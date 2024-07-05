Десантники 95-й бригады разгромили вражеских штурмовиков из ЧВК "Ветераны" на торецком направлении. ВИДЕО

Житомирские десантники 95-й бригады ДШВ разгромили штурмовые подразделения оккупантов, которые пытались наступать на восточной окраине села Северное на торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами разгрома захватчиков опубликована в соцсетях.

"Кадры разгрома российских штурмовиков на Торецком направлении. В первой части видео житомирские десантники 95-й бригады ДШВ с воздуха с помощью дронов разматывают наступающие российские группы на восточной окраине Северного. Позже в дело вступает украинская бронетехника: БТР и танк сравнивают с землей дома с оккупантами из ЧВК "Ветераны" - подразделения, сформированного из жителей так называемой "ДНР", - отмечает в заметке автор публикации.

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