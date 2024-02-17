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Зеленський (22411) Авдіївка (2339)

Зеленський про вихід Сил оборони з Авдіївки: Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення

авдіївка

Рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи вихід Сил оборони з Авдіївки, Зеленський зазначив: "Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів - бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому щоб не попасти в оточення було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - заявив президент.

Глава держави зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.

Також читайте: Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони наших біженців, - Зеленський

За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.

"Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів", - додав Зеленський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

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Топ коментарі
+49
Що ти несеш, лідор??!. Тобі про необхідність цього коли говорили?
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17.02.2024 11:30
+41
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17.02.2024 11:34
+32
Да-да. Помним

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17.02.2024 11:37
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Що ти несеш, лідор??!. Тобі про необхідність цього коли говорили?
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17.02.2024 11:30 Відповісти
Ти не поняв,тепер це заслуга ЗЕ і Сирського і вже багато мудрого наріду в це повірили.
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17.02.2024 11:37 Відповісти
Іменно. Тепер це офуєнно мудра концепція драпу з киданням поранених при найменшій загрозі. Далі піде легше, кацапам достатньо буде з'явитися на горизонті і одразу підуть логічні і професійні рішення.
І мудрий нарід то вітає. Все ок...
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17.02.2024 11:52 Відповісти
Найменша загроза?Там все з землею зрівняно.Відходити треба було раніше,але Херпіду вирів в цей момент керівництво міняти в ЗСУ.Відповідальність за покиданням поранених висить на ЗЕ
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17.02.2024 12:02 Відповісти
Панове - захоплення Авдіївки ніхто в світі не обговорює
Зараз ТОП тема - вбивство Навального
Навіть Господь відвернувся від пропгандонів пуцла
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17.02.2024 12:38 Відповісти
Це точно як би цей наказ видав Залужний, це б була зрада!!! Це **** а не президент!!!
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17.02.2024 12:14 Відповісти
Теж мені відкриття . Він був ***** задовго до того, як став президентом.
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17.02.2024 12:26 Відповісти
Він хуже суки,він зрадник
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17.02.2024 12:37 Відповісти
Зараз влада відступ буде вумному наріду втюхивати як подвиг.
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17.02.2024 11:42 Відповісти
Скоро воно так і про Київ напише... Оман чекає
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17.02.2024 12:03 Відповісти
Украиной и ВСУ руководит диверсионная группа, которая явно выполняет программу денацификации. Европа и НАТО скоро на границе поставят бетонный забор.
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17.02.2024 14:08 Відповісти
Зеленої гніди закінчився термін, вали гніда в рашку свою, в грінфілмс, пора тебе з України вже виводити.
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17.02.2024 11:32 Відповісти
Не виводити з України, а хто буде відповідати за всі його недорішення??? На нари суку!!!
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17.02.2024 12:16 Відповісти
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17.02.2024 11:34 Відповісти
Ніхто не читає такого,зараз головне,поляки,німці,штати підораси .Всі навкруги підораси,це десь таке вже було,все по відпрацьованій схемі іде,перевірено часом
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17.02.2024 11:40 Відповісти
Ці руки треба обрубати.
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17.02.2024 11:59 Відповісти
Пля, оберёг, ты-логолидопитор...
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17.02.2024 11:34 Відповісти
Тобто Залужний виходити з Авдіївки не хотів і Зєлєнскій його зняв? 😲 А можливо, Задужний і втримав би Авдіїку? І людей зберіг би. Можливо вчинив би, як Кротевич радив? Все одно рейтингам звізда.
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17.02.2024 11:34 Відповісти
На скільки мені відомо,Залужний хотів вирівняти фронт тобто залишити Авдіївку
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17.02.2024 11:41 Відповісти
Фронт не завжди вирівнюють відступом. Можна було зрізати ту кишку якою наступали кацапи.
Але то занадто складно, канешн...
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17.02.2024 11:46 Відповісти
Залужний хотів вчасно відійти на реально вигідніші позиції. І в ці плани явно не входила здача Коксохіму і 9 кварталу. Відхід із полів східніше Авдіївки і власне з її більшої частини за залізницею (з приватного сектору) давав можливість спокійно тримати оборону опираючись на Коксохім з форпостом у вигляді 9 кварталу. Але той відхід треба було робити вчасно.
Тепер зебіли здали не тільки усю Авдіївку а умудрились просрати навіть Коксохім (навіть озвучили пожежу на заводі - піпл схаває. Те що завод має розміри 1 на 2 км нє счітаєтса)
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17.02.2024 11:47 Відповісти
Звідки данні що хотів здати? Вигляда якраз навпаки хотів деблокувати, для чого й перекидав 3 ОШБ та інші частини. І це було логічно.
Але хтось вирішив що здати все набагато простіше, та й вибори у ху-йла, - подарунок треба....
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17.02.2024 11:57 Відповісти
На жаль зараз не час Наполеонів чи Велінгтонів. І навіть не Гудеріанів з Манштейнами. Вирішують переважно не командуючі чи Генштаб, а економіка! Якщо тебе цілими днями ******** і артою колошматять - не важно - це при Залужному чи Сирському! У кацапів я навіть не знаю - чи є в них головнокомандувач. Зате дуже багато бездумного м'яса ЗА ГРОШІ (+зеки) та техніки і боєзапасів до біса...
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17.02.2024 11:53 Відповісти
зеки ... скільки ж тих зеків ?? От м*яса за великі гроші, то мабуть таки так.
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17.02.2024 12:40 Відповісти
Вже бачили як це оманське чмо здавало азов. І щоб здати Авдіївку воно зняло 16 генералів.
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17.02.2024 11:35 Відповісти
А ще дуже "своєчасне", забув додати гофмаршал...
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17.02.2024 11:35 Відповісти
Справедливе і професійне?

Очевидно, що це рішення можна було ухвалити і раніше. І тут питання у тому, що на це мав бути наказ верховного головнокомандування, рішення Ставки. Тому що зараз виглядає так, що це рішення справді вимушене, коли ситуація стала досить загрозливою.
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17.02.2024 11:35 Відповісти
Плюсую.
А ще можна подзвонити в кацапський Генштаб та взнати де вони будуть наступать. І одразу виводити звідти війська поки ситуація не стала загрозливою...
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17.02.2024 11:42 Відповісти
Да-да. Помним

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17.02.2024 11:37 Відповісти
Тобто переможенька?
Ну нарешті стало зрозуміло як це буде...
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17.02.2024 11:39 Відповісти
Взагалі-то після таких військових, політичних, дипломатичних поразок чесний порядний Верховний Головнокомандувач заявив би про відставку.
Але "чесний, порядний" - така характеристика не про ЄрЗе,
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17.02.2024 11:39 Відповісти
Чесний і порядний застрелився б як тільки колони рашистів перетнули розмінований Чонгар.
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17.02.2024 12:02 Відповісти
От якби в Бахмуті так само мислили. Але з іншого боку там знищили ПВК Вагнер і її засновника. Тих, кого боялися в багатьох країнах третього світу. Але скільки гарних людей померло через це чи стало інвалідами і яких зараз не вистачає думаю на фронті.
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17.02.2024 11:40 Відповісти
Зеленський про*рав Авдіївку. Не треба було допускати цієї ситуації
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17.02.2024 11:42 Відповісти
він просрав війну. Якщо не всю Україну. Авдіїіка, Бахмут, Северодонецька агломерація - це тільки військові поразки; але за які також потрібно садити на кічу.
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17.02.2024 11:58 Відповісти
Все це стало можливим після сдачі півдня України.Після такої зради його залишили при владі.Настільки тупий у нас нарід?
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17.02.2024 12:11 Відповісти
туалетний сленг від вас так і пре ... Ви там оправтесь десь у себе, а сюди своє не несіть, будь ласка !!

Що Ви там пр...в, то Ваше діло. За усю країну не розписуйтесь. Разом з Зеленським !
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17.02.2024 12:44 Відповісти
ти Бутусов, власник сайту? Чи, хоча би - адмін форуму, який може мені вказати, що, як, і де мені висловлювати власну думку?
Якщо ні - то не кажи мені, що мені робити, і ти не почуєш адреси, де, можливо, на тебе очікують.
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17.02.2024 13:37 Відповісти
Угу ... я побажання по суті виклав ... і написав "будь ласка", сер ...

Тут форум відкритий.
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17.02.2024 14:20 Відповісти
А як же полонені?! Це професійний вихід?!
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17.02.2024 11:43 Відповісти
пишуть що є наші полонені, залишені поранені та захоплена наша техніка - як би нам не стало сумно коли все проясниться

https://t.me/shofront/279
Дуже не просто вийти з Авдіївки, є випадки потрапляння наших військових в полон. Тому не радійте.
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17.02.2024 11:43 Відповісти
не треба тягати сюди невідомі телеграм канали. пишуть дуже багато чого. і навіть свої втрати кацапи озвучують як ніби то - наші. рибка гупі чула про сорок тисяч під Авдієвкою. то достатньо десь у коменті написати про це як втрати українців і все - рибка вже на інфогачку.
Хоча при такому погано організованому відступі, коли ******** постійно, то звичайно ж наші втрати будуть значними.
радіти можуть лише дебіли. бо з такого нормальна людина радіти не може.
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17.02.2024 11:54 Відповісти
Через пару дней русаки и покажут и раскажут. Если только не подобивают наших.
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17.02.2024 12:24 Відповісти
Краще б Зе розповів про причини, чому справа дійшла до необхідності "абсолютно логічного, справедливого та професійного рішення". Про ненадання підкріплень тривалий час, про ненадання снарядів, про невідомо де блукаючу мільйонну Армію Дронів, про кадрові рішення, про "палки в колеса" Залужному, про розвідку, про......
Але - "професійне рішення".
Вова, краще б ти відійшов з посади Президента залишивши її компетентним людям, зробив би це логічно, справедливо та професійно!
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17.02.2024 11:43 Відповісти
ага, так він нас і послухає. Явамнічегонєдолжен.
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17.02.2024 11:56 Відповісти
А НАВІЩО ТОДІ БУЛО ПХАТИ В ТОРБУ ОТОЧЕННЯ ОСТАННІ РЕЗЕРВИ?
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17.02.2024 11:43 Відповісти
Дежавю.
Коли керівництво здавало Сєвєродонецьк, то так само казало, відходимо на кращі позиції у Лисичанськ, він розташований на висоті, тому буде легше оборонятися.
Через декілька днів здали і Лисичанськ.
Тоді теж, за тиждень до відступу з Сєвєродонецька, кинули туди для підсилення іноземний легіон.
Аналогічно, зараз, за декілька днів до здачі Авдіївки, кинули туди 3-ю штурмову бригаду.
Для чого, якщо збиралися відступати?
Тобто проходять роки війни в нічого не міняється, наступають на тіж граблі роками.
Це показує тупість всього вищого військово-політичного керівництва.
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17.02.2024 11:46 Відповісти
3 ШБ була для прикриття відступу. Чи відступити - це просто розвернутись і піти?
Авдіївку раніше залишати треба було, і тут вже питання до клована як до найвищого командування.
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17.02.2024 13:00 Відповісти
Що воно несе , про яку справедливість і професійність йдеться ,
коли багато поранених наших хлопців потрапили в полон ?
В той час , коли генерал Залужний говорив про відступ наших сил без втрат , воно брикалось , а сьогоднішній відхід - це що перемога Сирського і зелені ?
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17.02.2024 11:47 Відповісти
Порівняйте як йшли з целехонького Херсона орки і як залишають руїни Авдіївки ЗСУ. У кого командири розумніші?
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17.02.2024 11:47 Відповісти
І як йшли з Херсону? кралися то там то сям. ну не обстрілювати ж їх у місті, де повно цивільних? А під Авдієвкою твої розумні командири скільки орків положили, аби врешті решт окупувати практично невеликий райцентр.
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17.02.2024 11:59 Відповісти
А могли ж битися в Херсоні як ЗСУ в Авдіївці. Але пішли заздалегідь. Задовго до можливого оточення.
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17.02.2024 12:17 Відповісти
А скільки там "https://nv.ua/ukraine/events/v-hersone-zahvatili-********-rf-pereodevshegosya-v-grazhdanskuyu-odezhdu-video-novosti-ukrainy-50283980.html подраздєлєній прікритія " у місті залишилось, які потім тижнями виловлювали по підвалам і промзоні, всі забули.
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17.02.2024 13:02 Відповісти
"https://nv.ua/ukraine/events/v-hersone-zahvatili-********-rf-pereodevshegosya-v-grazhdanskuyu-odezhdu-video-novosti-ukrainy-50283980.html подраздєлєній прікритія "
Скільки? Один? Орки вже почали публікувати допити полонених в Авдіївці. І там досі йдуть бої!
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17.02.2024 13:12 Відповісти
Це якось скасовує те, що русня цілеспрямовано формувала з'єднання для того, щоб залишити їх на території, яку займають ЗСУ, тобто свідомо призначити їх для потрапляння в полон?
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17.02.2024 13:19 Відповісти
Натякаєте, що десятки (як мінімум) бійців ЗСУ, які зараз борються в оточенні, спеціально залишені в Авдіївці?
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17.02.2024 13:23 Відповісти
Ні. Так трапляється під час відступу, на жаль.
А от русня свідомо залишала багатьох своїх.
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17.02.2024 13:27 Відповісти
Спеціально залишати диверсантів (хоч я і не вірю в цю маячню) і організовано виводити війська - це одне. А те що відбувається зараз в Авдіївці - це як мінімум злочинна недбалість.
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17.02.2024 13:34 Відповісти
Якби русняві командири були дійсно розумніші за наших, від України на сьогодні тільки б спогади залишились.
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17.02.2024 13:36 Відповісти
Після першої невдачі вони змінили тактику. Їх схоже все влаштовує. Навіть масштабну мобілізацію не роблять. Воюють найманцями і ракетами. Чекають коли в Україні закінчаться солдати.
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17.02.2024 13:50 Відповісти
Це не про розум, а про ресурси.
Був би у них розум, наявними ресурсами би вже давно знищили ті ЗСУ повністю.
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17.02.2024 13:52 Відповісти
Ну так, у них все дебіли. Добре хоч Україною генії керують.
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17.02.2024 13:56 Відповісти
Армія росії дуже нерівномірна. Основна маса неадекватних і недалеких, але є і розумні та стримані. Поки що неадекватні рішення у них переважають (русняві скаржаться, що Авдіївку не треба було поспішати брати, через що величезні втрати). Але це поки що. Вони змінюються.
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17.02.2024 14:04 Відповісти
.идар, а чого ж при Залужному ты(вы) считал , шо это аллогично. шлепер-2, возвращай Залужного !!! бо тэбэ подвесят за гогошары.
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17.02.2024 11:49 Відповісти
тварь зелена - це треба там було пів року хлопців класти шо би все одно відійти?
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17.02.2024 11:52 Відповісти
ну їбануте, шо візьмеш...
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17.02.2024 11:53 Відповісти
Злой Залужный хотел всех оставить в котле, но тут вмешался добрый царь. Не знаю, что бы было без него...
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17.02.2024 11:56 Відповісти
Даже если считать умным желание зебелых воевать в полуокружении... Дык, нестыковочка получается - завалили призыв, шо и явилось позорным отступлением по всем фронтам... Пенять на амеров нефиг, бо поставки вооружения продолжаются до сих пор по предыдущим договоренностям... ЗЫ... я в шоке... раненый боец из Авдіївки вызвал огонь на себя , а у Сырского не оказалось для этого "катюш"?
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17.02.2024 11:59 Відповісти
Мудрий профффесіонал Зеленський.

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17.02.2024 12:00 Відповісти
Зе-потворну мерзоту треба судити тварюку. Він стільки зла накоїв своїм тупорилим мисленням
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17.02.2024 12:04 Відповісти
Петушара зелёное!!! Залужный ещё месяц назад говорил об этом, но это Нарко Чмо со своим ручным сЦырским решили поиграть в командующих....
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17.02.2024 12:05 Відповісти
Зелений, а скільки там наших полягло??? Мій сусід там загинув! Йди геть сволота зелена!
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17.02.2024 12:07 Відповісти
..шо може знати професійний уклоніст-рецидивіст про правильність-неправильність рішень військових?
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17.02.2024 12:09 Відповісти
Щоб тебе та твоїх дітей так "професійно" лікували від смертельних хвороб, уйобище.
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17.02.2024 12:11 Відповісти
Шапошников про Авдіївку та придворних журналюг.

https://www.youtube.com/watch?v=WTRAq69gTF0
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17.02.2024 12:18 Відповісти
Про Мосейчучку?
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17.02.2024 12:20 Відповісти
Про Мішу Ткача.
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17.02.2024 13:06 Відповісти
У цьому випадну Верховному Головнокомандувачу війська, яке потопає у крові на всьому фронті краще помовчати. Військо у бою, а воно в ситій Європі щось там базікаю, закатавши ракети, танки, снаряди і дрони в асфальт.
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17.02.2024 12:22 Відповісти
Повідомлення Залужного про недоцільність втрачати резерви та життя, і необхідність вивести людей з мішка - це було непрофесійне, панікерське ріення, і здача територій. А у Зеленского, коли Сирський не зміг виконати накази з ОПИ - це професійне рішення. "Вік сцени нє відать!"
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17.02.2024 12:27 Відповісти
"Єкспєрт", туди сюди його в такуто мать.
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17.02.2024 12:37 Відповісти
Ми тут, великі стратеги, зібралися. А нові підготовлені позиції росіяни бомбити не будуть ??

Це процесс, військова робота - зупиняти і нищити живу силу і техніку.

Врешті-реш, зуби вони і зточать.
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17.02.2024 12:47 Відповісти
ото і я собі задаю питання - де наша системна робота проти їх пепелаців на аеродромах? дотянутися до нафтобази в підарбургу яка нам і нах.. не впала можна а там де треба чому нічого не робиться? але відповідь я і так знаю
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17.02.2024 13:25 Відповісти
вибачайте, ви медіум ??

Сьодні новина - збили три Су *********.

От так воно буде - поступово зточують зуби і десна агресора. Тут літаки, там, кораблі (88 особ. складу), під Бахмутом і Авдієвкою піхоту десятками тисяч, далі нафтобаза, або НПЗ, заводи.
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17.02.2024 14:30 Відповісти
"Авдеевка обошлась нам кратно дороже, чем Бахмут, это за гранью", - в Z-каналах несеться "зрадонька"
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17.02.2024 12:57 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1758796261090562526 1 ч

ВСУ выходит из Авдеевки. Да, ВСУ спокойно могли держать Авдеевку. Но 2 месяца назад "союзники"(США) специально перекрыли поставку боеприпасов ВСУ, чтобы дать Путину "победу" для переизбрания. Без боеприпасов и F-16, под постоянными бомбардировками КАБами, не было другого варианта
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17.02.2024 13:37 Відповісти
Ігор Сердюк

@igor_serdukov

Дали Ф16 зеленський не взяв бо не підготовив аеродроми. Без Ф16 кацапи закидали Аідіїїку бомбами. Ми втратили найкращі бригади . То свідомий саботаж.
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17.02.2024 14:04 Відповісти
Полонених мабудь дуже багато. ЗЕ-мразь, ти за це відповіси, чи твій ручний долбойоб Сирунський?
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17.02.2024 14:20 Відповісти
От тільки Залужний про це казав ще 2 місяці тому, а ЗЄ та Сирський це зробили тільки зараз з втратами та полоненими.

Дуже професійно - вт'итратити дорогоцінний час на інтриги, а потім все одно зробити, як батько казав, тільки вже через сраку.
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17.02.2024 14:35 Відповісти
Тупа хрипата тварюка зараз піариться на виході наших бійців з Авдіївки, на тому як наші ледве змогли вийти з того аду. А ще пару неділь тому це можна було зробити спокійно і без суттєвих втрат, але тоді були більш важливі речі - треба було Залужного знімати щоб своє жи"івське его задовольнити.
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17.02.2024 17:44 Відповісти
Професійне рішення......, а Залужному ВЕЛИКИЙ СОЛНЦЕЛИКИЙ запретил выводить войска....
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17.02.2024 19:53 Відповісти
У Зели вся команда такая, ему не важно навыки и профессионализм, главное рейтинги и чтоб покладистый был
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17.02.2024 19:56 Відповісти
Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю......., клоунесса...
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17.02.2024 20:25 Відповісти
Саме це давно пропонував Залужний, за що ти його звільнив. То звільняє тепер Сирського - будь послідовним, гівнюк.
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17.02.2024 23:16 Відповісти
 
 