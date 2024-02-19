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Украинские защитники ликвидировали группу российских штурмовиков, передвигавшихся на двух БМП на Токмакском направлении. ВИДЕО

Группа операторов БПЛА "Ронины" 65-й отдельной механизированной бригады ликвидировали сводный отряд российских штурмовиков. Враг передвигался на броне БМП-1 и БМП-2 на Токмакском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 3-й штурмовой бригады показали кадры ночных рейдов в Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3598) штурм (525) 65 ОМБр (32)


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Топ комментарии
+11
Тільки так можна очистити землю від зла.Смерть кацапам!
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19.02.2024 19:38
+8
Улыбайтесь, рашисты, к вам пришла в гости свадебная камера. Будет вас женить на смерти прямо сейчас и навсегда. Пилотам дронов респектище!!!
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19.02.2024 20:02
+6
Більше не будуть суки пересуватись на двох БМП на Токмацькому напрямку!
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19.02.2024 19:28
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Добре що хоч дрони є! Та де Джавеліни, Нлави, арта? Не відповідайте, сам знаю...
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19.02.2024 19:24 Ответить
17/08/2024?
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19.02.2024 19:25 Ответить
Щось нетипова погода як для середини серпня.
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19.02.2024 19:26 Ответить
Побачити на власні очі БПЛА і померти
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19.02.2024 19:27 Ответить
Побачити дрон ВСУ та й сдохнуть!
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19.02.2024 22:38 Ответить
Більше не будуть суки пересуватись на двох БМП на Токмацькому напрямку!
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19.02.2024 19:28 Ответить
через отой великий люк кацапи і повтікали.
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19.02.2024 19:32 Ответить
В смысле повылетали? Что же дальше не бегут? Кстали от прыжка? Или их своя же оторванная башня БМП пригласила немного отдохнуть перед рывком на Киев?
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19.02.2024 20:06 Ответить
повтікали - це не "повылетали". "Повылетали" українською буде - повилітали.
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19.02.2024 20:27 Ответить
Спасибо, солдат Урс, И где они дальше бегут? Почему валяются возле БМП? Ждут еще одного дрона? Поймали сорванную башню БМП на свои могучие руки и прикрывается ей от очередного дрона?
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19.02.2024 20:41 Ответить
не дякуйте. Завжди готовий допомогти з вивчення української, звісно на рівні солдата, а не філолога.
А чи біжать вони, чи лежать, чи рівномірно нанесені всередині на броню - то залишилось за кадром.
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19.02.2024 20:58 Ответить
Научите меня Вашей близорукой наблюдательности лучше. Может так легче жить? Меня в армии 31 год учили именно наблюдательности. Это очень помогает выжить, а не в интернете буквы путать.
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19.02.2024 21:37 Ответить
ну тепер я знаю, звідки у вас безпосередня прямолінійність. Мабуть це теж допомагає виживати.
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19.02.2024 22:22 Ответить
Только так. На поле боя не может быть "а если вот так". Надо выполнять приказ командира. Или ты и сам погибаеш и все твое подразделение вместе с командиром и участок ответственности будет сдан. Я так понял, что тебе в компютерной игре хватает три жизни пройти уровень. А на фронте у каждого всего одна, к сожалению. Ладно, игрок, не дай Бог тебе там быть.
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19.02.2024 22:36 Ответить
не вгадав, воєнний. Ніколи не грав у компютерни ігри, бо у мене були цікавіші заняття.
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19.02.2024 22:42 Ответить
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19.02.2024 22:45 Ответить
А что может быть интересней тратить свое здоровье и даже отдать жизнь за тетя, хамовитого и уверенного в себе бездаря. Это тоже мой груз. Не обижаться на идиота, котрый не был убит или искалечен благодаря что я жилы рвал?
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19.02.2024 22:49 Ответить
так, мені відомо, що у спадок від радянської армії офіцерам (але ж, на щастя, не всім) дісталась і властива радянській армії хамовитість. А щодо вантажу, то не треба на себе забагато брати, побережіть свої жили. Може на щось ще згодяться.
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19.02.2024 23:19 Ответить
А ты знаешь, дебил, что сейчас и в украинской армии дебилов называют дебилами? Ты реально в армии не служил ни разук и мне тут разводишь дебильные разговоры. Вот ты, Вася, и дебил реальный. Мой тебе совет: не пались так больше. Умнее будешь выглядеть.

так, мені відомо, що у спадок від радянської армії офіцерам (але ж, на щастя, не всім) дісталась і властива радянській армії хамовитість. А щодо вантажу, то не треба на себе забагато брати, побережіть свої жили. Може на щось ще

И прочитай свою муйню для сабя лично еще раз...
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20.02.2024 00:06 Ответить
от зараз якраз ти і виглядаєш погано. І навряд чи щось тебе зможе змінити, бо вже пізно.
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20.02.2024 00:43 Ответить
На каком диване, пенсионер, ты сидищь? И ты при этом думаешь что наши парни погибают лично за тебя? Один вопрос.... Ты ***** такая дебил??? Иди к памятнику Сталина цветы положи. И не пиши больше, ты воинскую честь моих дедов оскорбляешь.
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20.02.2024 01:06 Ответить
ого як тебе занесло! Аж до сталіна з великої літери. Ще трохи, і дідов на палках понесеш. Зав'язуй з цим, бо і так ляжеш спати із зіпсованим настроєм.
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20.02.2024 01:13 Ответить
Запомни одно правило, школьник, Фамилии пишутся с большой буквы. А словво ***** пишется с маленнькой буквы. И запомни где твоя буква, *****.
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20.02.2024 01:20 Ответить
я впевнений, що це була у тебе обдруківка по Фрейду, яка проявляє твою глибинну сутність.
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20.02.2024 01:26 Ответить
Походу у тебя проблема с самообладанием. Это не есть хорошо для военного.
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20.02.2024 01:59 Ответить
По ходу ви, хлопаки, вирішили на гілці вияснити для себе -хто крутіший? Знайдіть для цього друге місце і час...
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20.02.2024 05:54 Ответить
А ты кто у нас - Д"Артаньян? Может быть это тебе стоит давать свои советы в другом месте?
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20.02.2024 16:38 Ответить
А откуда ты знаешь что хорошо для военного?
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20.02.2024 16:43 Ответить
Тільки так можна очистити землю від зла.Смерть кацапам!
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19.02.2024 19:38 Ответить
BOBIKу - респект та уважуха))) Це не за 400!!! Гурт, я ж казав)
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19.02.2024 19:59 Ответить
Мехводів навчили((( Колію тримають(
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19.02.2024 20:01 Ответить
А это разве так сложно? Вопрос от дилетанта, если что.
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19.02.2024 20:03 Ответить
Улыбайтесь, рашисты, к вам пришла в гости свадебная камера. Будет вас женить на смерти прямо сейчас и навсегда. Пилотам дронов респектище!!!
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19.02.2024 20:02 Ответить
З якогось моменту всі ці безкінечні відеосюжети де БПЛА відриває голову кацапу,або щось накриває русню в окопі або попадання в танк.....починають дратувати. Для чого йде цей потік такого відео та аудіоперехоплень русні? Щоб переконати нарід ,що все чотко,б"ємо москаля? Але все не так,відступаємо,здаємо міста...ПиСи. До речі,а де відео з наших БПЛА про те як залишили наших поранених на Зеніті?
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19.02.2024 21:37 Ответить
гуляй
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19.02.2024 21:46 Ответить
Юрко, ти малко не йолоп?
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20.02.2024 01:31 Ответить
Лапті ф клочья!
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19.02.2024 22:32 Ответить
Почему там до сих пор не заминировано?
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20.02.2024 10:16 Ответить
 
 