Розвідники бригади "Рубіж" захопили у полон кілька десятків російських окупантів. ВIДЕО
У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Увага: на відео присутні кадри бойових дій та ненормативна лексика!!!
Як зазначається, більшість з них - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. Наші бійці надали їм необхідну медичну допомогу.
"Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних - шлях росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога", - наголошують у МВС.
Раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України.
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Десь прочитала епічний вислів:
"Эту войну запомнят, как один народ воевал за свою свободу, а другой - за своё рабство".
Вони здались тому, що у них не стало можливості нас вбивати через поранення. Після лікування в Україні за рахунок наших злиденних пенсіонерів вони відгодують пики і зади, будуть обміняні та повернуться вбивати українців.
Відео хороше, його треба розповсюджувати, Але діяти раціонально, пам'ятати про наших пенсіонерів.
Ну так го на фронт и своим примером покажите, брать или не брать.