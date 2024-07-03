Оккупант остался без рук и ног после атаки бойцов 65-й ОМБр. ВИДЕО 18+
Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении ликвидировали оккупанта. Российский захватчик остался без конечностей.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", информирует Цензор.НЕТ.
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+28 Dust
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показать весь комментарий03.07.2024 00:02 Ссылка
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Ті хто робив скид, спокійно можуть 1х200 собі записувати в рапорт
кацапи ломитись будуть в військомати
за сраліна, за путлєра, за абрамовіча!
рівень і без голови може побігати, але - трішки
а нєхрєн було в Україну пертись!
тут злії люди: ножки-иучки повідривають і жити залишать
Чому війну в Чечні зупинили кілька десятків підбитих танків і кілька тисяч мертвої русні?
Тому що московити зрозуміли, що ніколи не асимілюють чеченський народ.
А в Україні їм пофуй на втрати. Бо на умовних 100 тис. трупів при окупації Маріуполя вони мають умовних + 100 тис російськомовних українців, які на другий день стають росіянами. Як в Криму - прийшли до російськомовних - втикнули триколор - і російськомовні стали рускімі без єдиного пострілу. Поки ти будеш говорити російською - війна буде вічна, без кінця.
Як тобі чмошник ватний не соромно писати про "оранжереи у полякав"? В Галиччині всі села пусті - всі на фронті.
5 акордов рашистского життя....