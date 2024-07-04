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Оккупант отбивается от дрона-камикадзе палкой. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.

Также смотрите: Пограничный экипаж БМП прорывается на позиции под вражеским огнем на Сватовском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3693) 65 ОМБр (32)


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Топ комментарии
+15
Коли панікери (або кацапські провокатори) починають писать що "вот - паказуют аднаво - а рассияне прадвигаются сотнями метрав" відповідаю: "Кацапи йдуть "м"ясом"!Вони пробували йти "залізом" але у них не вийшло На одну одиницю техніки рік тому вони втрачали 17 "жмуріків" Зараз кладуть 37!!! Різницю видно? Рано-чи пізно - "жмуріки" теж закінчаться Головне - щоб кулемети не перегрівалися!
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04.07.2024 20:03 Ответить
+10
Пальцами, пальцами блох ловите...
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04.07.2024 19:44 Ответить
+10
Я б сказав - вони зара на зворотньому відліку
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04.07.2024 20:05 Ответить
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Пальцами, пальцами блох ловите...
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04.07.2024 19:44 Ответить
Есть только один вопрос: сколько тысячелетий должно пройти, чтобы кацапы стали "Homo sapiens" ?
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04.07.2024 20:03 Ответить
Я б сказав - вони зара на зворотньому відліку
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04.07.2024 20:05 Ответить
Ніскільки. Це тупикова гілка еволюції.
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04.07.2024 22:12 Ответить
Те, що вони колись стали "erectus" - вже помилка еволюції.
Ось їх природній стан:
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05.07.2024 09:50 Ответить
Коли панікери (або кацапські провокатори) починають писать що "вот - паказуют аднаво - а рассияне прадвигаются сотнями метрав" відповідаю: "Кацапи йдуть "м"ясом"!Вони пробували йти "залізом" але у них не вийшло На одну одиницю техніки рік тому вони втрачали 17 "жмуріків" Зараз кладуть 37!!! Різницю видно? Рано-чи пізно - "жмуріки" теж закінчаться Головне - щоб кулемети не перегрівалися!
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04.07.2024 20:03 Ответить
чого їм такі короткі видають? економлять?
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04.07.2024 20:16 Ответить
на довгих вони дідів носять
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04.07.2024 22:14 Ответить
Устав(, и "некоторая естетическая недоразвитость"©
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04.07.2024 22:51 Ответить
Взяла обезьяна в руки палку и стала орком.
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04.07.2024 20:31 Ответить
Яшо дрон вибухне, то цю палку у нього вирве разом з рукою, і по дурній макітрі прилетить.
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04.07.2024 20:39 Ответить
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04.07.2024 20:52 Ответить
Палка-копалка и борона-*********.
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04.07.2024 22:52 Ответить
Ніколи не дивився цілий матч з бейсбілу, але іноді хайлайтс то да. Моднйоі кепки NYY теж нема. Але оператор дрона солдат то пітчер суперови, і з гумором, дай йому боже.
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05.07.2024 09:03 Ответить
 
 