Російський загарбник тікав від атаки українських воїнів на електросамокаті. ВIДЕО

У районі Первомайського російський загарбник тікав від атаки українських воїнів на електросамокаті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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