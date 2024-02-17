Зеленський про вихід Сил оборони з Авдіївки: Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення
Рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи вихід Сил оборони з Авдіївки, Зеленський зазначив: "Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів - бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому щоб не попасти в оточення було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - заявив президент.
Глава держави зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.
За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.
"Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів", - додав Зеленський.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.
Будь ласка, зачекайте...
І мудрий нарід то вітає. Все ок...
Зараз ТОП тема - вбивство Навального
Навіть Господь відвернувся від пропгандонів пуцла
Але то занадто складно, канешн...
Тепер зебіли здали не тільки усю Авдіївку а умудрились просрати навіть Коксохім (навіть озвучили пожежу на заводі - піпл схаває. Те що завод має розміри 1 на 2 км нє счітаєтса)
Але хтось вирішив що здати все набагато простіше, та й вибори у ху-йла, - подарунок треба....
Очевидно, що це рішення можна було ухвалити і раніше. І тут питання у тому, що на це мав бути наказ верховного головнокомандування, рішення Ставки. Тому що зараз виглядає так, що це рішення справді вимушене, коли ситуація стала досить загрозливою.
А ще можна подзвонити в кацапський Генштаб та взнати де вони будуть наступать. І одразу виводити звідти війська поки ситуація не стала загрозливою...
Ну нарешті стало зрозуміло як це буде...
Але "чесний, порядний" - така характеристика не про ЄрЗе,
Що Ви там пр...в, то Ваше діло. За усю країну не розписуйтесь. Разом з Зеленським !
Якщо ні - то не кажи мені, що мені робити, і ти не почуєш адреси, де, можливо, на тебе очікують.
Тут форум відкритий.
https://t.me/shofront/279
Дуже не просто вийти з Авдіївки, є випадки потрапляння наших військових в полон. Тому не радійте.
Хоча при такому погано організованому відступі, коли ******** постійно, то звичайно ж наші втрати будуть значними.
радіти можуть лише дебіли. бо з такого нормальна людина радіти не може.
Але - "професійне рішення".
Вова, краще б ти відійшов з посади Президента залишивши її компетентним людям, зробив би це логічно, справедливо та професійно!
Коли керівництво здавало Сєвєродонецьк, то так само казало, відходимо на кращі позиції у Лисичанськ, він розташований на висоті, тому буде легше оборонятися.
Через декілька днів здали і Лисичанськ.
Тоді теж, за тиждень до відступу з Сєвєродонецька, кинули туди для підсилення іноземний легіон.
Аналогічно, зараз, за декілька днів до здачі Авдіївки, кинули туди 3-ю штурмову бригаду.
Для чого, якщо збиралися відступати?
Тобто проходять роки війни в нічого не міняється, наступають на тіж граблі роками.
Це показує тупість всього вищого військово-політичного керівництва.
Авдіївку раніше залишати треба було, і тут вже питання до клована як до найвищого командування.
коли багато поранених наших хлопців потрапили в полон ?
В той час , коли генерал Залужний говорив про відступ наших сил без втрат , воно брикалось , а сьогоднішній відхід - це що перемога Сирського і зелені ?
Скільки? Один? Орки вже почали публікувати допити полонених в Авдіївці. І там досі йдуть бої!
А от русня свідомо залишала багатьох своїх.
Був би у них розум, наявними ресурсами би вже давно знищили ті ЗСУ повністю.
https://www.youtube.com/watch?v=WTRAq69gTF0
Це процесс, військова робота - зупиняти і нищити живу силу і техніку.
Врешті-реш, зуби вони і зточать.
Сьодні новина - збили три Су *********.
От так воно буде - поступово зточують зуби і десна агресора. Тут літаки, там, кораблі (88 особ. складу), під Бахмутом і Авдієвкою піхоту десятками тисяч, далі нафтобаза, або НПЗ, заводи.
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1758796261090562526 1 ч
ВСУ выходит из Авдеевки. Да, ВСУ спокойно могли держать Авдеевку. Но 2 месяца назад "союзники"(США) специально перекрыли поставку боеприпасов ВСУ, чтобы дать Путину "победу" для переизбрания. Без боеприпасов и F-16, под постоянными бомбардировками КАБами, не было другого варианта
@igor_serdukov
Дали Ф16 зеленський не взяв бо не підготовив аеродроми. Без Ф16 кацапи закидали Аідіїїку бомбами. Ми втратили найкращі бригади . То свідомий саботаж.
Дуже професійно - вт'итратити дорогоцінний час на інтриги, а потім все одно зробити, як батько казав, тільки вже через сраку.