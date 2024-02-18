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Авдіївка (2339) ЗСУ (7187) Лиховій Дмитро (71)

Виведення українських військ з Авдіївки завершено, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

авдіївка

Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Так, це завершення відбулося ще вчора", - сказав він.

Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 110 ОМБр "Куба" про вихід з Авдіївки: Найскладніше було - скиди і FPV. Несли багато БК з собою. ВIДЕО

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Топ коментарі
+35
Був Вова Оманський - став Вова Авдіївський....
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18.02.2024 18:40
+26
А чому не вивели своєчасно, коли про це вимагав Залужний? А на рахунок того, що можливо хтось ще не вийшов, то це інформація для ворога, щоб добре пошукав?
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18.02.2024 18:41
+25
Бєня Коломойський. Чув про такого? ЗЕГРЕСу йому захотілось. До речі, його ще папою Карло називають вашого Буратіно. Ну того, що тепер в нас цілий верховний.
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18.02.2024 19:01
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Був Вова Оманський - став Вова Авдіївський....
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18.02.2024 18:40 Відповісти
А він взагалі ні при чому. Його й дома не було.
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18.02.2024 18:43 Відповісти
Бєня Коломойський. Чув про такого? ЗЕГРЕСу йому захотілось. До речі, його ще папою Карло називають вашого Буратіно. Ну того, що тепер в нас цілий верховний.
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18.02.2024 19:01 Відповісти
Одноразовий не тошни
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18.02.2024 19:06 Відповісти
Просто спамте це зелене лайно. Вилізла, подоляцька риганина і смердить.
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18.02.2024 19:16 Відповісти
За даними іноземних ЗМІ, Ігор Коломойський створив справжню приватну армію, витрачаючи 10 мільйонів доларів в місяць і зосередивши разом з Корбаном, до 20 тисяч бійців, - розповів К. Паріс. - Саме тут, в Дніпропетровській облдержадміністрації, прийняли рішення атакувати окупований Іловайськ. Ресурсів було як би досить. Молоді люди, часто без будь-якої військової підготовки, були сповнені патріотизму і відчували обов'язок захищати Україну. Згодом це стало однією з найбільших катастроф в нинішній війні. Тепер, через чотири роки, люди до цих пір запитують: що ж сталося, і хто в цьому винен?».

Щоб зрозуміти всі причини Иловайської трагедії, Крістер Паріс записав інтерв'ю з очевидцями трагічних подій серпня 2014 року. Зокрема, доброволець Ярема Галайда підтверджує роль Геннадія Корбана в спонуканні бійців до штурму Іловайська.

«Корбану захотілося своє ім'я підняти, я так розумію це все. Він зібрав усіх командирів добробатів, оскільки фінансування їх йшло з Фонду оборони країни, він почав їх шантажувати, примушувати йти в бій, в Іловайськ», - розповів Крістер Парису Ярема Галайда.

Якщо тобі невідомо - Корбан підручний Коломойського...
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18.02.2024 19:07 Відповісти
На хрін сам підеш, чи попросити?
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18.02.2024 19:10 Відповісти
Не пытайтесь что-то объяснить одноразовому резиноизделию. Оно здесь не для этого
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18.02.2024 19:10 Відповісти
Їх, сьогоднішніх, ту буде багатенько найближчими днями...
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18.02.2024 19:18 Відповісти
100%
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18.02.2024 19:23 Відповісти
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ?si=PGnw87YnoIQek04q
Предательство генерала Хомчака и комбата Березы
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18.02.2024 19:19 Відповісти
Беня тоді керував добробатами, які йому підпорядковувалися.
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18.02.2024 19:08 Відповісти
Ну Порошенко був. А скажи мені, невже тоді, у 2014 році, ти "дикі дивізії" підпорядковувалися ЗСУ?
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18.02.2024 19:10 Відповісти
Бєня завжди був Бєньою ( ой , Папою Карлою нашого Буратіни зеленого )
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18.02.2024 19:19 Відповісти
Це відео відзняв прямо в епіцентрі іловайських подій журналіст репортер разом з оператором Р.Шапочніков:
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ?si=PGnw87YnoIQek04q
Предательство генерала Хомчака и комбата Березы.
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18.02.2024 19:17 Відповісти
Та оманським він, при цьому, бути не перестав. У нього все йде через дефіс - омансько-вагнерівско-клістолнсько.....
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18.02.2024 19:39 Відповісти
Де воюєш .Бро?
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18.02.2024 21:24 Відповісти
А щоб ти був в складі тієї деякої кількості - що би заспівав?
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18.02.2024 18:41 Відповісти
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18.02.2024 19:03 Відповісти
А чому не вивели своєчасно, коли про це вимагав Залужний? А на рахунок того, що можливо хтось ще не вийшов, то це інформація для ворога, щоб добре пошукав?
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18.02.2024 18:41 Відповісти
Коли і де він вимагав? Конкретно.
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18.02.2024 19:40 Відповісти
Вимагав у день свого звільнення на зустрічі з президентом (що стало останньою краплею для зеленського). А переконував усіх ще 26 грудня 2023:
"Але якщо сил недостатньо - "зберігаємо людей, а потім відвоюємо". "Не треба нам зациклюватися і робити якесь "шоу чи скорботу" навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам, чи журналістам", - сказав Залужний.

З Бахмута вийти він теж просив десь за декілька тижнів до втрати міста. Отримав відмову.
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18.02.2024 21:15 Відповісти
Де це можна конкретно прочитати чи почути?
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18.02.2024 23:31 Відповісти
Там де читають люди, якщо в них і таке бажання, навіть відос є. А назвіть краще причину, по якій звільники Залужного?
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19.02.2024 08:12 Відповісти
Новина за 26 грудня 2023 з пропозицією Залужного:
https://war.telegraf.com.ua/ukr/war-in-ukraine/2023-12-26/5824593-vsu-mogut-uyti-iz-avdeevki-zaluzhnyy-rasskazal-chego-i-kogda-zhdat

Залужний про причину свого звільнення (після важливої розмови Зе не сподобалась стратегія Залужного):
«Щойно ми зустрілись з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії», - зазначив Валерій Залужний.

Усе інше інсайти і зливи через знайомих генералів і блогерів. Генералам заборонено відкрито критикувати позицію президента.
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19.02.2024 08:40 Відповісти
І де там що необхідно вже виводити?
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19.02.2024 08:46 Відповісти
Зараз ще один котел біля Роботіного вимальовується- подивимось (
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18.02.2024 21:28 Відповісти
А що в його розумінні великі масштаби? Кожна людина - це світ. Звичайно, війна. Але відношення до воїнів, як до матеріалу.
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18.02.2024 18:42 Відповісти
Він волів би взагалі не згадувати про це. Бо такі згадки не сприяють нормальному травленню ОПи і роблять нерви самому Аерховному.
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18.02.2024 18:57 Відповісти
Як до м'яса.
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18.02.2024 18:57 Відповісти
Недарма ж Головний - м'ясник.
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18.02.2024 19:17 Відповісти
Там де ніяке планування, тоді починається героїзм!
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18.02.2024 18:44 Відповісти
вертайся, херой, сплануєш
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18.02.2024 18:49 Відповісти
Залужний сховався? А що, у вашій палаті інтернет відімкнули чи навіть єдиного не показують?
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18.02.2024 19:03 Відповісти
Говорят куча попало в плен. Так что вопрос как вывели. Ждем видео от орков.
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18.02.2024 19:14 Відповісти
Кучу поранених не забрали і мертвих. 3 бригада, бувші азовці, спеціально там, щоб добити вмотивованих
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18.02.2024 19:18 Відповісти
Там багато підрозділів
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18.02.2024 21:30 Відповісти
Ну чому новодєли подоляківські такі українофоби? Як тільки зареєструється, так і сере на Україну і її Героїв. Розумію, що провокують на реакцію, щоб було більше дописів і за кожен йде срібняк. Та зрозумійте ж і ви, подоляківці, що гроші ці криваві і повернуться вам ще більшою кров'ю. І вам, і вашим дітям, і всім нащадкам до сьомого коліна. А ті, хто породив вас і виховав, перевертатимуться у гробах, як на вертелі.
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18.02.2024 19:25 Відповісти
Враг продвинулся у Вербового. Идут бои южнее и западнее Роботино, - https://t.me/DeepStateUA/18880 DeepState

▪️Враг пытается зайти в само Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села;
▪️Продавили оборону юго-западнее Вербового, продолжаются стабилизационные мероприятия;
▪️Без введения резервов может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг.
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18.02.2024 18:51 Відповісти
Якого *** ви постите це мовою окупанта?

Невже не можна було скопіпастити оригінальний текст українською?
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18.02.2024 19:01 Відповісти
Не забуваймо, що благочестивий евфемізм "виведення військ" означає: втрати своєї землі!
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18.02.2024 18:57 Відповісти
Докомандувалися підараси...
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18.02.2024 19:00 Відповісти
Та вже спробували у 2019
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18.02.2024 19:14 Відповісти
Если бы у тебя был бы миллиард, то ты был бы миллиардером. Но как бы попробуй быть успешным бизнесменом, когда у тебя нет миллиарда. Также все это нытье про нам надо больше людей. Иметь много людей легко. Но что ты можешь без них?
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18.02.2024 19:15 Відповісти
Речь про то что быть героем с беграниченным ресурсом легко. Но такого никогда не бывает. Ресурсы любого агента ограничены и от этого надо изначально отталкиваться.
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18.02.2024 19:22 Відповісти
В любой момент нет бесконечных возможностей. Вчера, сегодня, завтра.
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18.02.2024 19:28 Відповісти
Любое твое действие может быть названо сомнительным. Какой бы поступок ты не совершил тебя могут за него критиковать. Схема простая.
Говоришь вот этот поступок и привязываешь к нему негативную эмоцию.
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18.02.2024 19:34 Відповісти
Нет вероятности успеха потому что в мире полно нерациональных агентов. Достаточно взять того же Путина и Россию. Они иррациональны. Или наши олигархи. Там нет мозгов ни грамма. От того успех не зависит от твоих умных действий так как вокруг есть иррациональные агенты. Единственное что ты можешь делать это понимать что эти агенты иррациональны и учитывать только то что ты можешь сделать для своей повестки дня. На иррациональных агентов зачастую повлиять нельзя.
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18.02.2024 19:40 Відповісти
Ты можешь всю жизнь заниматься спортом и быть бойцом и получить ножом в печень от метра в кепке, которому ты не понравился. И тебя ничего не спасет.
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18.02.2024 19:42 Відповісти
Я не говорю что это обязательно произойдет, а то что не все в нашем мире рационально. Тем более на уровне политики, где большинство давно превысило порог своей компетентности и абсолютно не понимает что творит.
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18.02.2024 19:50 Відповісти
Ну це як нам в армії казали досвічені офіцери: "Зброї завжди буде замало, скільки тобі її не надай". Ні, буває дійсно обмаль, але тут взагалі
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18.02.2024 21:28 Відповісти
То і говорю, що докомандувались. Мали би так командувати, щоб не допускати недоборів, не зривати мобілізацію, не відпускати за кордона сотні тисяч здорових биків і кнурів за бабло тим же командуючим. Докомандувалися, підараси.
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18.02.2024 19:22 Відповісти
Маємо цим пишатися???
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18.02.2024 19:15 Відповісти
,,невеликі масштаби"! Слова які знайшов! Бо твоїх дітей в тих масштабах нема!
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18.02.2024 19:17 Відповісти
Втрата не землі, а патріотів, а 3 бригада, бувші азовці, ще раз вбиті, поранені на поталу нелюдям. Дякую, полюбітелі всякої фігні
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18.02.2024 19:22 Відповісти
Кажуть що випрямили лінію фронту ніби тепер Зе блазень вигонить московитських окупантів з України.
Залужний хотів вивести війська з Авдівки - ЗРАДА.
Сирський вивів війська, знову як і в Дебальцево угробивши частину людей - це ДОСЯГНЕННЯ.
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18.02.2024 19:29 Відповісти
пішов на
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18.02.2024 19:39 Відповісти
що тобі добре недоносок, угроблені в Авдіївці бійці ?
здохни разом з пукіним ублюдок.
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18.02.2024 19:56 Відповісти
"Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. " Добре , зрозуміли - чекаємо , маємо надію , що вийшли .
Пану Юрію Бутусову , та його команді -Велика Подяка за розуміння тих , у кого рідні в пеклі , за правдиву інформацію ! З повагою !
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18.02.2024 19:42 Відповісти
А яка заслуга у виході з Авдіївки пана Ю. Бутусова ? Без іронії. Тільки заради істини і для історії. Чекаю відповіді від будь-кого.
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18.02.2024 20:13 Відповісти
Без іронії---правдива інформація .
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18.02.2024 20:15 Відповісти
Про полонених ? Чи про необхідність укріпити оборону Авдіївки проти КАБів ? Там була в обороні сама дієспособна бригада 110.
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18.02.2024 20:34 Відповісти
Ми просили про 110 ту , і інши бригади, їх аж сім , що з ними, бо інфа була виключно за 3 штурмову . Пан Юрій нас почув , дав нам інформацію , зараз чекаємо , надіємося , що наші друзі вийшли . Все зрозуміли ?
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18.02.2024 20:41 Відповісти
Він журналіст, яка може бути заслуга, лише правдиве опмсання події.
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18.02.2024 20:18 Відповісти
Гарно, що описував. Героїчно і мужньо з його боку. Але яка його заслуга у самому виході "? Чи рятуванню тих, хто чекав наказ до останнього ? Якщо чесно про тих, кого забули й наші, й ворог.
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18.02.2024 20:38 Відповісти
Написала вам вище .
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18.02.2024 20:42 Відповісти
ОК.
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18.02.2024 20:47 Відповісти
Не виведення , а втеча завершена.
підари тупоголові
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18.02.2024 19:52 Відповісти
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18.02.2024 20:08 Відповісти
Це правило порушила влада. Тому кожен громадянин України має право якщо не знести цю владу, то хоча б чесно їй у вічі казати те, що про них думає. ЯКЩО КАЖЕШ ПРО ЄДНІСТЬ, то покажи своїм прикладом, як ти об'єднуєш. ЯКЩО КАЖЕШ ПРО ОБОРОНУ КРАЇНИ, то покажи приклад донатами чи сухими сніданками для оборонців. Без прикладу всі слова - пустий звук !
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18.02.2024 20:45 Відповісти
Найскладніша військова операція це відступ (якщо це не втеча)
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18.02.2024 20:15 Відповісти
100 %. Але була запланована ця операція чи відходили чітко завдяки єдиному військовому досвіду ?
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18.02.2024 20:40 Відповісти
Це вже сюрприз від Сирського для цапів,чи ще будуть?
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18.02.2024 20:39 Відповісти
будуть((
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18.02.2024 23:12 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1759273804449124784 1 ч

Сподіваюсь, армія зробила висновок з Авдіївського котла і звільнення досвідчених генералів
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18.02.2024 21:04 Відповісти
правильно-десятилітня оборона Авдіївки закінчиласся із великими втратами захисників України і війскової техніки...
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18.02.2024 22:31 Відповісти
Помню Лыховия, вёл программы с Дыким и вечно был грустным зрадолюбом... Потом выпустил ролик, что мужньо мобилизувався... правда только в спикеры, прессофицеры...
Новости зачитывать... Как можно в спикеры-новостники брать Лыховия?!
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19.02.2024 00:30 Відповісти
 
 