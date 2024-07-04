Пограничники уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновый расчет и автомобиль оккупантов. ВИДЕО
Пограничники дронами-камикадзе уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновий расчет, а также поразили военное авто оккупантов на северном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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Цікаво: у рузьгих ще хоч щось лишилось?