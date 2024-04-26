Десяток ликвидированных оккупантов валяются на полевой дороге вблизи Тернов на Донетчине. ВИДЕО

Около десятка оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ, ликвидировали украинские воины вблизи Тернов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты ликвидированные захватчики, опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть около десятка оккупантов.

"Группа вражеских штурмовиков отдыхает после "успешной" попытки атаки украинских позиций вблизи Тернов в Донецкой области. Видео 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - отмечает в заметке автор публикации.

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