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Воїн 110 ОМБр Куба про вихід з Авдіївки: Найскладніше було - скиди і FPV. Несли багато БК з собою. ВIДЕО

Цензор.НЕТ щиро дякує 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка за 2 роки героїзму на Авдіївському напрямку.

Як зазначається на сторінці бригади у фейсбуці, 2 роки повномасштабного вторгнення 110-та бригада стримувала і продовжує стимувати навалу орківської нечисті поблизу Авдіївки. За цей час ворог провів безліч штурмів на позиції бригади. Скинув сотні тисяч боєприпасів. Здійснив тисячі авіанальотів.

"Наші воїни бились і б'ються немов тигри за кожен клаптик ввіреної ділянки фронту. Своїми влучними пострілами перетворили десятки тисяч представників російської біомаси на тонни неживого м’яса, яке нині гниє в навколишніх посадках", - зазначають у бригаді.

Також читайте: Окупанти стратили важкопоранених полонених воїнів 110-ї бригади на позиції "Зеніт". Тіла 3 загиблих упізнали, доля ще трьох - невідома, - Бутусов

110 бригада

Також пропонуємо до вашої уваги історію виходу з Авдіївського пекла від бійця 110 ОМБР із позивним Куба.

Саме на таких людях трималась оборона напівоточеного міста 2 роки великої війни.

#Дякую110ОМБР

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

Автор: 

Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+27
Дякуємо що живі !

а кацапів ви, хлопці, ще набьєте
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18.02.2024 17:36
+18
А Стефанчук+Зеленський +Шмигаль, так і продовжують гальмувати (усьо па ригламенту КМУ і ВРУ) розгляд невідкладних змін до законодавства про мобПідготовку!!
Їм не пече, вони ж не в Авдіївці… , а СРАТЬєхи у ставці…!
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18.02.2024 17:34
+18
Ріднесенькі наші , як же ми вас любимо !!
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18.02.2024 18:00
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А Стефанчук+Зеленський +Шмигаль, так і продовжують гальмувати (усьо па ригламенту КМУ і ВРУ) розгляд невідкладних змін до законодавства про мобПідготовку!!
Їм не пече, вони ж не в Авдіївці… , а СРАТЬєхи у ставці…!
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18.02.2024 17:34 Відповісти
А для чого їм париться - бусікі пакуються, єлєхторат -66 % підтримки - баби холопів іщо наражают ...
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18.02.2024 18:49 Відповісти
Вже нема 66%. Це застарілою інформацією живете.
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18.02.2024 19:04 Відповісти
що "розумний український нарід" таки порузумнішав ?

насмішив
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18.02.2024 19:08 Відповісти
Бодунов -66 % ,Зеленський -64 % за останніми опитуванням охлосу.
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18.02.2024 20:01 Відповісти
А всего опросили 130%?
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18.02.2024 21:12 Відповісти
Дякуємо що живі !

а кацапів ви, хлопці, ще набьєте
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18.02.2024 17:36 Відповісти
Железный дядько: настоящий чернорабочий труженик войны, прошедший ад, но сохранивший здоровое чувство иронии и юмора.

Огромный респект.
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18.02.2024 22:12 Відповісти
УКРАЇНЕЦЬ
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19.02.2024 01:58 Відповісти
і Козак
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19.02.2024 01:59 Відповісти
ти теж кинув поранених і героїчно поскакав на дивані у Францію
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18.02.2024 18:11 Відповісти
він народився і здохне на тому дивані
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18.02.2024 19:28 Відповісти
Ріднесенькі наші , як же ми вас любимо !!
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18.02.2024 18:00 Відповісти
В Київ їдуть , почалося...
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18.02.2024 18:13 Відповісти
??
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18.02.2024 18:36 Відповісти
В президенти цього пана. Дострокові
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18.02.2024 18:26 Відповісти
А як же Юля? Невже ти її зрадив?
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18.02.2024 18:37 Відповісти
Сергій, ти, будь ласка, визначся, ти Сергій чи Юрко, а потім будемо вже з іншими визначатись.
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18.02.2024 19:06 Відповісти
Юля не проходить. Дебілів дуже дофуя
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18.02.2024 19:52 Відповісти
Росіяни наростили виробництво КАБ з УМПК до 1500 одиниць в місяць. Що далі? Куди відходить українська армія з Авдіївки? В поля без підготовлених оборонних позицій? Де ми росіян зможемо втримати? Скільки разів я про це завчасно попереджав!
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18.02.2024 19:25 Відповісти
І де ж тепер буде пролягати лінія оборони наших військ? За Семенівкою та Орлівкою? Чи ще далі? Де ті заздалегідь підготовлені позиції, про які рапортував Тарнавський?
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18.02.2024 19:40 Відповісти
Ну может вам надо съездить и посмотреть, прежде чем звиздеть здесь?
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18.02.2024 21:15 Відповісти
Дякую тобі, Друже!! Дякую кожному Українцю, хто взяв до рук зброю!! Завдяки Вам ми можемо лягати спати в теплі ліжка, ходити в магазин, їсти з тарілок... Ви всі ГЕРОЇ!! Я обожнюю вас всіх, і молюся за Вас всіх і за кожного з Вас!!
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18.02.2024 20:00 Відповісти
"По информации украинской стороны, начавшееся 10 октября 2023 года крупномасштабное наступление российской армии на Авдеевку завершилась немыслимыми потерями для российской стороны: погибло 47 тысяч солдат, уничтожено 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 броневиков и 5 самолетов.

Напомним, что в ночь на 18 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об успешном выводе Сил обороны из Авдеевки на подготовленные рубежи за городом. Отход прикрывала элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая не позволила россиянам взять защитников города в «котел».

Российские военкоры и командование ВСУ заявляют: в боях за Авдеевку погибло 50 тысяч российских солдат!

Украинскую сторону можно было бы обвинить в предвзятости и фабрикации фактов - дескать, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, если бы не одно большое «но»: российские военкоры и Z-патриоты подтверждают обнародованные противоположной, враждебной стороной факты.

Об этом откровенно пишет российский военный, известный Z-блогер Андрей Морозов (Мурз).

По словам российского патриота, «за кровавый захват Авдеевки российское командование должно не получать награды, а дружно отправиться в тюрьму. Потери ВС РФ на этом участке всего за 4 месяца превысили те, что Россия понесла в Афганской войне».



Андрей Морозов (Мурз)

По данным Мурзы, ряд подразделений ВС РФ в боях за Авдеевку «сточены под ноль»: «С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники», - пишет Z-блогер. С его слов, военных ВС РФ, которые пытаются подать жалобы в прокуратуру из-за авдеевской бойни, не хотят слушать: «Им предлагают молча умирать».

Мурз констатировал, что военное командование Украины в очередной раз мастерски переиграло российское и вывело в полном составе свои подразделения из стертой с лица земли Авдеевки.



Максим Калашников

Еще один российский пропагандист Максим Калашников пишет, что России надо отмечать не праздник, а трагедию: «Россиянам не удалось взять в кольцо украинские подразделения, которые успели выйти из разрушенного города. Более того, в ходе многомесячного штурма российские военные понесли настолько тяжелые потери, что праздновать захват Авдеевки не получается. Это праздник со слезами на глазах. Многие наши части оказались просто сточенными».

Наряду с Морозом и Калашниковым целый ряд военкоров публикует информацию об огромных потерях российских войск.
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18.02.2024 21:10 Відповісти
 
 