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Дрон-камикадзе атакует в спину ехавшего на квадроцикле оккупанта. ВИДЕО

Бойцы бригады "Хартия" дронами "Дикие Шершни" ликвидировали оккупанта, который ехал на квадроцикле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновий расчет и машину оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3693) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+16
Нє даєхал да Берліна...
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04.07.2024 17:10 Ответить
+6
ліквідували окупанта, який їхав на квадроциклі

А от нєгуй було їхати на квадроциклі!
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04.07.2024 17:03 Ответить
+5
За розганяння паніки скільки платять?
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04.07.2024 18:21 Ответить
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та і х#й на нього
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04.07.2024 17:02 Ответить
ліквідували окупанта, який їхав на квадроциклі

А от нєгуй було їхати на квадроциклі!
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04.07.2024 17:03 Ответить
Не я б'ю, верба б'є!
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04.07.2024 17:03 Ответить
Нє даєхал да Берліна...
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04.07.2024 17:10 Ответить
...да Берлинівки
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04.07.2024 17:14 Ответить
У спину?????!!!!! Папа буде дуже стурбований негречністю ведення війни... А от би у колесо... Лежала би потвора переламана у декількох місцях - бєрьозки споминала б, "грібниє дажди" где-то далєко...
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04.07.2024 17:13 Ответить
нормальна реклама засобу від люмбаго.
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04.07.2024 17:22 Ответить
Від геморою….
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04.07.2024 22:27 Ответить
Поки нам скидають відосіки як FPV дрон ганяє орка по дорозі,орки кожен день просуваються все далі і далі, беруть село за селом. А вам смішно...ха ха ха
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04.07.2024 17:48 Ответить
Але подібних російських відео не бачив...
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04.07.2024 18:14 Ответить
За розганяння паніки скільки платять?
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04.07.2024 18:21 Ответить
Ще й як смішно, уявляєш, як же не посміятись, це ж був твій тупорилий синуля🤔🧐😁 Абидна, да
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04.07.2024 20:09 Ответить
Все сабакі лают, ета єду я ! С гарадскім на танци двінула мая ! Приєзжаю к клубу, вихажу на бой , а йон мнє са всей сіли в галаву нагой !...
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04.07.2024 18:10 Ответить
Ета удар в псіну...
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04.07.2024 18:24 Ответить
Дрон постукав по плечу і ввічливо попросив посунутись,а воно бабахнуло.
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04.07.2024 18:59 Ответить
Ага! Сказав: "Посвинься!"
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05.07.2024 10:08 Ответить
Й****ий в спину.
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04.07.2024 21:25 Ответить
Кацапи, можем повторіть…
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04.07.2024 22:26 Ответить
Ну, як мінімум руку йому відірвало. І це вже добре..
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04.07.2024 23:36 Ответить
И на бутылку посадят за утрату китайского боевого квадроцикла
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05.07.2024 00:41 Ответить
Нужно было пристегиватся , Буу га гаАа , оргазм *****...
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05.07.2024 01:24 Ответить
Спешил к кабздону.
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05.07.2024 02:24 Ответить
прямо в пекло заїхав. а де наші кулемети? це ж ідеальні цілі для кулеметів. дивує як ті тварини роз'їзжають на мото та квадро, як наче кулеметів взагалі нема на передку.
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05.07.2024 08:59 Ответить
Кіно є таке,"Швидкий і мертвий" називається
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05.07.2024 09:35 Ответить
Ну,так..так ..квадроцикли і мотоцикли дешевше за БМП чи БТР.... ..економія
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05.07.2024 18:21 Ответить
 
 