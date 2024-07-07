Бойцы 68 ЕЕБр провели зачистку личного состава врага и уничтожили укрытие оккупантов. ВИДЕО
"Шершни Довбуша" из 68-й отдельной егерской бригады провели зачистку личного состава врага.
Дронами "Дикие Шершни" были обнаружены и уничтожены укрытия и дома с российскими оккупантами, сообщает Цензор.НЕТ.
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+10 Urs
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+2 Валентин Коваль #587289
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+1 Urs
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Звичайно такий гексакоптер дорожче, і коштує (без б/ч) 40 тисяч гривень. Але якщо у будівлі сидить десяток кацапів, то виходить досить бюджетно.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx9etc/ua_uav_battalion_strike_drone_company_of_the_47th/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx7mh7/archive_a_ukrainian_drone_from_the_65th/
Проти живої сили у нас виробляють декілька уніфіцированих фугасно-осколкових ***********.