Бойцы 3-й штурмовой бригады показали кадры ночных рейдов в Авдеевке. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке.
Об этом сообщили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах из ПНВ — бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь по полной", – написали воины в соцсетях.
Задание выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады.
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Відповідь-у третій штурмовій багато "азовців",які вижили після захисту Маріуполя.
Влада,кинувши їх у бій,хоче знищити як свідків ганебної зради.
3-тя штурмова увійшла в Авдіївку для забезпечення виводу опорників по периметру оборони. Вона і забезпечила - 110 (і не тільки) "оборонна" бригада - успішно вийшла, декілька тисяч бійців, там фронт був кілометрів 15 - принаймні 6 батальйонів тримало оборону від Степового до Сєвєрного. Як тільки виповзли оборонні батальйони - 3 штурмова теж вийшла, нікого не втративши.
Але зрадойобчики бачать тільки 6 бійців опорника на Зеніті. І не бачать тисяч інших хлопців, які завдякі 3й штурмовій вийшли нормально і всього іншого...
Ну жеріть гімно, жеріть. Всі знають що там було і що там робила 3 штурмова.