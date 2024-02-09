РСЗВ "HIMARS" влучає у САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" на Донеччині. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою американського РСЗВ "HIMARS" знищили САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", станцію РЕБ Р330 "Житель" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських бійців опублікований у соцмережах.
"HIMARS за коригуванням 14-го полку ЗСУ знищив ще одну жирну порцію цілей в Донецькій області. Демілітаризовано дороговартісну техніку противника: САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель", - зазначає у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+18 Eugene Boyko #535329
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як же жалюгідно виглядає твоє скавуління. тьху! чи ти про кого? про Одіна, Перуна, чи Мітру кричиш? це ж теж боги - хосподі.тьху
а потім не забудь подякувати мотінці бошій за вмілість акушерки в роддомі №41 Санкт-Расчлєнінграда, шо витягла путіна, тьху!!
ти заслужив Хелю - (опечатка), без Зелі ти б не мав роботи - не скавулів би шо "славабобу" шо русняві вбили всього півмільйона людей, а не мільйон. а знищити Патрушева твоя мотінка не може? шоб взагалі ніхто не був вбитий? тьху!
************отхаймаросили *******!