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Бійці 3 штурмової бригади показали кадри нічних рейдів у Авдіївці. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці.

Про це повідомили бійці 3-ої окремої штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ — бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну", – написали воїни у соцмережах.

Завдання виконували бійці 4-ої роти 1–го штурмового батальйону бригади.

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Автор: 

Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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"Зеніт" перед очима і наші поранені.......(((
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19.02.2024 18:09 Відповісти
Іх всіх розстріляли рашисти з 1-ї слов'янської бригади рашистів, у якій більшість - представники так званої ДНР. Оцих манкуртів-зрадників - ніяк не можна брати в полон!
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19.02.2024 19:38 Відповісти
бабах на 360
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19.02.2024 19:08 Відповісти
Питання-навіщо було вводити у бій 3-тю штурмову у Авдіївку,якщо було вже ясно,що вона паде?
Відповідь-у третій штурмовій багато "азовців",які вижили після захисту Маріуполя.
Влада,кинувши їх у бій,хоче знищити як свідків ганебної зради.
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19.02.2024 20:56 Відповісти
о, зрадойобчики набігли, гімно жеруть, нахвалюють...

3-тя штурмова увійшла в Авдіївку для забезпечення виводу опорників по периметру оборони. Вона і забезпечила - 110 (і не тільки) "оборонна" бригада - успішно вийшла, декілька тисяч бійців, там фронт був кілометрів 15 - принаймні 6 батальйонів тримало оборону від Степового до Сєвєрного. Як тільки виповзли оборонні батальйони - 3 штурмова теж вийшла, нікого не втративши.

Але зрадойобчики бачать тільки 6 бійців опорника на Зеніті. І не бачать тисяч інших хлопців, які завдякі 3й штурмовій вийшли нормально і всього іншого...

Ну жеріть гімно, жеріть. Всі знають що там було і що там робила 3 штурмова.
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19.02.2024 21:54 Відповісти
 
 