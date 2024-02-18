Воїн 110 ОМБр Куба про вихід з Авдіївки: Найскладніше було - скиди і FPV. Несли багато БК з собою. ВIДЕО

Цензор.НЕТ щиро дякує 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка за 2 роки героїзму на Авдіївському напрямку.

Як зазначається на сторінці бригади у фейсбуці, 2 роки повномасштабного вторгнення 110-та бригада стримувала і продовжує стимувати навалу орківської нечисті поблизу Авдіївки. За цей час ворог провів безліч штурмів на позиції бригади. Скинув сотні тисяч боєприпасів. Здійснив тисячі авіанальотів.

"Наші воїни бились і б'ються немов тигри за кожен клаптик ввіреної ділянки фронту. Своїми влучними пострілами перетворили десятки тисяч представників російської біомаси на тонни неживого м’яса, яке нині гниє в навколишніх посадках", - зазначають у бригаді.

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Також пропонуємо до вашої уваги історію виходу з Авдіївського пекла від бійця 110 ОМБР із позивним Куба.

Саме на таких людях трималась оборона напівоточеного міста 2 роки великої війни.

#Дякую110ОМБР

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.