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Бойцы 3-й штурмовой бригады показали кадры ночных рейдов в Авдеевке. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке.

Об этом сообщили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах из ПНВ — бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь по полной", – написали воины в соцсетях.

Задание выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

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Автор: 

Авдеевка (2444) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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"Зеніт" перед очима і наші поранені.......(((
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19.02.2024 18:09 Ответить
Іх всіх розстріляли рашисти з 1-ї слов'янської бригади рашистів, у якій більшість - представники так званої ДНР. Оцих манкуртів-зрадників - ніяк не можна брати в полон!
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19.02.2024 19:38 Ответить
бабах на 360
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19.02.2024 19:08 Ответить
Питання-навіщо було вводити у бій 3-тю штурмову у Авдіївку,якщо було вже ясно,що вона паде?
Відповідь-у третій штурмовій багато "азовців",які вижили після захисту Маріуполя.
Влада,кинувши їх у бій,хоче знищити як свідків ганебної зради.
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19.02.2024 20:56 Ответить
о, зрадойобчики набігли, гімно жеруть, нахвалюють...

3-тя штурмова увійшла в Авдіївку для забезпечення виводу опорників по периметру оборони. Вона і забезпечила - 110 (і не тільки) "оборонна" бригада - успішно вийшла, декілька тисяч бійців, там фронт був кілометрів 15 - принаймні 6 батальйонів тримало оборону від Степового до Сєвєрного. Як тільки виповзли оборонні батальйони - 3 штурмова теж вийшла, нікого не втративши.

Але зрадойобчики бачать тільки 6 бійців опорника на Зеніті. І не бачать тисяч інших хлопців, які завдякі 3й штурмовій вийшли нормально і всього іншого...

Ну жеріть гімно, жеріть. Всі знають що там було і що там робила 3 штурмова.
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19.02.2024 21:54 Ответить
 
 