хоча і у ху.,лостану теж можна
показать весь комментарий
01.07.2024 07:55 Ответить
просто бісять їхні вгодовані морди
показать весь комментарий
01.07.2024 08:06 Ответить
Та так і треба, тільки не просто вбивати а закатовувати до смерті, і НЕ знімати це на телефони.
показать весь комментарий
01.07.2024 15:58 Ответить
Думаєте такого нема? Я думаю що є.
показать весь комментарий
01.07.2024 16:19 Ответить
На обмін цє ж
показать весь комментарий
01.07.2024 21:34 Ответить
Можливо, не одночасно.
показать весь комментарий
01.07.2024 08:02 Ответить
Яке ж ти занудливе створіння-ще й фотовідеозвіти на диван подавай!
показать весь комментарий
01.07.2024 08:26 Ответить
Та тих при спробі втечі того, як його, бо на всіх у таксі немає місць ...
показать весь комментарий
01.07.2024 08:46 Ответить
Русские не здаються, они друг друга достреливают, а это видно их рабы, они поумнее
показать весь комментарий
01.07.2024 07:56 Ответить
Наші хлопці рашистам надають меддопомогу, в таборах 3 разове харчування, а як подивлюся в якому стані з їх концтаборів вертаютьця наші полонені, аж серце краєтьця! Ось чим ми відрізняємося від кацапської орди. Самі гарно не живуть, і іншим народам не дають!
показать весь комментарий
01.07.2024 08:04 Ответить
Ну що сказати? Чмоню всі пам'ятають? Мирлпве таке, покладисте, з великими телячими очима. Після обміну пішло не лікуватися, а знову воювати. За бабло. Ті теж підуть. І це погано. Хоча варто відрвзати всього один палець - аеликий, або вказівний на правій руці - і цього не станеться.
показать весь комментарий
01.07.2024 08:05 Ответить
Убивці з московщини вдерлися в Україну, щоб за гроші УБИВАТИ Українців!
показать весь комментарий
01.07.2024 08:33 Ответить
Та треба наших витягнути,тому й беруть,а так....
показать весь комментарий
01.07.2024 08:40 Ответить
Мужики, пацани, тьху ти, маю на дію то були голлівудські понти .
показать весь комментарий
01.07.2024 09:00 Ответить
Тепер годуй кацапську саранчу. А в нас своя саранча на ''банковій'' сидить, спекатися її не можемо!
показать весь комментарий
01.07.2024 09:53 Ответить
Звернення до орків типа "братан" та "пацани", то вже зайве, бо вони криваві вбиці. Саме підходяще, це звісно під"ри, на інше вони не заслкговують.
показать весь комментарий
01.07.2024 09:56 Ответить
Так з ворогом та вбивцею треба поводитися гуманно, бо ми ж не такі🤮 так ви не такі, ви телятка над якими можна безкагзнущатись, саме тому кацапи не бояться сюди їхати воювати.
показать весь комментарий
01.07.2024 10:07 Ответить
* безкарно знущатись
показать весь комментарий
01.07.2024 14:55 Ответить
Молодці, Хлопці!!! Ви найкращі в нас!!! Хай оберігає Господь Вас всіх!
показать весь комментарий
01.07.2024 10:15 Ответить
Кацапи нашим голови ріжуть, а українці геть подуріли - ворогів лютих в полон запрошують та ще й гарантують сите та комфортне життя в полоні... І це після Бучі...
показать весь комментарий
01.07.2024 10:18 Ответить
А ви пропонуєте їх показово на камеру вбивати після того як вони здалися? Далі питання наслідків. Вони принципово перестануть задаватися, розуміючи, що їх чекає. Почнуть до останнього відстрілюватися. Або навіть коли типу піднімуть руки, будуть в запазуці гранату тримати. Або ще щось. Тоді кількість загиблих з нашого боку виросте. Плюс мокши почнуть так само робити з нашими, вже не лишаючи шансів їм ні здатися, ні з полону повернутися. Я впевнений, що наші теж не всіх в полон беруть. Тим паче з тих підрозділів які "відзначились" у тій же Бучі. Головне в цьому процесі безпека. Як тільки наш відчуває найменшу небезпеку в той момент коли "іван" здається, тут не може бути ніяких гуманістичних моментів. Але ж якщо можна пару кацапів взяти живими, а потім їх виміняти, то це виправдано.
показать весь комментарий
01.07.2024 10:52 Ответить
Я не писав про "показово на камеру". Їх не потрібно вмовляти...
показать весь комментарий
01.07.2024 11:27 Ответить
А чому не потрібно запропонувати здатися, якщо є така можливість? Кращий той бій, якого не було. У будь якому випадку, як діяти в таких ситуаціях не нам з вами вирішувати.
показать весь комментарий
01.07.2024 11:31 Ответить
Самі нехай в полон просяться. На камеру. Хто не проситься того "в расход".
показать весь комментарий
01.07.2024 11:35 Ответить
Ну я ж кажу... напевно, що не нам вирішувати. Багато залежить від ситуації вже безпосередньо у той момент. Конкретно солдат вже приймає рішення, пропонувати здатися чи ні. Взяти в полон чи ні...
показать весь комментарий
01.07.2024 11:38 Ответить
Окупанти однозначно не заслуговують на життя. Третій рік війни! Вони вже чудово знають за чим вони сюди прийшли і що вони тут роблять, і навіщо це їм. Це виродки. Всі без винятку. Нелюди.
показать весь комментарий
01.07.2024 11:42 Ответить
Цілком погоджуюсь.
показать весь комментарий
01.07.2024 11:46 Ответить
Людяність.. Головна ознака Українців! А мій Дніпро сьогодні вночі обстріляли ракетами, в жилий сектор !!, напевно "вдячні" орки нам за нашу людяність((((.
Десь прочитала епічний вислів:
"Эту войну запомнят, как один народ воевал за свою свободу, а другой - за своё рабство".
показать весь комментарий
01.07.2024 10:37 Ответить
Еще дорогие импортные медикаменты на етих тварей используют. Да они даже на своих болотах такого обслуживания не получали. Может им еще пивка холодненького нальете?
показать весь комментарий
01.07.2024 11:05 Ответить
Все правильно роблять наші коли на відео це знімають. Треба заохочувати орків до добровільної здачі. Військовополонених ЗСУ теж потрібно рятувати за обміном
показать весь комментарий
01.07.2024 11:27 Ответить
Багато азовців нарятували?
показать весь комментарий
01.07.2024 11:29 Ответить
Ці орки здались не тому, що не хотіли вбивати українців.

Вони здались тому, що у них не стало можливості нас вбивати через поранення. Після лікування в Україні за рахунок наших злиденних пенсіонерів вони відгодують пики і зади, будуть обміняні та повернуться вбивати українців.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:07 Ответить
Обмінний фонд вже сформовано, але кацапи не бажають здійснювати реальний обмін всіх на всіх. Під обмін потрапляють одиниці. Тому розмір обмінного фонду взагалі не має значення.

Відео хороше, його треба розповсюджувати, Але діяти раціонально, пам'ятати про наших пенсіонерів.
показать весь комментарий
01.07.2024 13:11 Ответить
Как много умников, кричащих "в плен не брать".
Ну так го на фронт и своим примером покажите, брать или не брать.
показать весь комментарий
01.07.2024 14:23 Ответить
Гидко дивитись як ви облизуєте дітовбивць і педофілів і називаєте їх "братанами"
показать весь комментарий
01.07.2024 15:55 Ответить
Солдатам на фронте самим решать, как обходиться с пленными свинопсами. У меня был бы только один вопрос к хлопцу, который назвал казламордого 'братан'. Я б спросил, или он видел недавнее видео, где кацапский выродок бьет пленных бойцов ВСУ ногой в живот? Или чуть более давнее, там где расстреливают шестерых сдавшихся?
показать весь комментарий
01.07.2024 18:50 Ответить
БРАТАН ???!!!
показать весь комментарий
01.07.2024 19:57 Ответить
шось дуже вже все красіво виглядає.. і я не нарахував десятки полонених. 5 від сили..
показать весь комментарий
01.07.2024 20:14 Ответить
Якось сер Вінстон Черчиль сказав мудру річ: "Полонені - це такі люди, які приходять вас убити, а коли в них це не виходить, просять, щоб ви їх пожаліли".
показать весь комментарий
01.07.2024 20:17 Ответить
Ище би в дьосна поциловали би підаров
показать весь комментарий
02.07.2024 00:03 Ответить
 
 