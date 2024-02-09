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РСЗВ "HIMARS" влучає у САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою американського РСЗВ "HIMARS" знищили САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", станцію РЕБ Р330 "Житель" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських бійців опублікований у соцмережах.

"HIMARS за коригуванням 14-го полку ЗСУ знищив ще одну жирну порцію цілей в Донецькій області. Демілітаризовано дороговартісну техніку противника: САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпажі двох РСЗВ "HIMARS" атакують окупантів: "Доброго ранку, п#дари! Слава Україні". ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8467) САУ (223) HIMARS (307) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+18
Бити гадів нещадно!
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09.02.2024 14:02
+13
Краса. Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
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09.02.2024 14:11
+8
Смерть кацапам!
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09.02.2024 14:19
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Бити гадів нещадно!
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09.02.2024 14:02 Відповісти
Краса. Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
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09.02.2024 14:11 Відповісти
твій Зевс може знищити Патрушева? чи тільки слухати твої крики?
як же жалюгідно виглядає твоє скавуління. тьху! чи ти про кого? про Одіна, Перуна, чи Мітру кричиш? це ж теж боги - хосподі.тьху
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10.02.2024 11:18 Відповісти
Дякуємо Героям за наш захист ! Храни їх Матінка Божа,бережи від куль та уламків.
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09.02.2024 14:15 Відповісти
о б*же((((
а потім не забудь подякувати мотінці бошій за вмілість акушерки в роддомі №41 Санкт-Расчлєнінграда, шо витягла путіна, тьху!!
ти заслужив Хелю - (опечатка), без Зелі ти б не мав роботи - не скавулів би шо "славабобу" шо русняві вбили всього півмільйона людей, а не мільйон. а знищити Патрушева твоя мотінка не може? шоб взагалі ніхто не був вбитий? тьху!
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10.02.2024 11:22 Відповісти
Смерть кацапам!
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09.02.2024 14:19 Відповісти
Там же були мальчики в трусиках!!!
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09.02.2024 14:54 Відповісти
А некотрые сладкие - без
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09.02.2024 19:22 Відповісти
Так ось же вони - https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8 https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8

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09.02.2024 20:10 Відповісти
Картина маслом !
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09.02.2024 15:43 Відповісти
************ отхаймаросили *******!
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09.02.2024 19:20 Відповісти
Шикарно!
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09.02.2024 21:35 Відповісти
 
 