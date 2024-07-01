Разведчики бригады "Рубеж" захватили в плен несколько десятков российских оккупантов. ВИДЕО
В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Внимание: на видео присутствуют кадры боевых действий и ненормативная лексика!!!
Как отмечается, большинство из них - мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие. Наши бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь.
"Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага", - отмечают в МВД.
Ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия незаконно удерживает более 14 тыс. граждан Украины.
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Десь прочитала епічний вислів:
"Эту войну запомнят, как один народ воевал за свою свободу, а другой - за своё рабство".
Вони здались тому, що у них не стало можливості нас вбивати через поранення. Після лікування в Україні за рахунок наших злиденних пенсіонерів вони відгодують пики і зади, будуть обміняні та повернуться вбивати українців.
Відео хороше, його треба розповсюджувати, Але діяти раціонально, пам'ятати про наших пенсіонерів.
Ну так го на фронт и своим примером покажите, брать или не брать.