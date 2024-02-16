Рашисты сбрасывают на Авдеевку по 60-80 КАБ в течение суток, - Жорин
Российские захватчики сбрасывают на Авдеевку огромное количество управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"Авдеевка – это КАБы. Такое ощущение, что это самое большое количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества".
Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, постройки после прилета одного только КАБа просто превращаются в яму. А на нас они сбрасывают по 60-80 штук за сутки (!!)
Просто представьте, в каких условиях здесь сегодня воюют наши бойцы", - отметил он.
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+22 Олександр Радченко 67c5f13a
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+14 Andrew Moon
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+13 Aleks Wav
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Пожалуйста, подождите...
Тут тільки далекобійне ППО може допомогти, або постійні удари по аеродромам в радіусі 500 км.
Нічого цього немає.
А для Гром-Э1, яка має власний твердопаливний прискорювач, дальність польоту становить 120 км за висоти 12 км та швидкості 12 км.
Тобто в середньому дальність ураження КАБ - 80 км. А це означає, що під загрозою такого удару можуть перебувати прикордонні та прифронтові райони.
Насправді КАБ вважаються важкою ціллю для збивання, оскільки носій бомби не входить у зону роботи протиповітряної оборони. За словами Ігната, українські зенітно-ракетні комплекси, такі як С300 можуть збивати цілі на дальності до 75 км, а Бук-М1 - до 35 км.
Ці системи ППО неможливо встановити безпосередньо біля лінії фронту, бо вони відразу стануть пріоритетними цілями для противника. Відповідно, українська ППО не може знищити носії КАБ.
Тільки на Ставці, як барани в карту втупляться, і ні бельмесу … тільки очима лупають! Про власне майно та рахунки у приватних банках, за кордоном, вспоминають…
Допомагаймо Захисникам України, - хто, чим може!! Слава Україні
Свіжий асфальт з бордюрами якось не відповідає цьому визначеню.
народконкретные физиономии туда отошли, ну или как минимум ихнее честно наворованное бабло.
з Зєльдой усЬо пойнятно, і з тобою, ларьочником-зрадником, втім, також...
73%ві, дебіли, ви напевне вже у курсі - які ж ви дебіли - казкові довбні...
Це найгірша, найбездарніша оборонна операція ЗСУ, такого не було за всю війну, навіть на початку, - просто пистець що там зараз відбувається...
А... ну да...
Потужна відповідь незламного *******.
Говнобородько продовжується, серіал кривавий…
Спочатку Мінооборони має забезпечити ЗСУ ************ артилерію і засобами ППО а потім казати про мобілізацію. В іншому випадку - це просто утилізація українських військових.
Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.