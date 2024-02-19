"HIMARS" попал в пусковую установку беспилотников ZALA и "Ланцет". ВИДЕО

Во время разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены.

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