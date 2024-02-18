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Авдеевка (2441) ВСУ (6263) Лыховий Дмитрий (70)

Вывод украинских войск из Авдеевки завершен, - пресс-секретарь ОСГВ "Таврия" Лыховий

авдіївка

Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Да, это завершение состоялось еще вчера", – сказал он.

Также Лыховий подтвердил, что некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.

"Это количество может уменьшиться, когда часть из них выйдет к своим подразделениям. Выход происходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация тех, кто вышел, но еще не присоединился к своим. Возможно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время. Я бы просил воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах", - добавил спикер Таврического направления.

Смотрите также: Воин 110-й ОМБр "Куба" о выходе из Авдеевки: Самое сложное было – сбросы и FPV. Несли много БК с собой. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Був Вова Оманський - став Вова Авдіївський....
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18.02.2024 18:40
+26
А чому не вивели своєчасно, коли про це вимагав Залужний? А на рахунок того, що можливо хтось ще не вийшов, то це інформація для ворога, щоб добре пошукав?
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18.02.2024 18:41
+25
Бєня Коломойський. Чув про такого? ЗЕГРЕСу йому захотілось. До речі, його ще папою Карло називають вашого Буратіно. Ну того, що тепер в нас цілий верховний.
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18.02.2024 19:01
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Був Вова Оманський - став Вова Авдіївський....
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18.02.2024 18:40 Ответить
А він взагалі ні при чому. Його й дома не було.
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18.02.2024 18:43 Ответить
Бєня Коломойський. Чув про такого? ЗЕГРЕСу йому захотілось. До речі, його ще папою Карло називають вашого Буратіно. Ну того, що тепер в нас цілий верховний.
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18.02.2024 19:01 Ответить
Одноразовий не тошни
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18.02.2024 19:06 Ответить
Просто спамте це зелене лайно. Вилізла, подоляцька риганина і смердить.
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18.02.2024 19:16 Ответить
За даними іноземних ЗМІ, Ігор Коломойський створив справжню приватну армію, витрачаючи 10 мільйонів доларів в місяць і зосередивши разом з Корбаном, до 20 тисяч бійців, - розповів К. Паріс. - Саме тут, в Дніпропетровській облдержадміністрації, прийняли рішення атакувати окупований Іловайськ. Ресурсів було як би досить. Молоді люди, часто без будь-якої військової підготовки, були сповнені патріотизму і відчували обов'язок захищати Україну. Згодом це стало однією з найбільших катастроф в нинішній війні. Тепер, через чотири роки, люди до цих пір запитують: що ж сталося, і хто в цьому винен?».

Щоб зрозуміти всі причини Иловайської трагедії, Крістер Паріс записав інтерв'ю з очевидцями трагічних подій серпня 2014 року. Зокрема, доброволець Ярема Галайда підтверджує роль Геннадія Корбана в спонуканні бійців до штурму Іловайська.

«Корбану захотілося своє ім'я підняти, я так розумію це все. Він зібрав усіх командирів добробатів, оскільки фінансування їх йшло з Фонду оборони країни, він почав їх шантажувати, примушувати йти в бій, в Іловайськ», - розповів Крістер Парису Ярема Галайда.

Якщо тобі невідомо - Корбан підручний Коломойського...
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18.02.2024 19:07 Ответить
На хрін сам підеш, чи попросити?
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18.02.2024 19:10 Ответить
Не пытайтесь что-то объяснить одноразовому резиноизделию. Оно здесь не для этого
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18.02.2024 19:10 Ответить
Їх, сьогоднішніх, ту буде багатенько найближчими днями...
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18.02.2024 19:18 Ответить
100%
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18.02.2024 19:23 Ответить
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ?si=PGnw87YnoIQek04q
Предательство генерала Хомчака и комбата Березы
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18.02.2024 19:19 Ответить
Беня тоді керував добробатами, які йому підпорядковувалися.
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18.02.2024 19:08 Ответить
Ну Порошенко був. А скажи мені, невже тоді, у 2014 році, ти "дикі дивізії" підпорядковувалися ЗСУ?
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18.02.2024 19:10 Ответить
Бєня завжди був Бєньою ( ой , Папою Карлою нашого Буратіни зеленого )
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18.02.2024 19:19 Ответить
Це відео відзняв прямо в епіцентрі іловайських подій журналіст репортер разом з оператором Р.Шапочніков:
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ?si=PGnw87YnoIQek04q
Предательство генерала Хомчака и комбата Березы.
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18.02.2024 19:17 Ответить
Та оманським він, при цьому, бути не перестав. У нього все йде через дефіс - омансько-вагнерівско-клістолнсько.....
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18.02.2024 19:39 Ответить
Де воюєш .Бро?
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18.02.2024 21:24 Ответить
А щоб ти був в складі тієї деякої кількості - що би заспівав?
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18.02.2024 18:41 Ответить
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18.02.2024 19:03 Ответить
А чому не вивели своєчасно, коли про це вимагав Залужний? А на рахунок того, що можливо хтось ще не вийшов, то це інформація для ворога, щоб добре пошукав?
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18.02.2024 18:41 Ответить
Коли і де він вимагав? Конкретно.
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18.02.2024 19:40 Ответить
Вимагав у день свого звільнення на зустрічі з президентом (що стало останньою краплею для зеленського). А переконував усіх ще 26 грудня 2023:
"Але якщо сил недостатньо - "зберігаємо людей, а потім відвоюємо". "Не треба нам зациклюватися і робити якесь "шоу чи скорботу" навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам, чи журналістам", - сказав Залужний.

З Бахмута вийти він теж просив десь за декілька тижнів до втрати міста. Отримав відмову.
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18.02.2024 21:15 Ответить
Де це можна конкретно прочитати чи почути?
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18.02.2024 23:31 Ответить
Там де читають люди, якщо в них і таке бажання, навіть відос є. А назвіть краще причину, по якій звільники Залужного?
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19.02.2024 08:12 Ответить
Новина за 26 грудня 2023 з пропозицією Залужного:
https://war.telegraf.com.ua/ukr/war-in-ukraine/2023-12-26/5824593-vsu-mogut-uyti-iz-avdeevki-zaluzhnyy-rasskazal-chego-i-kogda-zhdat

Залужний про причину свого звільнення (після важливої розмови Зе не сподобалась стратегія Залужного):
«Щойно ми зустрілись з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії», - зазначив Валерій Залужний.

Усе інше інсайти і зливи через знайомих генералів і блогерів. Генералам заборонено відкрито критикувати позицію президента.
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19.02.2024 08:40 Ответить
І де там що необхідно вже виводити?
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19.02.2024 08:46 Ответить
Зараз ще один котел біля Роботіного вимальовується- подивимось (
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18.02.2024 21:28 Ответить
А що в його розумінні великі масштаби? Кожна людина - це світ. Звичайно, війна. Але відношення до воїнів, як до матеріалу.
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18.02.2024 18:42 Ответить
Він волів би взагалі не згадувати про це. Бо такі згадки не сприяють нормальному травленню ОПи і роблять нерви самому Аерховному.
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18.02.2024 18:57 Ответить
Як до м'яса.
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18.02.2024 18:57 Ответить
Недарма ж Головний - м'ясник.
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18.02.2024 19:17 Ответить
Там де ніяке планування, тоді починається героїзм!
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18.02.2024 18:44 Ответить
вертайся, херой, сплануєш
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18.02.2024 18:49 Ответить
Залужний сховався? А що, у вашій палаті інтернет відімкнули чи навіть єдиного не показують?
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18.02.2024 19:03 Ответить
Говорят куча попало в плен. Так что вопрос как вывели. Ждем видео от орков.
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18.02.2024 19:14 Ответить
Кучу поранених не забрали і мертвих. 3 бригада, бувші азовці, спеціально там, щоб добити вмотивованих
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18.02.2024 19:18 Ответить
Там багато підрозділів
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18.02.2024 21:30 Ответить
Ну чому новодєли подоляківські такі українофоби? Як тільки зареєструється, так і сере на Україну і її Героїв. Розумію, що провокують на реакцію, щоб було більше дописів і за кожен йде срібняк. Та зрозумійте ж і ви, подоляківці, що гроші ці криваві і повернуться вам ще більшою кров'ю. І вам, і вашим дітям, і всім нащадкам до сьомого коліна. А ті, хто породив вас і виховав, перевертатимуться у гробах, як на вертелі.
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18.02.2024 19:25 Ответить
Враг продвинулся у Вербового. Идут бои южнее и западнее Роботино, - https://t.me/DeepStateUA/18880 DeepState

▪️Враг пытается зайти в само Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села;
▪️Продавили оборону юго-западнее Вербового, продолжаются стабилизационные мероприятия;
▪️Без введения резервов может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг.
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18.02.2024 18:51 Ответить
Якого *** ви постите це мовою окупанта?

Невже не можна було скопіпастити оригінальний текст українською?
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18.02.2024 19:01 Ответить
Не забуваймо, що благочестивий евфемізм "виведення військ" означає: втрати своєї землі!
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18.02.2024 18:57 Ответить
Докомандувалися підараси...
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18.02.2024 19:00 Ответить
Та вже спробували у 2019
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18.02.2024 19:14 Ответить
Если бы у тебя был бы миллиард, то ты был бы миллиардером. Но как бы попробуй быть успешным бизнесменом, когда у тебя нет миллиарда. Также все это нытье про нам надо больше людей. Иметь много людей легко. Но что ты можешь без них?
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18.02.2024 19:15 Ответить
Речь про то что быть героем с беграниченным ресурсом легко. Но такого никогда не бывает. Ресурсы любого агента ограничены и от этого надо изначально отталкиваться.
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18.02.2024 19:22 Ответить
В любой момент нет бесконечных возможностей. Вчера, сегодня, завтра.
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18.02.2024 19:28 Ответить
Любое твое действие может быть названо сомнительным. Какой бы поступок ты не совершил тебя могут за него критиковать. Схема простая.
Говоришь вот этот поступок и привязываешь к нему негативную эмоцию.
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18.02.2024 19:34 Ответить
Нет вероятности успеха потому что в мире полно нерациональных агентов. Достаточно взять того же Путина и Россию. Они иррациональны. Или наши олигархи. Там нет мозгов ни грамма. От того успех не зависит от твоих умных действий так как вокруг есть иррациональные агенты. Единственное что ты можешь делать это понимать что эти агенты иррациональны и учитывать только то что ты можешь сделать для своей повестки дня. На иррациональных агентов зачастую повлиять нельзя.
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18.02.2024 19:40 Ответить
Ты можешь всю жизнь заниматься спортом и быть бойцом и получить ножом в печень от метра в кепке, которому ты не понравился. И тебя ничего не спасет.
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18.02.2024 19:42 Ответить
Я не говорю что это обязательно произойдет, а то что не все в нашем мире рационально. Тем более на уровне политики, где большинство давно превысило порог своей компетентности и абсолютно не понимает что творит.
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18.02.2024 19:50 Ответить
Ну це як нам в армії казали досвічені офіцери: "Зброї завжди буде замало, скільки тобі її не надай". Ні, буває дійсно обмаль, але тут взагалі
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18.02.2024 21:28 Ответить
То і говорю, що докомандувались. Мали би так командувати, щоб не допускати недоборів, не зривати мобілізацію, не відпускати за кордона сотні тисяч здорових биків і кнурів за бабло тим же командуючим. Докомандувалися, підараси.
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18.02.2024 19:22 Ответить
Маємо цим пишатися???
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18.02.2024 19:15 Ответить
,,невеликі масштаби"! Слова які знайшов! Бо твоїх дітей в тих масштабах нема!
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18.02.2024 19:17 Ответить
Втрата не землі, а патріотів, а 3 бригада, бувші азовці, ще раз вбиті, поранені на поталу нелюдям. Дякую, полюбітелі всякої фігні
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18.02.2024 19:22 Ответить
Кажуть що випрямили лінію фронту ніби тепер Зе блазень вигонить московитських окупантів з України.
Залужний хотів вивести війська з Авдівки - ЗРАДА.
Сирський вивів війська, знову як і в Дебальцево угробивши частину людей - це ДОСЯГНЕННЯ.
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18.02.2024 19:29 Ответить
пішов на
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18.02.2024 19:39 Ответить
що тобі добре недоносок, угроблені в Авдіївці бійці ?
здохни разом з пукіним ублюдок.
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18.02.2024 19:56 Ответить
"Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. " Добре , зрозуміли - чекаємо , маємо надію , що вийшли .
Пану Юрію Бутусову , та його команді -Велика Подяка за розуміння тих , у кого рідні в пеклі , за правдиву інформацію ! З повагою !
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18.02.2024 19:42 Ответить
А яка заслуга у виході з Авдіївки пана Ю. Бутусова ? Без іронії. Тільки заради істини і для історії. Чекаю відповіді від будь-кого.
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18.02.2024 20:13 Ответить
Без іронії---правдива інформація .
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18.02.2024 20:15 Ответить
Про полонених ? Чи про необхідність укріпити оборону Авдіївки проти КАБів ? Там була в обороні сама дієспособна бригада 110.
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18.02.2024 20:34 Ответить
Ми просили про 110 ту , і інши бригади, їх аж сім , що з ними, бо інфа була виключно за 3 штурмову . Пан Юрій нас почув , дав нам інформацію , зараз чекаємо , надіємося , що наші друзі вийшли . Все зрозуміли ?
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18.02.2024 20:41 Ответить
Він журналіст, яка може бути заслуга, лише правдиве опмсання події.
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18.02.2024 20:18 Ответить
Гарно, що описував. Героїчно і мужньо з його боку. Але яка його заслуга у самому виході "? Чи рятуванню тих, хто чекав наказ до останнього ? Якщо чесно про тих, кого забули й наші, й ворог.
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18.02.2024 20:38 Ответить
Написала вам вище .
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18.02.2024 20:42 Ответить
ОК.
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18.02.2024 20:47 Ответить
Не виведення , а втеча завершена.
підари тупоголові
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18.02.2024 19:52 Ответить
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18.02.2024 20:08 Ответить
Це правило порушила влада. Тому кожен громадянин України має право якщо не знести цю владу, то хоча б чесно їй у вічі казати те, що про них думає. ЯКЩО КАЖЕШ ПРО ЄДНІСТЬ, то покажи своїм прикладом, як ти об'єднуєш. ЯКЩО КАЖЕШ ПРО ОБОРОНУ КРАЇНИ, то покажи приклад донатами чи сухими сніданками для оборонців. Без прикладу всі слова - пустий звук !
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18.02.2024 20:45 Ответить
Найскладніша військова операція це відступ (якщо це не втеча)
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18.02.2024 20:15 Ответить
100 %. Але була запланована ця операція чи відходили чітко завдяки єдиному військовому досвіду ?
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18.02.2024 20:40 Ответить
Це вже сюрприз від Сирського для цапів,чи ще будуть?
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18.02.2024 20:39 Ответить
будуть((
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18.02.2024 23:12 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1759273804449124784 1 ч

Сподіваюсь, армія зробила висновок з Авдіївського котла і звільнення досвідчених генералів
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18.02.2024 21:04 Ответить
правильно-десятилітня оборона Авдіївки закінчиласся із великими втратами захисників України і війскової техніки...
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18.02.2024 22:31 Ответить
Помню Лыховия, вёл программы с Дыким и вечно был грустным зрадолюбом... Потом выпустил ролик, что мужньо мобилизувався... правда только в спикеры, прессофицеры...
Новости зачитывать... Как можно в спикеры-новостники брать Лыховия?!
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19.02.2024 00:30 Ответить
 
 