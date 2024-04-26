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Новини Відео Війна
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Десяток ліквідованих окупантів валяються на польовій дорозі поблизу Тернів на Донеччині. ВIДЕО

Близько десятка окупантів, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ, ліквідували українські воїни поблизу Тернів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані ліквідовані загарбники, опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти близько десятка окупантів.

"Група ворожих штурмовиків відпочиває після "успішної" спроби атаки українських позицій поблизу Тернів на Донеччині. Відео 95-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант летить високо у повітрі після влучання артснаряду у російську бронемашину. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Донецька область (8447) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Топ коментарі
+10
Подсохнут и можно нанизывать на палку для марша на 9-мая - "Бессмерная дивизия"!
Полк уже был....
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26.04.2024 11:51
+8
Кучно лягли
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26.04.2024 11:34
+7
Цей гурт дохлих кацапів вже на біс показують - популярність зашкалює.
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26.04.2024 11:53
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Кучно лягли
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26.04.2024 11:34 Відповісти
На кацапіі так гуртом не відпочинеш , як на нашій землі
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27.04.2024 00:02 Відповісти
Не кінчаються
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26.04.2024 11:35 Відповісти
Терпіння
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26.04.2024 12:03 Відповісти
"Це ж вже було" 24.04.2024
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26.04.2024 11:36 Відповісти
Кацапи- нелюди дегенерати. Лізуть подихати з надією не здохнути а вбивати, красти, гвалтувати.
P. S. З басні Діда Стаса: -"Що стосується МОРАЛІ,
На русні її ПРОСРАЛИ!
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают!"
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26.04.2024 11:44 Відповісти
Нарожають кітайчат та таджиків, це можливо…
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26.04.2024 12:04 Відповісти
Автозавод не встигне стільки "білих лад" наклепати....
Прикопають ! На узбіччі....
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26.04.2024 11:44 Відповісти
Сумнівають, що ця кацапня послухалась наших порад,і в кишеня набрали насіння. Просто так згниють.
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26.04.2024 11:48 Відповісти
Подсохнут и можно нанизывать на палку для марша на 9-мая - "Бессмерная дивизия"!
Полк уже был....
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26.04.2024 11:51 Відповісти
Дивізія - це 12-14 тисяч А журналісти тільки за офіційними даними по могилах в Росії налічили більше 51 тисячі Це вже КОРПУС! Якщо не АРМІЯ - бо там же не враховані десятки тисяч "без вісти пропаших" Тобто тих кого або розірвало або в кущах звірина з"їла
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26.04.2024 13:42 Відповісти
До речі таки це армія РСЧА часів Другої Світової
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26.04.2024 13:51 Відповісти
хотіли ж "павтаріть"
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26.04.2024 14:17 Відповісти
Цей гурт дохлих кацапів вже на біс показують - популярність зашкалює.
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26.04.2024 11:53 Відповісти
Хорошее видео, но оно уже здесь пробегало..
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26.04.2024 13:47 Відповісти
Знову хтось слова викладає з кацапожмурів? Бачу літеру "О" )))
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26.04.2024 18:38 Відповісти
 
 