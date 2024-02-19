Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, передвигавшихся на двух БМП на Токмакском направлении. ВИДЕО
Группа операторов БПЛА "Ронины" 65-й отдельной механизированной бригады ликвидировали сводный отряд российских штурмовиков. Враг передвигался на броне БМП-1 и БМП-2 на Токмакском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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А чи біжать вони, чи лежать, чи рівномірно нанесені всередині на броню - то залишилось за кадром.
так, мені відомо, що у спадок від радянської армії офіцерам (але ж, на щастя, не всім) дісталась і властива радянській армії хамовитість. А щодо вантажу, то не треба на себе забагато брати, побережіть свої жили. Може на щось ще
И прочитай свою муйню для сабя лично еще раз...