Некоторое количество украинских воинов попало в плен при выходе из Авдеевки, - Тарнавский

Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОВСУ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наши воины занимают позиции на втором рубеже обороны.

"Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен", - информирует Тарнавский.

Соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права и чтобы наши воины вернулись на Родину. Будем бороться за освобождение всех побратимов.

В общей сложности, по словам Тарнавского, за минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отбили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичев и еще 5 атак - возле Первомайского и Невельского.

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Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" за минувшие сутки составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единица (без учета БПЛА). В частности это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля. Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.

Выход сил обороны из Авдеевки

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.