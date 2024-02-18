Виведення українських військ з Авдіївки завершено, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій

Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Так, це завершення відбулося ще вчора", - сказав він.

Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.

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