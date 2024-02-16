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Новости Война
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Авдеевка (2441) Жорин Максим (45) 3-я Отдельная штурмовая бригада (346)

Рашисты сбрасывают на Авдеевку по 60-80 КАБ в течение суток, - Жорин

авдіївка

Российские захватчики сбрасывают на Авдеевку огромное количество управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Авдеевка – это КАБы. Такое ощущение, что это самое большое количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества".

Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, постройки после прилета одного только КАБа просто превращаются в яму. А на нас они сбрасывают по 60-80 штук за сутки (!!)

Просто представьте, в каких условиях здесь сегодня воюют наши бойцы", - отметил он.

Читайте также: Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Воины пытаются прорвать "кольцо" оккупантов, и это получается, - 3-я ОШБр. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
І тому ви відправили азовців туди ?
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16.02.2024 13:19
+14
Як тільки почалися новини про "безкінечні резерви" орків стало все зрозуміло.
Це найгірша, найбездарніша оборонна операція ЗСУ, такого не було за всю війну, навіть на початку, - просто пистець що там зараз відбувається...
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16.02.2024 13:30
+13
Подвоїли кількість відосиків-гундосиків на добу!
Потужна відповідь незламного *******.
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16.02.2024 13:46
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де ППО ?
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16.02.2024 13:16 Ответить
Или истребители. Почему нельзя МИГами отгонять те носители КАБов?
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16.02.2024 13:23 Ответить
Бо їх миттєво позбивають. Наша авіація діє зараз з великої відстані.
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16.02.2024 13:26 Ответить
МИГи не пойдут. Очень старый и уязвимый для ПВО самолет.
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16.02.2024 14:10 Ответить
Хто зможе допомогти тільки Ф-16, і то з дальньою ракетею, мінімум 120 км, а краще 160, але уСША свої плани
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16.02.2024 16:21 Ответить
Гундосу дупу прикривае
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16.02.2024 19:03 Ответить
І нічого з цим не вдієш.
Тут тільки далекобійне ППО може допомогти, або постійні удари по аеродромам в радіусі 500 км.
Нічого цього немає.
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16.02.2024 13:16 Ответить
Объясните мне тупому, как эти бомбы русня сбрасывет, с самолетов? А те самолеты нельзя сбить патриотами или как?
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16.02.2024 13:17 Ответить
Дальність польоту УПАБ-1500В становить 50 км при висоті скидання у 14 км. Вона призначена для ураження добре укріплених об'єктів.

А для Гром-Э1, яка має власний твердопаливний прискорювач, дальність польоту становить 120 км за висоти 12 км та швидкості 12 км.

Тобто в середньому дальність ураження КАБ - 80 км. А це означає, що під загрозою такого удару можуть перебувати прикордонні та прифронтові райони.

Насправді КАБ вважаються важкою ціллю для збивання, оскільки носій бомби не входить у зону роботи протиповітряної оборони. За словами Ігната, українські зенітно-ракетні комплекси, такі як С300 можуть збивати цілі на дальності до 75 км, а Бук-М1 - до 35 км.

Ці системи ППО неможливо встановити безпосередньо біля лінії фронту, бо вони відразу стануть пріоритетними цілями для противника. Відповідно, українська ППО не може знищити носії КАБ.
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16.02.2024 13:26 Ответить
от тому і потрібні F-16
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16.02.2024 13:28 Ответить
Скорей бы, курва!!!
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16.02.2024 13:37 Ответить
до весни залишилося не так і довго чекати
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16.02.2024 13:40 Ответить
І не порожні,а с засобамі ураженя 100+ км.
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16.02.2024 13:41 Ответить
кацапи сруть цеглою від ф16 тому, практично щодоби обстрілюють наші авіабази дорогими балістичними ракетами..
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16.02.2024 19:19 Ответить
Дякую!
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16.02.2024 13:28 Ответить
якщо коротко - аби їх збити на відстані, з якої відбуваються запуски, треба завозити петріот майже на лінію зіткнення, де він гарантовано буде знищений. те саме з літаками - немає в нас ракет, здатних забезпечити ураження ворожих без втрати своїх... не наважуються запечалити карликів, не дають...
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16.02.2024 13:28 Ответить
це дуже погано
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16.02.2024 13:30 Ответить
Дуже просто. Вони з крильцями, тому можуть планувати. Плюс наводяться на ціль лазером або глонасом. Скидають їх з безпечної відстані, тому ППО їх дістати не може (хіба що петріот, але ним ніхто ризикувати не буде).
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16.02.2024 13:31 Ответить
Потрібно пам'ятати, що плануючі бомби не мають теплового сліду.
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16.02.2024 13:39 Ответить
Пэтриот - не прифронтовая система ПВО. И за ними тоже охотится враг.
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16.02.2024 14:14 Ответить
І тому ви відправили азовців туди ?
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16.02.2024 13:19 Ответить
Все перекривається людьми. Як завжди...
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16.02.2024 13:42 Ответить
Людей злит, когда их пытаются держать за идиотов. Скажите прямо, что отступаем. Сначала наобещают с три короба, что Авдеевку не захватят, а потом начинается подготовка к плохим новостям.
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16.02.2024 13:22 Ответить
тобі план відступу показати потрібно ? Чи кому?
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16.02.2024 13:25 Ответить
Я бы предпочел, чтобы мне планы нерушимой обороны Ба.. то есть Авдеевки не показывали.
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16.02.2024 13:38 Ответить
Тому там, жодного привладного з Урядового кварталу чи від Стефанчука з ВРУ або Данилова з РНБОУ, і не має!! Вони ж, СРАТЬЄХИ… з КВНу…
Тільки на Ставці, як барани в карту втупляться, і ні бельмесу … тільки очима лупають! Про власне майно та рахунки у приватних банках, за кордоном, вспоминають…
Допомагаймо Захисникам України, - хто, чим може!! Слава Україні
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16.02.2024 13:25 Ответить
не понимаю я наше упрямство ведь надо не бабы есче нарожают и да Сирского за глаза погоняют кликухой Генерал 200-х не знаю байки или правда но по Авдеевке Залужный Вове членистому сказал еще месяц назад-- что Авдеевка выдохлась и это и стало причиной психоза недомерка .. надо уйти на организованную оборону за 10 км а Вова идиет а я против... мразь тупая в Германии воно членом махается Россия понятно им и в конце света похрень будет скажет ***** штурмовать Рай пойдут туда или в Ад.. но наши то нафигаче ну падет Авдеевка и что??? на фоне про**раных Мариуполь Бердянск ЗАЭС и прочее.. это такая мелочь.. только вот жизни люди кладут не заа мелочь да принимаю аргумент чем мы ббольше покладем рашистовв но беда в том что этих тварейй не по паре а миллионы десятки... и всех нам не покласть..
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16.02.2024 13:27 Ответить
согласен, надо было сровнять с землей коксохим, заминировать все и отойти на подготовленные позиции
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16.02.2024 13:40 Ответить
А вони(підготовлені) є?
Свіжий асфальт з бордюрами якось не відповідає цьому визначеню.
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16.02.2024 13:44 Ответить
"подготовленные позиции" конечно есть, в Монаках, Лондонах, Италиях и т.п. и народ конкретные физиономии туда отошли, ну или как минимум ихнее честно наворованное бабло.
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16.02.2024 15:22 Ответить
Навіть Гетьманцев відвів свою родину на придбані і підготовлені апартаменти у Франції.
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16.02.2024 15:36 Ответить
дермак, де ППО ІМПОРТНЕ!?..
з Зєльдой усЬо пойнятно, і з тобою, ларьочником-зрадником, втім, також...
73%ві, дебіли, ви напевне вже у курсі - які ж ви дебіли - казкові довбні...
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16.02.2024 13:27 Ответить
Як тільки почалися новини про "безкінечні резерви" орків стало все зрозуміло.
Це найгірша, найбездарніша оборонна операція ЗСУ, такого не було за всю війну, навіть на початку, - просто пистець що там зараз відбувається...
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16.02.2024 13:30 Ответить
"...найбездарніша оборонна операція ЗСУ" - Стратехххх?
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16.02.2024 13:43 Ответить
А ми чим відповідаємо?
А... ну да...
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16.02.2024 13:31 Ответить
Подвоїли кількість відосиків-гундосиків на добу!
Потужна відповідь незламного *******.
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16.02.2024 13:46 Ответить
гундос ввечері запиляє "окупант отримає потужну відповідь, провів потужні зустрічі - очікуємо потужну допомогу"
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16.02.2024 13:46 Ответить
Ппц.
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16.02.2024 14:13 Ответить
срань.уа - ресурс, який чисту правду глаголить і нічого, крім правди
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16.02.2024 17:31 Ответить
зечмо и зебилы будьте вы прокляты...
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16.02.2024 15:37 Ответить
Закрили асфальтом, ямки на дорозі, де Зеля проїхав на Ставку…
Говнобородько продовжується, серіал кривавий…
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16.02.2024 20:23 Ответить
Де ф16?!!
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16.02.2024 17:06 Ответить
А куда армия может отступать до каких городов до Киева, где есть инженерные укрепления. Или их нет.например перед Харьковом ,что есть. что то страшно что после авдеевки могут прорваться и дальше.
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16.02.2024 18:52 Ответить
Є запитання до Зеленського: чому замість того, щоби грамотно відступити з цього пекла і зберегти життя і здоров'я захисників, навпаки було ще кинуто сюди найкращих воїнів? Хто буде відповідати за цей, так званий, стратегічний план? Кров людська - не водиця
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16.02.2024 18:54 Ответить
НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ РОССИЯН В США И ЕС !!!
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16.02.2024 19:10 Ответить
Війна в одні ворота.............
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16.02.2024 19:20 Ответить
Тепер ясно навіщо ЗСУ ще 500тис мобілізованих - якщо солдати там воюють з стрілецбкою зброєю проти КАБів і артилерії - то нам і 5 мільйонів не вистачить.
Спочатку Мінооборони має забезпечити ЗСУ ************ артилерію і засобами ППО а потім казати про мобілізацію. В іншому випадку - це просто утилізація українських військових.
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16.02.2024 20:36 Ответить
страшно і погано на душі, десь я вже таке чула((
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16.02.2024 20:50 Ответить
Це схоже на велику кількість проблем. Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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17.02.2024 01:57 Ответить
Украинцы пошли бить ЕС вместе?
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17.02.2024 05:29 Ответить
Замість вчасного виводу з оточення гарнізону, послали на убой під КАБИ найбоєздатнішу 3 штурмову. Після цього заяви про цінність людського життя недоречні.
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17.02.2024 07:05 Ответить
Не 60-80. А 250 бомб в день. 15 числа отчитался только один аэродром что сбросили в Авдеевке 250 фабов по 250 кг. . для справки это одна бомба на каждый гектар. гектар 100Х100 метров.
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17.02.2024 08:26 Ответить
 
 