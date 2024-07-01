Розвідники бригади "Рубіж" захопили у полон кілька десятків російських окупантів. ВIДЕО

У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

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Як зазначається, більшість з них - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю. Наші бійці надали їм необхідну медичну допомогу.

"Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних - шлях росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога", - наголошують у МВС.

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