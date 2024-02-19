Бійці 3 штурмової бригади показали кадри нічних рейдів у Авдіївці. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці.
Про це повідомили бійці 3-ої окремої штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ — бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну", – написали воїни у соцмережах.
Завдання виконували бійці 4-ої роти 1–го штурмового батальйону бригади.
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Відповідь-у третій штурмовій багато "азовців",які вижили після захисту Маріуполя.
Влада,кинувши їх у бій,хоче знищити як свідків ганебної зради.
3-тя штурмова увійшла в Авдіївку для забезпечення виводу опорників по периметру оборони. Вона і забезпечила - 110 (і не тільки) "оборонна" бригада - успішно вийшла, декілька тисяч бійців, там фронт був кілометрів 15 - принаймні 6 батальйонів тримало оборону від Степового до Сєвєрного. Як тільки виповзли оборонні батальйони - 3 штурмова теж вийшла, нікого не втративши.
Але зрадойобчики бачать тільки 6 бійців опорника на Зеніті. І не бачать тисяч інших хлопців, які завдякі 3й штурмовій вийшли нормально і всього іншого...
Ну жеріть гімно, жеріть. Всі знають що там було і що там робила 3 штурмова.