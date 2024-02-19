"HIMARS" поцілив у пускову установку безпілотників ZALA та "Ланцет". ВIДЕО
Під час ведення розвідки на південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Прослідкувавши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено.
Топ коментарі
+36 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар19.02.2024 15:07
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Кари, московітам прутіна, страшної кари!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
Там какой-то странный разлет поражающих элементов - не круговой, а в одну линию вдоль улицы и не по той стороне где машина стояла