Пограничники уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновый расчет и автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Пограничники дронами-камикадзе уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновий расчет, а также поразили военное авто оккупантов на северном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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