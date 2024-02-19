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"HIMARS" поцілив у пускову установку безпілотників ZALA та "Ланцет". ВIДЕО

Під час ведення розвідки на південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "HIMARS" влучає у САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) безпілотник (4214) знищення (7342) ССО (520) HIMARS (309) 73-й морський центр спецоперацій (16)


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Топ коментарі
+36
Охренеть живучие.
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19.02.2024 15:07
+28
Сподіваюся, що друшлаги побігли на адреналіні . Хіба можна вижити при такому ударі?!
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19.02.2024 15:13
+17
Да ахренеть можно .... Сколько "дихлофоса " для них нужно - ужас ( в Европе уже запасы на исходе )
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19.02.2024 15:14
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Охренеть живучие.
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19.02.2024 15:07 Відповісти
Сподіваюся, що друшлаги побігли на адреналіні . Хіба можна вижити при такому ударі?!
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19.02.2024 15:13 Відповісти
Класно відланцетіли.
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19.02.2024 15:13 Відповісти
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19.02.2024 15:34 Відповісти
Було в них, недолюдей, "откалібрували"... от і їм у жопу... нажаль побігли далі гратися...
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19.02.2024 19:02 Відповісти
Да ахренеть можно .... Сколько "дихлофоса " для них нужно - ужас ( в Европе уже запасы на исходе )
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19.02.2024 15:14 Відповісти
Два безпілотники втекли обісрані.
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19.02.2024 15:46 Відповісти
Так усьо падамашнему було, для орків мацковських!
Кари, московітам прутіна, страшної кари!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
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19.02.2024 15:11 Відповісти
Кабіна броньвана чи що? Хробаки повтікали.
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19.02.2024 15:11 Відповісти
Дві воші побігли шукати сральню.
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19.02.2024 15:12 Відповісти
Орки из вибраниума сделаны?
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19.02.2024 15:15 Відповісти
Дуже радує, що наведення Хімарсу в реал-таймі. Крутіше, ніж таксі замовити "на зараз"
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19.02.2024 15:18 Відповісти
Прям, как кипяточком в тараканье гнездо плеснули... Жаль, что таки выскочили

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19.02.2024 15:21 Відповісти
як писав Оруєл: большой брат смотрит за тобой
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19.02.2024 15:31 Відповісти
Якийсь слабуватий фугас у Хімарса чи шо? Візуально вибух потужний, але воронка така собі, як на пару-трійку кіло тротилу, і тарантас не рознесло на шматки, ще й підари дуже спитно здриснули, зрозуміло що приморочені, але не схожі на підранків.
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19.02.2024 15:38 Відповісти
де ви побачили "воронку"? на розкадровці з 0,36 чудово видно, що ********* був підірваний в повітрі, на наступних кадрах взагалі немає ніякої "воронки"!
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19.02.2024 16:14 Відповісти
На краю калюжі рельєф узбіччя, як на мій погляд, трохи змінився, знято зверху і розгледіти важко, але добре помітно що змінилась форма калюжі. Узбіччя має збільшену щільність, як і основа полотна дороги, з втрамбованим у верхній шар гравієм, тому при підриві на поверхні воронка виникне лише від фугасу з солідною вагою і не від 10-20 кг, хіба пригрузити зверху. На відео реальної воронки не видно, а виник приямок, паркан ударною хвилею не знесло, він постраждав очевидно тільки від враження елементами заряду, тому вважаю вагу заряду в тротиловому еквіваленті не дуже значною.
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19.02.2024 23:49 Відповісти
Там підрив в повітрі і вольфрамові кульки.
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19.02.2024 16:31 Відповісти
Дык, кацапы, это же из космоса... всевидящий глаз, лопнуть желая взирает на вас.
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19.02.2024 15:38 Відповісти
Миллиметраж...
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19.02.2024 15:38 Відповісти
Можливо дійсно кабіна броньована, не схоже, що кацапи навіть трьохсоті, можливо легка контузія і легкі поранення, але як не як техніка знищена💪
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19.02.2024 15:44 Відповісти
Трава зелена...
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19.02.2024 16:57 Відповісти
Та то таке. Але яка аеророзвідка. Акі цапи так чого не побачили.
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19.02.2024 17:07 Відповісти
яка там броня, якщо цапи всі живі побігли? це при прямому влучанні???
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19.02.2024 17:44 Відповісти
Да какая там броня, это ж буханка бортовая, или какой-нибудь китаец, например Dongfeng Captain-T.
Там какой-то странный разлет поражающих элементов - не круговой, а в одну линию вдоль улицы и не по той стороне где машина стояла
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19.02.2024 19:33 Відповісти
Щось подібне ?
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19.02.2024 18:58 Відповісти
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19.02.2024 19:02 Відповісти
 
 