Дрон-камикадзе атакует в спину ехавшего на квадроцикле оккупанта. ВИДЕО
Бойцы бригады "Хартия" дронами "Дикие Шершни" ликвидировали оккупанта, который ехал на квадроцикле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+16 Name #588221
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+6 Алекс Скела
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+5 Яр Холодний
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А от нєгуй було їхати на квадроциклі!