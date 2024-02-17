Зеленський про вихід Сил оборони з Авдіївки: Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення

Рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи вихід Сил оборони з Авдіївки, Зеленський зазначив: "Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів - бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому щоб не попасти в оточення було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - заявив президент.

Глава держави зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.

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За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.

"Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів", - додав Зеленський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.