"HIMARS" попал в пусковую установку беспилотников ZALA и "Ланцет". ВИДЕО
Во время разведки на южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ССО скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены.
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Кари, московітам прутіна, страшної кари!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !
Там какой-то странный разлет поражающих элементов - не круговой, а в одну линию вдоль улицы и не по той стороне где машина стояла