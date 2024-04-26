Десяток ліквідованих окупантів валяються на польовій дорозі поблизу Тернів на Донеччині. ВIДЕО
Близько десятка окупантів, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ, ліквідували українські воїни поблизу Тернів на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані ліквідовані загарбники, опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти близько десятка окупантів.
"Група ворожих штурмовиків відпочиває після "успішної" спроби атаки українських позицій поблизу Тернів на Донеччині. Відео 95-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+10 AbOriginal_UA
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+8 Sergei M #570318
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+7 Trevo Trow
показати весь коментар26.04.2024 11:53
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P. S. З басні Діда Стаса: -"Що стосується МОРАЛІ,
На русні її ПРОСРАЛИ!
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают!"
Прикопають ! На узбіччі....
Полк уже был....