Десяток ліквідованих окупантів валяються на польовій дорозі поблизу Тернів на Донеччині. ВIДЕО

Близько десятка окупантів, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ, ліквідували українські воїни поблизу Тернів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані ліквідовані загарбники, опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти близько десятка окупантів.

"Група ворожих штурмовиків відпочиває після "успішної" спроби атаки українських позицій поблизу Тернів на Донеччині. Відео 95-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у дописі автор публікації.

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