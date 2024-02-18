Виведення українських військ з Авдіївки завершено, - речник ОСУВ "Таврія" Лиховій
Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Так, це завершення відбулося ще вчора", - сказав він.
Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.
"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб зрозуміти всі причини Иловайської трагедії, Крістер Паріс записав інтерв'ю з очевидцями трагічних подій серпня 2014 року. Зокрема, доброволець Ярема Галайда підтверджує роль Геннадія Корбана в спонуканні бійців до штурму Іловайська.
«Корбану захотілося своє ім'я підняти, я так розумію це все. Він зібрав усіх командирів добробатів, оскільки фінансування їх йшло з Фонду оборони країни, він почав їх шантажувати, примушувати йти в бій, в Іловайськ», - розповів Крістер Парису Ярема Галайда.
Якщо тобі невідомо - Корбан підручний Коломойського...
Предательство генерала Хомчака и комбата Березы
https://youtu.be/WPC0RId3wPQ?si=PGnw87YnoIQek04q
Предательство генерала Хомчака и комбата Березы.
"Але якщо сил недостатньо - "зберігаємо людей, а потім відвоюємо". "Не треба нам зациклюватися і робити якесь "шоу чи скорботу" навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам, чи журналістам", - сказав Залужний.
З Бахмута вийти він теж просив десь за декілька тижнів до втрати міста. Отримав відмову.
https://war.telegraf.com.ua/ukr/war-in-ukraine/2023-12-26/5824593-vsu-mogut-uyti-iz-avdeevki-zaluzhnyy-rasskazal-chego-i-kogda-zhdat
Залужний про причину свого звільнення (після важливої розмови Зе не сподобалась стратегія Залужного):
«Щойно ми зустрілись з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії», - зазначив Валерій Залужний.
Усе інше інсайти і зливи через знайомих генералів і блогерів. Генералам заборонено відкрито критикувати позицію президента.
▪️Враг пытается зайти в само Роботино, бои идут за опорный пункт южнее села;
▪️Продавили оборону юго-западнее Вербового, продолжаются стабилизационные мероприятия;
▪️Без введения резервов может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг.
Невже не можна було скопіпастити оригінальний текст українською?
Говоришь вот этот поступок и привязываешь к нему негативную эмоцию.
Залужний хотів вивести війська з Авдівки - ЗРАДА.
Сирський вивів війська, знову як і в Дебальцево угробивши частину людей - це ДОСЯГНЕННЯ.
здохни разом з пукіним ублюдок.
Пану Юрію Бутусову , та його команді -Велика Подяка за розуміння тих , у кого рідні в пеклі , за правдиву інформацію ! З повагою !
підари тупоголові
@RudijLis
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https://twitter.com/RudijLis/status/1759273804449124784 1 ч
Сподіваюсь, армія зробила висновок з Авдіївського котла і звільнення досвідчених генералів
Новости зачитывать... Как можно в спикеры-новостники брать Лыховия?!