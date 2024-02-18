Вывод украинских войск из Авдеевки завершен, - пресс-секретарь ОСГВ "Таврия" Лыховий

Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Да, это завершение состоялось еще вчера", – сказал он.

Также Лыховий подтвердил, что некоторое количество украинских военных, воевавших в Авдеевке, попало в плен. Но количества он не назвал.

"Это количество может уменьшиться, когда часть из них выйдет к своим подразделениям. Выход происходил в сложных условиях, может быть и так. Нужна верификация тех, кто вышел, но еще не присоединился к своим. Возможно, кто-то не смог выйти. Это процесс, который занимает определенное время. Я бы просил воздержаться от спекуляций. Это количество не такое, чтобы говорить о больших масштабах", - добавил спикер Таврического направления.

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