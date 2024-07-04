Оккупант отбивается от дрона-камикадзе палкой. ВИДЕО
Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ликвидировали оккупанта дроном-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.
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показать весь комментарий04.07.2024 20:05 Ответить Ссылка
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Ось їх природній стан: