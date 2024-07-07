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Бійці 68 ОЄБр провели зачистку особового складу ворога та знищили укриття окупантів. ВIДЕО

"Шершні Довбуша" з 68-ої окремої єгерської бригади провели зачистку особового складу ворога.

Дронами "Дикі Шершні" були виявлені і знищені укриття і будинки з російськими окупантами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дивіться: Російський загарбник тікав від атаки українських воїнів на електросамокаті. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4081) 68 окрема єгерська бригада (81) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+10
зазвичай щоб вбити кацапів у великій будівлі використовують fpv-гесакоптери. До нього можно примотати до шести термобарів РГТ-27С (залежно від відстані до цілі). заоаз "Адрон" робить термобаричні ********** спеціально для fpv, щоб не трахатись із змотуванням РГТшок.
Звичайно такий гексакоптер дорожче, і коштує (без б/ч) 40 тисяч гривень. Але якщо у будівлі сидить десяток кацапів, то виходить досить бюджетно.
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07.07.2024 15:47 Відповісти
+2
Гарне до них шось залетіло
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07.07.2024 15:06 Відповісти
+1
на такі цілі треба парами літать. А якщо туди залізло десяток кацапів - то і трійками.
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07.07.2024 19:11 Відповісти
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Гарне до них шось залетіло
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07.07.2024 15:06 Відповісти
зазвичай щоб вбити кацапів у великій будівлі використовують fpv-гесакоптери. До нього можно примотати до шести термобарів РГТ-27С (залежно від відстані до цілі). заоаз "Адрон" робить термобаричні ********** спеціально для fpv, щоб не трахатись із змотуванням РГТшок.
Звичайно такий гексакоптер дорожче, і коштує (без б/ч) 40 тисяч гривень. Але якщо у будівлі сидить десяток кацапів, то виходить досить бюджетно.
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07.07.2024 15:47 Відповісти
Вот так выкуривают крыс из нор:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx9etc/ua_uav_battalion_strike_drone_company_of_the_47th/
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07.07.2024 18:56 Відповісти
на такі цілі треба парами літать. А якщо туди залізло десяток кацапів - то і трійками.
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07.07.2024 19:11 Відповісти
Звичайно, а краще дрон із кулеметом і зустрічати відразу біля виходу. А вилізли вони вже не боєздатні, контужені. Бредуть такі охренелые нетвердою ходою. Без екіпіровки, броників, зброї. Далі їх переб'ють, як куріпок дронами по одному. Ось і вся історія. Коротше, чергова чудова робота від ЗСУ.
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07.07.2024 19:33 Відповісти
октокоптер з кулеметом може працювати тільки вночі, бо він великий і повільний.
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07.07.2024 19:37 Відповісти
Ну, тоді термічний ********* одразу скинути слідом у прохід. Відразу братня могила з шашлику.
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07.07.2024 19:47 Відповісти
тобто термобаричний. Але не всі підрозділи fpv мають під рукою РГТ-27С з електродетонатором.
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07.07.2024 19:55 Відповісти
Щоб такий ефект був:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx7mh7/archive_a_ukrainian_drone_from_the_65th/
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07.07.2024 20:28 Відповісти
можу тільки зробити фантастичне припущення, що кацапську форму роблять з тканини, яка виключає можливу здачу живим в полон пораненим кацапам.
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07.07.2024 22:16 Відповісти
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07.07.2024 22:26 Відповісти
Так, судячи з таких відео, то ви скоріше не фантаст, а реаліст.
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07.07.2024 22:29 Відповісти
Я не об'ємний вибух мав на увазі, а просто запальний *********. Такі ж є?
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07.07.2024 20:25 Відповісти
запалювальні ********** для fpv є. Їх називають "термітними", хоча в них використовують не термітну суміш, а терматну. Вони особливо ефективні для запалювання бронетехніки, бо здатні пропалювати тонку броню верхньої напівсфери. Горить довго, досягаючи температури 2500-2700 градусів Цельсія.
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07.07.2024 22:09 Відповісти
Дякую, я цей ********* мав на увазі. Якби спалахнув вихід, то так би всі орки засмажилися б у норі. Ну чи відразу багато Данків, як один із мого останнього відео.
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07.07.2024 22:18 Відповісти
ці ********** не використовують проти живої сили. Полум'я від них невелике, але горять вони досить довго з дуже високою температурою, тому іх застосовують для спалювання зупиненої броні.
Проти живої сили у нас виробляють декілька уніфіцированих фугасно-осколкових ***********.
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07.07.2024 22:24 Відповісти
Зрозумів, але все одно хотілося б подивитися на ефект впливу цього ********** на кацапську форму.
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07.07.2024 22:33 Відповісти
 
 