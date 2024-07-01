Бойцы 128-й ОГШБр поразили дроном российский танк Т-90М "Прорыв" на Запорожском направлении. ВИДЕО
Во время боевых столкновений на Запорожском направлении операторы подразделения беспилотников 128-й отдельной горно-штурмовой бригады поразили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Танк стоял на позиции, замаскированный под деревьями в посадке, впрочем, наши разведчики обнаружили его, а FPV-дрон со взрывчаткой, минуя вражеский РЭБ, залетел танку прямо под башню.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Как видим на видео, подразделение беспилотников 128-й бригады также эффективно уничтожает и другие вражеские цели - колесную технику, минометы, боекомплект, пехотинцев.
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роман #583809
показать весь комментарий01.07.2024 23:31 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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