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Десяток ликвидированных оккупантов валяются на полевой дороге вблизи Тернов на Донетчине. ВИДЕО

Около десятка оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ, ликвидировали украинские воины вблизи Тернов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты ликвидированные захватчики, опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть около десятка оккупантов.

"Группа вражеских штурмовиков отдыхает после "успешной" попытки атаки украинских позиций вблизи Тернов в Донецкой области. Видео 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - отмечает в заметке автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант летит высоко в воздухе после попадания артснаряда в российскую бронемашину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) Донецкая область (9636) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+10
Подсохнут и можно нанизывать на палку для марша на 9-мая - "Бессмерная дивизия"!
Полк уже был....
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26.04.2024 11:51
+8
Кучно лягли
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26.04.2024 11:34
+7
Цей гурт дохлих кацапів вже на біс показують - популярність зашкалює.
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26.04.2024 11:53
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Кучно лягли
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26.04.2024 11:34 Ответить
На кацапіі так гуртом не відпочинеш , як на нашій землі
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27.04.2024 00:02 Ответить
Не кінчаються
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26.04.2024 11:35 Ответить
Терпіння
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26.04.2024 12:03 Ответить
"Це ж вже було" 24.04.2024
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26.04.2024 11:36 Ответить
Кацапи- нелюди дегенерати. Лізуть подихати з надією не здохнути а вбивати, красти, гвалтувати.
P. S. З басні Діда Стаса: -"Що стосується МОРАЛІ,
На русні її ПРОСРАЛИ!
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают!"
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26.04.2024 11:44 Ответить
Нарожають кітайчат та таджиків, це можливо…
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26.04.2024 12:04 Ответить
Автозавод не встигне стільки "білих лад" наклепати....
Прикопають ! На узбіччі....
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26.04.2024 11:44 Ответить
Сумнівають, що ця кацапня послухалась наших порад,і в кишеня набрали насіння. Просто так згниють.
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26.04.2024 11:48 Ответить
Подсохнут и можно нанизывать на палку для марша на 9-мая - "Бессмерная дивизия"!
Полк уже был....
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26.04.2024 11:51 Ответить
Дивізія - це 12-14 тисяч А журналісти тільки за офіційними даними по могилах в Росії налічили більше 51 тисячі Це вже КОРПУС! Якщо не АРМІЯ - бо там же не враховані десятки тисяч "без вісти пропаших" Тобто тих кого або розірвало або в кущах звірина з"їла
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26.04.2024 13:42 Ответить
До речі таки це армія РСЧА часів Другої Світової
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26.04.2024 13:51 Ответить
хотіли ж "павтаріть"
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26.04.2024 14:17 Ответить
Цей гурт дохлих кацапів вже на біс показують - популярність зашкалює.
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26.04.2024 11:53 Ответить
Хорошее видео, но оно уже здесь пробегало..
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26.04.2024 13:47 Ответить
Знову хтось слова викладає з кацапожмурів? Бачу літеру "О" )))
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26.04.2024 18:38 Ответить
 
 