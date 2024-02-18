Воїн 110 ОМБр Куба про вихід з Авдіївки: Найскладніше було - скиди і FPV. Несли багато БК з собою. ВIДЕО
Цензор.НЕТ щиро дякує 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка за 2 роки героїзму на Авдіївському напрямку.
Як зазначається на сторінці бригади у фейсбуці, 2 роки повномасштабного вторгнення 110-та бригада стримувала і продовжує стимувати навалу орківської нечисті поблизу Авдіївки. За цей час ворог провів безліч штурмів на позиції бригади. Скинув сотні тисяч боєприпасів. Здійснив тисячі авіанальотів.
"Наші воїни бились і б'ються немов тигри за кожен клаптик ввіреної ділянки фронту. Своїми влучними пострілами перетворили десятки тисяч представників російської біомаси на тонни неживого м’яса, яке нині гниє в навколишніх посадках", - зазначають у бригаді.
Також пропонуємо до вашої уваги історію виходу з Авдіївського пекла від бійця 110 ОМБР із позивним Куба.
Саме на таких людях трималась оборона напівоточеного міста 2 роки великої війни.
#Дякую110ОМБР
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
Уночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
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Їм не пече, вони ж не в Авдіївці… , а СРАТЬєхи у ставці…!
насмішив
а кацапів ви, хлопці, ще набьєте
Огромный респект.
Напомним, что в ночь на 18 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об успешном выводе Сил обороны из Авдеевки на подготовленные рубежи за городом. Отход прикрывала элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая не позволила россиянам взять защитников города в «котел».
Российские военкоры и командование ВСУ заявляют: в боях за Авдеевку погибло 50 тысяч российских солдат!
Украинскую сторону можно было бы обвинить в предвзятости и фабрикации фактов - дескать, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, если бы не одно большое «но»: российские военкоры и Z-патриоты подтверждают обнародованные противоположной, враждебной стороной факты.
Об этом откровенно пишет российский военный, известный Z-блогер Андрей Морозов (Мурз).
По словам российского патриота, «за кровавый захват Авдеевки российское командование должно не получать награды, а дружно отправиться в тюрьму. Потери ВС РФ на этом участке всего за 4 месяца превысили те, что Россия понесла в Афганской войне».
Андрей Морозов (Мурз)
По данным Мурзы, ряд подразделений ВС РФ в боях за Авдеевку «сточены под ноль»: «С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники», - пишет Z-блогер. С его слов, военных ВС РФ, которые пытаются подать жалобы в прокуратуру из-за авдеевской бойни, не хотят слушать: «Им предлагают молча умирать».
Мурз констатировал, что военное командование Украины в очередной раз мастерски переиграло российское и вывело в полном составе свои подразделения из стертой с лица земли Авдеевки.
Максим Калашников
Еще один российский пропагандист Максим Калашников пишет, что России надо отмечать не праздник, а трагедию: «Россиянам не удалось взять в кольцо украинские подразделения, которые успели выйти из разрушенного города. Более того, в ходе многомесячного штурма российские военные понесли настолько тяжелые потери, что праздновать захват Авдеевки не получается. Это праздник со слезами на глазах. Многие наши части оказались просто сточенными».
Наряду с Морозом и Калашниковым целый ряд военкоров публикует информацию об огромных потерях российских войск.