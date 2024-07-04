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Пограничники уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновый расчет и автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Пограничники дронами-камикадзе уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновий расчет, а также поразили военное авто оккупантов на северном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Автор: 

Госпогранслужба (6580) уничтожение (7245)


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Постійно саме така інформація.
Цікаво: у рузьгих ще хоч щось лишилось?
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04.07.2024 17:01 Ответить
Такі прикордонники потрібні Україні! Вдачі, дроноводи!!!
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04.07.2024 17:02 Ответить
 
 