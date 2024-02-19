Некоторые подразделения 3-й ОШБр были в полном окружении, но смогли выйти из Авдеевки, - Жорин
На территории коксохимического завода в Авдеевке не осталось ни одного воина 3-й ОШБр, они смогли выйти.
Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти", - говорится в сообщении.
На территории Авдеевского коксохима не осталось ни одного воина бригады, отметил Жорин.
"Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений. Почти половина всех КАБов, которые падали нам на голову в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима", - подытожил он.
Напомним, 18 февраля Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.
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Маладєц, максімка, візьми в ОПі пиріжок...
Станом на 15 лютого Авдіївка не перебуває в оточенні
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає з https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3827691-avdiivka-ne-perebuvae-v-otocenni-osuv-tavria.html посиланням на Укрінформ.
"На Авдіївському напрямку наші воїни продовжують ведення оборонної операції. Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча можливо про це може трубити російська пропаганда", - пояснив Лиховій, Джерело:
Руснява ганчірка полоскалась на майже цілому даху будівлі.
Щось не схоже на те, щоб територія АКХЗ прийняла на себе сотні тонн вибухівки.
"Я вже мабуть раз десятий пишу і стираю пост про Авдіївку.
Я стільки всього хочу розповісти. Але не можу. І найцікавіше, що ця інформація не зрада-зрадная. А історія сили, волі до перемоги, хоробрості та військової мудрості.
Зараз усі новини про Авдіївку наповнені гнівом та болем. І вся ця інформація про 110 та 3 штурмову. Але ось що я вам скажу. Я не можу обговорювати, що саме пішло не так. І що саме було заплановано. Просто тому, що я не служу у лавах цих бригад. І дуже раджу всім вчинити так само. Не був - не πзді.
Зате в мене є що розповісти про 53 бригаду. Два наші батальйони виходили з Авдіївки останніми, прикриваючи відхід інших підрозділів та утримуючи евакуаційну дорогу з південного заходу.
Коли пдри вже вішали свою ганчірку на стелу при в'їзді в Авдос, наші батальйони відсікали полчища орків, що штурмували місто з боку Донецька та Пісок. І лише коли надійшов наказ, бійці цих двох підрозділів відступили. Відступили без втрат.
Зараз вони з подивом читають стрічки новин і не знаходять навіть згадки про те, що саме завдяки їхній злагодженій роботі, хоробрості та стійкості Авдіївка не перетворилася на реальний котел із сотнями загиблих та полонених.
Я розумію, що інформації мало. І її не може бути більше. Інакше це може наразити на небезпеку саме військових. Може, колись потім, коли писатимуться книги про битви та доленосні рішення, командири та солдати 53 бригади будуть нагороджені належною пошаною та повагою.
А поки, просто повірте, внесок в оборону Авдіївки бійців 53 бригади в сотні разів більший, ніж можуть винести ті кілька сотень солдатів і офіцерів, які рік обороняли місто, не підпустивши ворога ні на метр до його стін."
https://twitter.com/G1e671/status/1758915925963682280
Сумно...
А ще типовіше,-його бачення призначення Сирського...
https://twitter.com/G1e671/status/1755716795703460127?t=Aa7rjdYxd-FNS3w-JDHS_Q&s=19