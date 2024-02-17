Деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки, - Тарнавський

Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наші воїни займають позиції на другому рубежі оборони.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", - інформує Тарнавський.

Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб наші воїни повернулися на Батьківщину. Боротимемося за звільнення всіх побратимів

Загалом, за словами Тарнавського, за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак - біля Первомайського та Невельського.

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Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці -- 21 одиницю (не враховуючи БпЛА). Зокрема це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інші важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.