Бойцы 3-й штурмовой бригады показали кадры ночных рейдов в Авдеевке. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке.

Об этом сообщили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах из ПНВ — бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь по полной", – написали воины в соцсетях.

Задание выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

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