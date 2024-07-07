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Бойцы 68 ЕЕБр провели зачистку личного состава врага и уничтожили укрытие оккупантов. ВИДЕО

"Шершни Довбуша" из 68-й отдельной егерской бригады провели зачистку личного состава врага.

Дронами "Дикие Шершни" были обнаружены и уничтожены укрытия и дома с российскими оккупантами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Также смотрите: Российский захватчик убегал от атаки украинских воинов на электросамокате. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3706) 68 отдельная егерская бригада (80) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+10
зазвичай щоб вбити кацапів у великій будівлі використовують fpv-гесакоптери. До нього можно примотати до шести термобарів РГТ-27С (залежно від відстані до цілі). заоаз "Адрон" робить термобаричні ********** спеціально для fpv, щоб не трахатись із змотуванням РГТшок.
Звичайно такий гексакоптер дорожче, і коштує (без б/ч) 40 тисяч гривень. Але якщо у будівлі сидить десяток кацапів, то виходить досить бюджетно.
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07.07.2024 15:47 Ответить
+2
Гарне до них шось залетіло
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07.07.2024 15:06 Ответить
+1
на такі цілі треба парами літать. А якщо туди залізло десяток кацапів - то і трійками.
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07.07.2024 19:11 Ответить
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Гарне до них шось залетіло
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07.07.2024 15:06 Ответить
зазвичай щоб вбити кацапів у великій будівлі використовують fpv-гесакоптери. До нього можно примотати до шести термобарів РГТ-27С (залежно від відстані до цілі). заоаз "Адрон" робить термобаричні ********** спеціально для fpv, щоб не трахатись із змотуванням РГТшок.
Звичайно такий гексакоптер дорожче, і коштує (без б/ч) 40 тисяч гривень. Але якщо у будівлі сидить десяток кацапів, то виходить досить бюджетно.
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07.07.2024 15:47 Ответить
Вот так выкуривают крыс из нор:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx9etc/ua_uav_battalion_strike_drone_company_of_the_47th/
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07.07.2024 18:56 Ответить
на такі цілі треба парами літать. А якщо туди залізло десяток кацапів - то і трійками.
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07.07.2024 19:11 Ответить
Звичайно, а краще дрон із кулеметом і зустрічати відразу біля виходу. А вилізли вони вже не боєздатні, контужені. Бредуть такі охренелые нетвердою ходою. Без екіпіровки, броників, зброї. Далі їх переб'ють, як куріпок дронами по одному. Ось і вся історія. Коротше, чергова чудова робота від ЗСУ.
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07.07.2024 19:33 Ответить
октокоптер з кулеметом може працювати тільки вночі, бо він великий і повільний.
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07.07.2024 19:37 Ответить
Ну, тоді термічний ********* одразу скинути слідом у прохід. Відразу братня могила з шашлику.
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07.07.2024 19:47 Ответить
тобто термобаричний. Але не всі підрозділи fpv мають під рукою РГТ-27С з електродетонатором.
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07.07.2024 19:55 Ответить
Щоб такий ефект був:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx7mh7/archive_a_ukrainian_drone_from_the_65th/
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07.07.2024 20:28 Ответить
можу тільки зробити фантастичне припущення, що кацапську форму роблять з тканини, яка виключає можливу здачу живим в полон пораненим кацапам.
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07.07.2024 22:16 Ответить
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07.07.2024 22:26 Ответить
Так, судячи з таких відео, то ви скоріше не фантаст, а реаліст.
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07.07.2024 22:29 Ответить
Я не об'ємний вибух мав на увазі, а просто запальний *********. Такі ж є?
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07.07.2024 20:25 Ответить
запалювальні ********** для fpv є. Їх називають "термітними", хоча в них використовують не термітну суміш, а терматну. Вони особливо ефективні для запалювання бронетехніки, бо здатні пропалювати тонку броню верхньої напівсфери. Горить довго, досягаючи температури 2500-2700 градусів Цельсія.
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07.07.2024 22:09 Ответить
Дякую, я цей ********* мав на увазі. Якби спалахнув вихід, то так би всі орки засмажилися б у норі. Ну чи відразу багато Данків, як один із мого останнього відео.
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07.07.2024 22:18 Ответить
ці ********** не використовують проти живої сили. Полум'я від них невелике, але горять вони досить довго з дуже високою температурою, тому іх застосовують для спалювання зупиненої броні.
Проти живої сили у нас виробляють декілька уніфіцированих фугасно-осколкових ***********.
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07.07.2024 22:24 Ответить
Зрозумів, але все одно хотілося б подивитися на ефект впливу цього ********** на кацапську форму.
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07.07.2024 22:33 Ответить
 
 