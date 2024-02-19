РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5648 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 351 27

"HIMARS" попал в пусковую установку беспилотников ZALA и "Ланцет". ВИДЕО

Во время разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены.

Читайте также: РСЗО "HIMARS" попадает в САУ "Гиацинт", РЛС к "Буку", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) беспилотник (3646) уничтожение (7023) ССО (527) HIMARS (287) 73-й морской центр спецопераций (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Охренеть живучие.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:07
+28
Сподіваюся, що друшлаги побігли на адреналіні . Хіба можна вижити при такому ударі?!
показать весь комментарий
19.02.2024 15:13
+17
Да ахренеть можно .... Сколько "дихлофоса " для них нужно - ужас ( в Европе уже запасы на исходе )
показать весь комментарий
19.02.2024 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охренеть живучие.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:07 Ответить
Сподіваюся, що друшлаги побігли на адреналіні . Хіба можна вижити при такому ударі?!
показать весь комментарий
19.02.2024 15:13 Ответить
Класно відланцетіли.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:13 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2024 15:34 Ответить
Було в них, недолюдей, "откалібрували"... от і їм у жопу... нажаль побігли далі гратися...
показать весь комментарий
19.02.2024 19:02 Ответить
Да ахренеть можно .... Сколько "дихлофоса " для них нужно - ужас ( в Европе уже запасы на исходе )
показать весь комментарий
19.02.2024 15:14 Ответить
Два безпілотники втекли обісрані.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:46 Ответить
Так усьо падамашнему було, для орків мацковських!
Кари, московітам прутіна, страшної кари!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
показать весь комментарий
19.02.2024 15:11 Ответить
Кабіна броньвана чи що? Хробаки повтікали.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:11 Ответить
Дві воші побігли шукати сральню.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:12 Ответить
Орки из вибраниума сделаны?
показать весь комментарий
19.02.2024 15:15 Ответить
Дуже радує, що наведення Хімарсу в реал-таймі. Крутіше, ніж таксі замовити "на зараз"
показать весь комментарий
19.02.2024 15:18 Ответить
Прям, как кипяточком в тараканье гнездо плеснули... Жаль, что таки выскочили

показать весь комментарий
19.02.2024 15:21 Ответить
як писав Оруєл: большой брат смотрит за тобой
показать весь комментарий
19.02.2024 15:31 Ответить
Якийсь слабуватий фугас у Хімарса чи шо? Візуально вибух потужний, але воронка така собі, як на пару-трійку кіло тротилу, і тарантас не рознесло на шматки, ще й підари дуже спитно здриснули, зрозуміло що приморочені, але не схожі на підранків.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:38 Ответить
де ви побачили "воронку"? на розкадровці з 0,36 чудово видно, що ********* був підірваний в повітрі, на наступних кадрах взагалі немає ніякої "воронки"!
показать весь комментарий
19.02.2024 16:14 Ответить
На краю калюжі рельєф узбіччя, як на мій погляд, трохи змінився, знято зверху і розгледіти важко, але добре помітно що змінилась форма калюжі. Узбіччя має збільшену щільність, як і основа полотна дороги, з втрамбованим у верхній шар гравієм, тому при підриві на поверхні воронка виникне лише від фугасу з солідною вагою і не від 10-20 кг, хіба пригрузити зверху. На відео реальної воронки не видно, а виник приямок, паркан ударною хвилею не знесло, він постраждав очевидно тільки від враження елементами заряду, тому вважаю вагу заряду в тротиловому еквіваленті не дуже значною.
показать весь комментарий
19.02.2024 23:49 Ответить
Там підрив в повітрі і вольфрамові кульки.
показать весь комментарий
19.02.2024 16:31 Ответить
Дык, кацапы, это же из космоса... всевидящий глаз, лопнуть желая взирает на вас.
показать весь комментарий
19.02.2024 15:38 Ответить
Миллиметраж...
показать весь комментарий
19.02.2024 15:38 Ответить
Можливо дійсно кабіна броньована, не схоже, що кацапи навіть трьохсоті, можливо легка контузія і легкі поранення, але як не як техніка знищена💪
показать весь комментарий
19.02.2024 15:44 Ответить
Трава зелена...
показать весь комментарий
19.02.2024 16:57 Ответить
Та то таке. Але яка аеророзвідка. Акі цапи так чого не побачили.
показать весь комментарий
19.02.2024 17:07 Ответить
яка там броня, якщо цапи всі живі побігли? це при прямому влучанні???
показать весь комментарий
19.02.2024 17:44 Ответить
Да какая там броня, это ж буханка бортовая, или какой-нибудь китаец, например Dongfeng Captain-T.
Там какой-то странный разлет поражающих элементов - не круговой, а в одну линию вдоль улицы и не по той стороне где машина стояла
показать весь комментарий
19.02.2024 19:33 Ответить
Щось подібне ?
показать весь комментарий
19.02.2024 18:58 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2024 19:02 Ответить
 
 