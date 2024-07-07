Російський загарбник тікав від атаки українських воїнів на електросамокаті. ВIДЕО
У районі Первомайського російський загарбник тікав від атаки українських воїнів на електросамокаті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+13 Роман Шишацький
показати весь коментар07.07.2024 13:53 Відповісти Посилання
+9 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар07.07.2024 13:51 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.07.2024 13:52 Відповісти Посилання
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Я до того, що коли солдати видумують як воювати ВСІМ що під рукою - це вже не Регулярна Армія - це деградуючий зброд вбивць.
КОЖНА людина ЛАТЕНТНА вбивця ВІД ПРИРОДИ.
Єдине що заставляє людину НЕ вбивати собі подібного - це суспільство і його закони та мораль.
Якщо держава каже - вбивати МОЖНА - будь-яку людину вже не спинити.
Типові ДВА приклади:
1. «Убивайте, убивайте, убивайте - не думайте о последствиях. Знайте, за всех вас отвечать буду я» - Герман Геринг.
2. «Убивайте, убивайте, убивайте - не думайте о последствиях. Знайте, за всех вас отвечать буду я» - владимир путин.
Якщо хтось думає, що військова техніка робиться з товстого металу тільки для захисту особового складу чи тягання важкого двигуна - той ідіот. Воно таким робиться, бо експлуатується в геть гімняних умовах і напрочуд гімнаних режимах. Бо коли в водія/командира в залізній коробці гатять з кулемета/гармати - їм не до дбайливої експлуатації на правильних режимах тих же моторів, вибору рівненького шляху та оминанню дерев, парканів, стін та будинків взагалі...
Тож я не здивуюсь, якщо по реальній статистиці втрат - більшість тих "гольф-карів" була знищена бібізянами-штурмовиками що до одорожі. Останньої для них. І в тую останню подорож вони ще й пішки перлися.
чомусь дурачки диванні не сміються над тим що наших поранених бійців з нуля часто витягують цивільні квадрики.
Буквально: на джип дрон залюбки витратять, а квадрік - ще хєр помітиш і поцілиш.
В будь-якому разі, річ іде не про сміх чи не сміх, а про те, що ми бачимо з своїх диванів. А бачимо, що через 2.5 роки війни - в засрашки, в якої "всього багато" і "ресурси нескінчені", навіть китайські транспортні засоби "виснажились".
-Железний конь ідет на смену крестьянской лошадкє!
то, треба до танків черепах прикручувати.
Про це заявив спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує із посиланн Джерело:
2. в засрашці тільки один завод виробляє нові бтр. Арзамаський. Всі інші можуть тільки ремонтувати. Або давно вже розпиляні на метал. Включно з переважною більшість "суміжних" виробництв.
3. Китайські гольф-кари мають ЗНАЧНО кращі споживчі характеристики, ніж будь-що на основі УАЗ-452. Тобто настільки кращі, що без надзвичайної кваліфікації моториста та слюсаря - користуватись "*********" УАЗ-ами просто неможливо. Вони тупо не витримують навіть первинної обкатки у військах і "дохнуть" ще до першої мандрівки "на нуль".
В результаті - в кацапів тупо немає достатнього виробництва необхідних транспортних засобів, які могли б доставити особовий склад до рубежу розгортання навіть в умовах урбанізованого Донбасу.