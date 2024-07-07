Бійці 68 ОЄБр провели зачистку особового складу ворога та знищили укриття окупантів. ВIДЕО
"Шершні Довбуша" з 68-ої окремої єгерської бригади провели зачистку особового складу ворога.
Дронами "Дикі Шершні" були виявлені і знищені укриття і будинки з російськими окупантами, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар07.07.2024 15:47 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.07.2024 15:06 Відповісти Посилання
+1 Urs
показати весь коментар07.07.2024 19:11 Відповісти Посилання
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Звичайно такий гексакоптер дорожче, і коштує (без б/ч) 40 тисяч гривень. Але якщо у будівлі сидить десяток кацапів, то виходить досить бюджетно.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx9etc/ua_uav_battalion_strike_drone_company_of_the_47th/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx7mh7/archive_a_ukrainian_drone_from_the_65th/
Проти живої сили у нас виробляють декілька уніфіцированих фугасно-осколкових ***********.