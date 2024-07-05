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Десантники 95-й бригады разгромили вражеских штурмовиков из ЧВК "Ветераны" на торецком направлении. ВИДЕО

Житомирские десантники 95-й бригады ДШВ разгромили штурмовые подразделения оккупантов, которые пытались наступать на восточной окраине села Северное на торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами разгрома захватчиков опубликована в соцсетях.

"Кадры разгрома российских штурмовиков на Торецком направлении. В первой части видео житомирские десантники 95-й бригады ДШВ с воздуха с помощью дронов разматывают наступающие российские группы на восточной окраине Северного. Позже в дело вступает украинская бронетехника: БТР и танк сравнивают с землей дома с оккупантами из ЧВК "Ветераны" - подразделения, сформированного из жителей так называемой "ДНР", - отмечает в заметке автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десяток ликвидированных оккупантов валяются на полевой дороге вблизи Тернов в Донецкой области. ВИДЕО

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армия РФ (19670) уничтожение (7245) Донецкая область (9984) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+16
Да - танк гарно причесав
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05.07.2024 14:56 Ответить
+9
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2024 15:47 Ответить
+7
Мені оце подобається: https://x.com/babaikit/status/1670316495065292800
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05.07.2024 15:07 Ответить
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Да - танк гарно причесав
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05.07.2024 14:56 Ответить
мали час та натхнення!
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05.07.2024 18:18 Ответить
"порівнюють" (гугол переклад кацапського "равняют") - кацапи з "цензора", вчіть українську
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05.07.2024 15:01 Ответить
Мені оце подобається: https://x.com/babaikit/status/1670316495065292800
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05.07.2024 15:07 Ответить
Професійна робота!От такі бригади і треба поповнювати людьми та технікою, а не нові формувати.
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05.07.2024 15:09 Ответить
ще один експьорд з дивану
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05.07.2024 15:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2024 15:47 Ответить
пригадалось:
Ахфицеры, Ахфицеры Ваше сердце под прицелом
За Россию и свободу до конца
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05.07.2024 15:52 Ответить
Это не ахвицеры, это предатели, власовцы.
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05.07.2024 17:18 Ответить
От лежить дирівець десь серед дороги, з кишаками назовні, і останнє шо подумав : а може все таки краще було б вивчити українську мову?
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05.07.2024 16:35 Ответить
Та фіг з нею, нехай не розмовляти (розуміють українську 99%), потрібно просто було не вий@биваться і не починати озброєний заколот проти України. Не потрібно було зривати українськи прапори і вішати аквафреш. Воно того не варте. Ось така фігня малята дебільноваті
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05.07.2024 17:22 Ответить
Я до того, що вони то в 14 році все заколотили і вбили тисячі людей через небажання вчити українську мову.
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05.07.2024 21:33 Ответить
Вояки пишуть що зараз на тій ділянці кацапи перевдягаються в форму ЗСУ і заходять на позицію розстрілюють без бою. Бо там вперемішку взводи 41 бригади і інших, безлад, і дружній вогонь.
Тому мова рішає
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05.07.2024 18:19 Ответить
Наша славная 95 бригада житомирская. Сила, відвага, честь!
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05.07.2024 16:36 Ответить
Ну, так с "Ветеранами" сражаются.
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07.07.2024 18:51 Ответить
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05.07.2024 17:17 Ответить
Херово тільки, що Півннічне було нашим всі ці роки і заходилось за нашими позиціями ще 3 тиждні тому. А через ннедолуге командування пожарна 95ка тепер має бити кацапа у ннашому ж селі...
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05.07.2024 17:19 Ответить
Особливості війни під Торецьком.

Давно нічого не писав бо не було часу, але цей текст важливий оскільки може комусь врятувати життя. викладу тут досвід з цього напрямку, який може бути актуальним і на інших ділянках фронту.

Зараз воюю на Торецькому напрямку біля Нью-Йорка. Насправді колись ще в 2015 році тут вже був. Ще тоді я помітив якийсь нетиповий спокій на лінії зіткнення. По нашим міркам тут не було війни. Саме тому тут густющщі зеленки, тут є купа старезних укриттів ще з часів АТО, тут навіть великі дикі тварини ще живуть біля лінії зіткнення(бачив кабана розміром з автомобіль).

З цієї особливісті випливає цілий ряд наслідків який посприяв успішному наступу москалів. Ймовірно, що через це генштаб вирішив, що це нецікавий напрямок для москалів і тому поставив тут дегенератську 41 бр. Я не знаю як давно вони тут, але трохи зупинюсь на їхньому дегенератизмі. Ми сюди приїхали саме через те, що москалі вже сунули, але 41бр не провела ніяких дій для зупинення просування. Більше того ймовірний напрямок просування був нанесений на карту вже давно, але на шляху підарського просування оборони не було зовсім. Саме через це підори просунулись дуже вузьким але дуже глибоким вклиненням. Вклинення можна відсікти поки підори не розширили його, але 41бр цього не робить. На позиції завели надзвичайно мало бійців через що фронт дирявий. Посадки прям пусті. 41бр не виставила батальйони в БРО(батальйонний рубіж оборони). Замість того всіх хаотично перемішали через що на сусідніх позиціях бійці не знають один одного і не можуть налагодити нормальну взаємодію. Не просто ж так всю історію війни всі воювали взводами ротами і батальйонами. Бійці в одному підрозділі мають одне командування яке сконцентроване на їхній задачі і їхній ділянці фронту, бійці в одному підрозділі знають один одного в обличчя, і можуть ефективно підтримати один одного. Але 41бр не цікавить писана істина військової справи, вони просто бачать цифри солдатиків на карті. Але саме ця даунська позиція 41бр призвела до того, що москалі перевдягаються в нашу форму і прикидаючись бійцями 41 бр підходять на позиції і вбивають там всіх. У нас вже були такі втрати. Також це призводить до смертей від дружнього вогню, випадки такі теж були. Бійці просто не знають звідки чекати ворога і як він виглядає і стріляють в усіх на 360 градусів. Тобто реальний дегенератизм 41бр призводить до таких безглуздих втрат ос.

<span;>Нікому не раджу потрапляти в таку ситуацію, але в таких випадках дуже рекомендую відразу через командування дізнаватись про всіх сусідів і після узгодження прийти в гості щоб познайомитись, щоб вони і ви знали обличчя один одного. Також домовитись про невикористання кацапської мови на позиціях. Хто кацапською захрюкав - мордой в землю його. Якщо виявиться свій - скажете щоб більше не хрюкав. Не нехтуйте цим, це врятує вам життя. У нас в баті є виживший після такої зустрічі з москалями-перевертнями. Він просто зрозумів, що мова у них занадто москальська, але решта з його позиції не вижили. Я своїм бійцям сказав тримати зброю в готовності коли бачать незнайомців і дійсно класти кацапомовних.

Противник тут лізе піхотою по густим посадкам сильно і просувається, але це просування можна було б зупинити просто аби старший начальник налагодив грамотну оборону. Підорів можна ефективно вбивати чим ми і займаємся, але дуже шкода тих позицій і тих людей яких ми втрачаємо тут через вище описані причини. І це далеко не всі проблеми, часу немає все описати. Цей текст теж пишу на швидку руку.

На останок підніму ще глибшу тему. Ми воюємо на тяжких напрямках без поповнення вже дуже давно і сюди нас завели теж без поповнення в малій кількості через що задачі доводиться виконувати малою кількістю людей, що часто призводить до загибелі бійців. Але в той же ж час з недосвідчених мобілізованих в 23 році формують повністю нову 41 бригаду. Ну от в чому логіка?
Євген Строкань
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05.07.2024 18:17 Ответить
може відповідь в тому, що гребуть косих-кривих, яких не хто не хоче брати, тому з них і формують нову бригаду?
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06.07.2024 08:33 Ответить
Диды ваевали!! ВЫтеран
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05.07.2024 21:18 Ответить
А кто такие, эти "Ветераны"? По сколько им лет?? Хоть не по 80+?!
Это наверное дедушки, что остались ещё со времён великой отечественной, афганской, чеченской и всяких других военных-авантюр рф?!
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07.07.2024 18:50 Ответить
 
 