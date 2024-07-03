РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12855 посетителей онлайн
Новости Видео Война
17 773 45

Оккупант остался без рук и ног после атаки бойцов 65-й ОМБр. ВИДЕО 18+

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении ликвидировали оккупанта. Российский захватчик остался без конечностей.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, передвигавшихся на двух БМП на Токмакском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3680) 65 ОМБр (32)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
перебінтувати і відправити агітатором сво у підмосковських електричках

кацапи ломитись будуть в військомати
показать весь комментарий
03.07.2024 00:06
+22
Ідеальний варіант, тепер точно не повоює і буде мучитись до кінця життя, якщо залишиться живий.
показать весь комментарий
03.07.2024 00:03
+17
показать весь комментарий
03.07.2024 00:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.07.2024 00:02 Ответить
Ідеальний варіант, тепер точно не повоює і буде мучитись до кінця життя, якщо залишиться живий.
показать весь комментарий
03.07.2024 00:03 Ответить
Та не, там без шансов. Такой "самовар"мог бы выжить если бы ампутация была в условиях госпиталя. А так несколько минут и все, там одних артерий в ногах две штуки перебито.
показать весь комментарий
03.07.2024 00:24 Ответить
Він не вижеве без накладання жгутів. Якби одна рука залишилась і були жгути/турнікети, а потім швидка евакуація, то можно було про щось казати. А так, 200 без варіантів.
Ті хто робив скид, спокійно можуть 1х200 собі записувати в рапорт
показать весь комментарий
03.07.2024 07:12 Ответить
перебінтувати і відправити агітатором сво у підмосковських електричках

кацапи ломитись будуть в військомати
показать весь комментарий
03.07.2024 00:06 Ответить
коли опариші не з'їдять його разом з жетоном, то, може, його бабі й видадуть ладу. але без коліс )))
показать весь комментарий
03.07.2024 00:07 Ответить
авжеж, достатньо буде "утюжків"
показать весь комментарий
03.07.2024 00:14 Ответить
Жетона ******* той, хто спину прикривав....
показать весь комментарий
03.07.2024 04:02 Ответить
Любимчик пуйла самовар.
показать весь комментарий
03.07.2024 00:09 Ответить
Самовар повільно остигає
показать весь комментарий
03.07.2024 00:14 Ответить
Я не поняв, какого **** іглесіаса такий саундтрек, воно що, заслужило патетичний музон?? Тут повинен бути якеті-сакс!
показать весь комментарий
03.07.2024 00:21 Ответить
Злий ти.🤡
показать весь комментарий
03.07.2024 00:43 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2024 00:43 Ответить
Я б йому ще на останок задав питання. За яким бУєм воно приперлося до України???
показать весь комментарий
03.07.2024 00:56 Ответить
п**дари приперлись вбивати вільних, щоб бути рабами..
за сраліна, за путлєра, за абрамовіча!
показать весь комментарий
03.07.2024 01:58 Ответить
за гроші
показать весь комментарий
03.07.2024 14:09 Ответить
Воистину организм человека - загадка, с такими повреждениями жить это конечно ндаааа
показать весь комментарий
03.07.2024 01:04 Ответить
Якого-такого «чєловєка»!? Це ж орк!
показать весь комментарий
03.07.2024 01:09 Ответить
Два раза передивився, але людину там не побачив, стосовно організму згоден.
показать весь комментарий
03.07.2024 01:09 Ответить
Памєняєт позивной на "Чємадан" і будєт жить дальше.
показать весь комментарий
03.07.2024 10:37 Ответить
Не плутайте жития з конвульсіями:
рівень і без голови може побігати, але - трішки
показать весь комментарий
03.07.2024 10:40 Ответить
Драчіть зможе! Хай валяється - дронам тіко подивитися!!! Може водички скинути метрів за 5 від організьма.
показать весь комментарий
03.07.2024 02:31 Ответить
А там вже накабздон, як соловейко, зачекався!
показать весь комментарий
03.07.2024 02:56 Ответить
Вот эта паварот....
показать весь комментарий
03.07.2024 03:16 Ответить
Краще-б вижив в такому вигляді і роз'їздив гастролями по школах і розповідав как он ґєроічєскі боролся с дроном .
показать весь комментарий
03.07.2024 07:24 Ответить
Живучий, як водяний ведмедик
показать весь комментарий
03.07.2024 07:28 Ответить
Конвульсії..
показать весь комментарий
03.07.2024 10:41 Ответить
Що він там розглядає? мабуть сподівається що нові ноги виростуть ...
показать весь комментарий
03.07.2024 08:08 Ответить
Подобные видео давно не приносят пользы. Если вообще что либо приносят обществу. Уже неделю напоминаю---- ежедневно стали накрывать кабами 250---500 Харьков, все районы города. А весь северо- восток области сравняли за последние два месяца. Именно сравняли. Развед бпл висят на городом сутками, в области тоже самое, над Миргородом тоже висят сколько угодно. А вы смотрите дальше кино, вино и домино!
показать весь комментарий
03.07.2024 08:09 Ответить
іди поплачь матвійко дам копійку уже и порадоваться за безногого кацапа нельзя все время сидеть и ридать за лиху долю,так?нитье наша нац. скрепа)
показать весь комментарий
03.07.2024 08:56 Ответить
кацапському боту за свого стало "невыносимо больно"

а нєхрєн було в Україну пертись!
тут злії люди: ножки-иучки повідривають і жити залишать
показать весь комментарий
03.07.2024 10:45 Ответить
Кому ти це говориш? Ти кажи це своїм москворотим друзям і сусідам, які втікають від бусіків на західну Україну вино пити і в доміно грати, замість захищати свої рідні Харків, Одесу і Запоріжжя.
показать весь комментарий
03.07.2024 12:07 Ответить
Стой там, слушай сюда пенёк смерековый! И остальным там рядом напоминаю и не первый раз! Если бы тогда в марте 14 г не наспех за считаные дни сформированые по своему желанию, на жигулях, только с акм и в кросовках добробаты с Харькова, Днепра и с городов что рядом, Азов, Кривбасс итд и на 90% говорящие все по русски---вы бы давно хором пели у себя ,боже царя храни, жрали бы тюрю, пили квас и молча, причмокивая иногда! Или бы давно в мацкве паркет ложили или плитку старую сбивали! Это они закрыли с востока всю страну! И 24 февраля тероборона Харькова уже громили танки на окружной с курсантами нацгвардии! А не по оранжереям в у поляков раком стоя которое десятилетие! Помните шустрожопые это.
показать весь комментарий
03.07.2024 19:15 Ответить
Боря, іді опохмєлісь. Єслі б ви 30 лєт не шпрехалі на язикє окупанта - войни би не било. Пукін вас "освобаждаєт". Єслі б ви на юго-востоке 30 лет не оралі "ната нєт", "раися братья", не ставілі памятнікі в центре Одеси душогубке українського народу Катьке2, не голосовалі за рускіє партии - Пукін не счітал би вас однім народом, і не лез би сюда.
Чому війну в Чечні зупинили кілька десятків підбитих танків і кілька тисяч мертвої русні?
Тому що московити зрозуміли, що ніколи не асимілюють чеченський народ.
А в Україні їм пофуй на втрати. Бо на умовних 100 тис. трупів при окупації Маріуполя вони мають умовних + 100 тис російськомовних українців, які на другий день стають росіянами. Як в Криму - прийшли до російськомовних - втикнули триколор - і російськомовні стали рускімі без єдиного пострілу. Поки ти будеш говорити російською - війна буде вічна, без кінця.
Як тобі чмошник ватний не соромно писати про "оранжереи у полякав"? В Галиччині всі села пусті - всі на фронті.
показать весь комментарий
03.07.2024 22:34 Ответить
Если б, если б! Если бы не рынок Барабашово в моём городе, где с 1996г подстилки коврики с деревянных шариков, разделочные доски смерековые и прочая мура на Убонах точеная и привезённая сюда на продажу, так точно бы Карпаты лысыми не стали, а вся золотая рота местная к хренам весь бурштын вымыла ментам отстёгивая! Я с 1974 по 84 гг проработал на паслайнерах ЧМП в службе ресторана поваром, барменом, наших не катали, кругосветки и коризы от Генуи, НьюЙорка, Сиднея, Венеции итд. Весь мир у наших ног! Пьяный вечно и по профессии. С похмелья не выхожу. Не бывает у меня. Фронтовик затюханый. Сёла пустые давно там. Не мне сказки убогие читай. От Португалии до Италии уже 25 лет войну ведёте. Херои! Уже и внуки там. Народ с детьми отсюда окуел как приехали с марта отсюда когда по 10 шт С-300 залетали неделя по ночам в те места на запад, когда сначала по 15 тыс гр запрашивали а потом и до 35 тыс гр дошло за квартиру. Ещё разберёмся когда нибудь---утырки боевые! Серуньё гнусное.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:36 Ответить
Почему так с руззким получилось? А потому, что он на дрончика, видимо, палкой замахнулся, вот тот и рассердился. Увидил дрона - сразу бухайся на колени, бей поклоны, кричи: )(уйлу капут! Потом вскакивай, бейся головой об измочаленный стовбур, так чтобы лоб в крови... (совет от Паффнутия)
показать весь комментарий
03.07.2024 09:08 Ответить
прикольно, навіть застрілитися не може! кавиляй патіхонєчку
показать весь комментарий
03.07.2024 10:52 Ответить
Ну й живуче падло! Після таких поранень ще тріпається, намагається подивитись де ноги
показать весь комментарий
03.07.2024 11:00 Ответить
Цена войны - это символ России - народ, с отрубленными ногами и руками. А в голове каша.
показать весь комментарий
03.07.2024 11:32 Ответить
1.Приїхав в Україну. 2.Погуляв по селу. 3.Сів під кущ. 4.Відірвало Хваньке ножкі .5.Чекає Смерть.

5 акордов рашистского життя....
показать весь комментарий
03.07.2024 11:54 Ответить
Все, як у фільмі Гусениця.
показать весь комментарий
03.07.2024 12:40 Ответить
То він навмисно, для ТІК-ТОКУ, па пріколу, для лайків!!
показать весь комментарий
03.07.2024 14:20 Ответить
Хотел написать "ну и х.й с ним", но присмотрелся и понял, что - нет.
показать весь комментарий
03.07.2024 14:43 Ответить
Шмат смердючого лайна подихає на українській землі.
показать весь комментарий
04.07.2024 12:07 Ответить
 
 