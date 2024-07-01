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Новини Відео Війна
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Розвідники бригади "Рубіж" захопили у полон кілька десятків російських окупантів. ВIДЕО

У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Увага: на відео присутні кадри бойових дій та ненормативна лексика!!!

Як зазначається, більшість з них - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. Наші бійці надали їм необхідну медичну допомогу.

"Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних - шлях росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога", - наголошують у МВС.

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Раніше Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія незаконно утримує понад 14 тис. громадян України.

Автор: 

армія рф (17743) МВС (3509) полон (1579)


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Топ коментарі
+27
Буде добрий фонд обмінний !!! Хлопці молодці
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01.07.2024 06:53
+15
Вбивати ні, але можна хоча би в 10 разів менше годувати. Не здохнуть.
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01.07.2024 07:49
+14
просто бісять їхні вгодовані морди
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01.07.2024 08:06
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Буде добрий фонд обмінний !!! Хлопці молодці
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01.07.2024 06:53 Відповісти
Если они сами осознанно сдались, то сильно вряд ли захотят в рашку обратно.
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01.07.2024 08:31 Відповісти
Супер МОЛОДЦІ КРАСАВЧІКИ❤️🙏✊👍‼️🍀🍀🍀🍀🍀
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01.07.2024 21:33 Відповісти
І що, тепер утримувати і годувати це падло?
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01.07.2024 07:15 Відповісти
А давайте вб"ємо! Щоб наших не визволити!
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01.07.2024 07:21 Відповісти
Вбивати ні, але можна хоча би в 10 разів менше годувати. Не здохнуть.
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01.07.2024 07:49 Відповісти
Це ти с фашистів навчився, хоча і у ху.,лостану теж можна
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01.07.2024 07:55 Відповісти
просто бісять їхні вгодовані морди
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01.07.2024 08:06 Відповісти
Та так і треба, тільки не просто вбивати а закатовувати до смерті, і НЕ знімати це на телефони.
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01.07.2024 15:58 Відповісти
Думаєте такого нема? Я думаю що є.
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01.07.2024 16:19 Відповісти
На обмін цє ж
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01.07.2024 21:34 Відповісти
Можливо, не одночасно.
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01.07.2024 08:02 Відповісти
Яке ж ти занудливе створіння-ще й фотовідеозвіти на диван подавай!
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01.07.2024 08:26 Відповісти
Та тих при спробі втечі того, як його, бо на всіх у таксі немає місць ...
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01.07.2024 08:46 Відповісти
Русские не здаються, они друг друга достреливают, а это видно их рабы, они поумнее
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01.07.2024 07:56 Відповісти
Наші хлопці рашистам надають меддопомогу, в таборах 3 разове харчування, а як подивлюся в якому стані з їх концтаборів вертаютьця наші полонені, аж серце краєтьця! Ось чим ми відрізняємося від кацапської орди. Самі гарно не живуть, і іншим народам не дають!
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01.07.2024 08:04 Відповісти
Ну що сказати? Чмоню всі пам'ятають? Мирлпве таке, покладисте, з великими телячими очима. Після обміну пішло не лікуватися, а знову воювати. За бабло. Ті теж підуть. І це погано. Хоча варто відрвзати всього один палець - аеликий, або вказівний на правій руці - і цього не станеться.
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01.07.2024 08:05 Відповісти
Убивці з московщини вдерлися в Україну, щоб за гроші УБИВАТИ Українців!
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01.07.2024 08:33 Відповісти
Та треба наших витягнути,тому й беруть,а так....
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01.07.2024 08:40 Відповісти
Мужики, пацани, тьху ти, маю на дію то були голлівудські понти .
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01.07.2024 09:00 Відповісти
Тепер годуй кацапську саранчу. А в нас своя саранча на ''банковій'' сидить, спекатися її не можемо!
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01.07.2024 09:53 Відповісти
Звернення до орків типа "братан" та "пацани", то вже зайве, бо вони криваві вбиці. Саме підходяще, це звісно під"ри, на інше вони не заслкговують.
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01.07.2024 09:56 Відповісти
Так з ворогом та вбивцею треба поводитися гуманно, бо ми ж не такі🤮 так ви не такі, ви телятка над якими можна безкагзнущатись, саме тому кацапи не бояться сюди їхати воювати.
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01.07.2024 10:07 Відповісти
* безкарно знущатись
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01.07.2024 14:55 Відповісти
Молодці, Хлопці!!! Ви найкращі в нас!!! Хай оберігає Господь Вас всіх!
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01.07.2024 10:15 Відповісти
Кацапи нашим голови ріжуть, а українці геть подуріли - ворогів лютих в полон запрошують та ще й гарантують сите та комфортне життя в полоні... І це після Бучі...
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01.07.2024 10:18 Відповісти
А ви пропонуєте їх показово на камеру вбивати після того як вони здалися? Далі питання наслідків. Вони принципово перестануть задаватися, розуміючи, що їх чекає. Почнуть до останнього відстрілюватися. Або навіть коли типу піднімуть руки, будуть в запазуці гранату тримати. Або ще щось. Тоді кількість загиблих з нашого боку виросте. Плюс мокши почнуть так само робити з нашими, вже не лишаючи шансів їм ні здатися, ні з полону повернутися. Я впевнений, що наші теж не всіх в полон беруть. Тим паче з тих підрозділів які "відзначились" у тій же Бучі. Головне в цьому процесі безпека. Як тільки наш відчуває найменшу небезпеку в той момент коли "іван" здається, тут не може бути ніяких гуманістичних моментів. Але ж якщо можна пару кацапів взяти живими, а потім їх виміняти, то це виправдано.
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01.07.2024 10:52 Відповісти
Я не писав про "показово на камеру". Їх не потрібно вмовляти...
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01.07.2024 11:27 Відповісти
А чому не потрібно запропонувати здатися, якщо є така можливість? Кращий той бій, якого не було. У будь якому випадку, як діяти в таких ситуаціях не нам з вами вирішувати.
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01.07.2024 11:31 Відповісти
Самі нехай в полон просяться. На камеру. Хто не проситься того "в расход".
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01.07.2024 11:35 Відповісти
Ну я ж кажу... напевно, що не нам вирішувати. Багато залежить від ситуації вже безпосередньо у той момент. Конкретно солдат вже приймає рішення, пропонувати здатися чи ні. Взяти в полон чи ні...
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01.07.2024 11:38 Відповісти
Окупанти однозначно не заслуговують на життя. Третій рік війни! Вони вже чудово знають за чим вони сюди прийшли і що вони тут роблять, і навіщо це їм. Це виродки. Всі без винятку. Нелюди.
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01.07.2024 11:42 Відповісти
Цілком погоджуюсь.
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01.07.2024 11:46 Відповісти
Людяність.. Головна ознака Українців! А мій Дніпро сьогодні вночі обстріляли ракетами, в жилий сектор !!, напевно "вдячні" орки нам за нашу людяність((((.
Десь прочитала епічний вислів:
"Эту войну запомнят, как один народ воевал за свою свободу, а другой - за своё рабство".
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01.07.2024 10:37 Відповісти
Еще дорогие импортные медикаменты на етих тварей используют. Да они даже на своих болотах такого обслуживания не получали. Может им еще пивка холодненького нальете?
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01.07.2024 11:05 Відповісти
Все правильно роблять наші коли на відео це знімають. Треба заохочувати орків до добровільної здачі. Військовополонених ЗСУ теж потрібно рятувати за обміном
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01.07.2024 11:27 Відповісти
Багато азовців нарятували?
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01.07.2024 11:29 Відповісти
Ці орки здались не тому, що не хотіли вбивати українців.

Вони здались тому, що у них не стало можливості нас вбивати через поранення. Після лікування в Україні за рахунок наших злиденних пенсіонерів вони відгодують пики і зади, будуть обміняні та повернуться вбивати українців.
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01.07.2024 13:07 Відповісти
Обмінний фонд вже сформовано, але кацапи не бажають здійснювати реальний обмін всіх на всіх. Під обмін потрапляють одиниці. Тому розмір обмінного фонду взагалі не має значення.

Відео хороше, його треба розповсюджувати, Але діяти раціонально, пам'ятати про наших пенсіонерів.
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01.07.2024 13:11 Відповісти
Как много умников, кричащих "в плен не брать".
Ну так го на фронт и своим примером покажите, брать или не брать.
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01.07.2024 14:23 Відповісти
Гидко дивитись як ви облизуєте дітовбивць і педофілів і називаєте їх "братанами"
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01.07.2024 15:55 Відповісти
Солдатам на фронте самим решать, как обходиться с пленными свинопсами. У меня был бы только один вопрос к хлопцу, который назвал казламордого 'братан'. Я б спросил, или он видел недавнее видео, где кацапский выродок бьет пленных бойцов ВСУ ногой в живот? Или чуть более давнее, там где расстреливают шестерых сдавшихся?
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01.07.2024 18:50 Відповісти
БРАТАН ???!!!
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01.07.2024 19:57 Відповісти
шось дуже вже все красіво виглядає.. і я не нарахував десятки полонених. 5 від сили..
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01.07.2024 20:14 Відповісти
Якось сер Вінстон Черчиль сказав мудру річ: "Полонені - це такі люди, які приходять вас убити, а коли в них це не виходить, просять, щоб ви їх пожаліли".
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01.07.2024 20:17 Відповісти
Ище би в дьосна поциловали би підаров
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02.07.2024 00:03 Відповісти
 
 