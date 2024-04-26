Десяток ликвидированных оккупантов валяются на полевой дороге вблизи Тернов на Донетчине. ВИДЕО
Около десятка оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ, ликвидировали украинские воины вблизи Тернов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты ликвидированные захватчики, опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть около десятка оккупантов.
"Группа вражеских штурмовиков отдыхает после "успешной" попытки атаки украинских позиций вблизи Тернов в Донецкой области. Видео 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - отмечает в заметке автор публикации.
Топ комментарии
+10 AbOriginal_UA
показать весь комментарий26.04.2024 11:51
+8 Sergei M #570318
показать весь комментарий26.04.2024 11:34
+7 Trevo Trow
показать весь комментарий26.04.2024 11:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P. S. З басні Діда Стаса: -"Що стосується МОРАЛІ,
На русні її ПРОСРАЛИ!
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают!"
Прикопають ! На узбіччі....
Полк уже был....