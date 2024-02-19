Бійці 3 штурмової бригади показали кадри нічних рейдів у Авдіївці. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікували відео боїв у дачному кооперативі в Авдіївці.

Про це повідомили бійці 3-ої окремої штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці проривалися крізь бойові порядки ворога на захоплені противником ділянки міста. На кадрах з ПНБ — бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну", – написали воїни у соцмережах.

Завдання виконували бійці 4-ої роти 1–го штурмового батальйону бригади.

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