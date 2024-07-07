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Російський загарбник тікав від атаки українських воїнів на електросамокаті. ВIДЕО

У районі Первомайського російський загарбник тікав від атаки українських воїнів на електросамокаті. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081)


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Топ коментарі
+13
Дебил. Вот что надо было брать.
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07.07.2024 13:53 Відповісти
+9
Самокатні війська,оце круто,що там ці дрони!!))
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07.07.2024 13:51 Відповісти
+8
А був же ж на гольф - карі -- пересів - ****
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07.07.2024 13:52 Відповісти
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Самокатні війська,оце круто,що там ці дрони!!))
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07.07.2024 13:51 Відповісти
Треба придумати щоб ті самокати дістанційно можливо було підривати.
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07.07.2024 13:53 Відповісти
дистанійно перехоплювати управління контроллєром, щоб https://t.me/mashmoyka/12377 акумулятор одномоментно видав всю потужність ))
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07.07.2024 14:01 Відповісти
На всій території України...
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07.07.2024 14:11 Відповісти
Антидроновые ружья? Не?))) только модифицированные
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07.07.2024 15:33 Відповісти
у серпні побачимо китайські гіроскутери.
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07.07.2024 13:54 Відповісти
Триколісні вєліки прикриватимуть!
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07.07.2024 13:59 Відповісти
триколісні - то еваки.
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07.07.2024 14:02 Відповісти
В Імператорській Японії перед занепадом самураїв видумували як любий предмет перетворити на зброю.
Я до того, що коли солдати видумують як воювати ВСІМ що під рукою - це вже не Регулярна Армія - це деградуючий зброд вбивць.
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07.07.2024 14:30 Відповісти
на росії половина населення чоловічої статі - потенційні латентні вбивці, які до цього готові вже з юних років. Тому залишається просто призвати їх до російського війська, яке зовсім не деградує, бо залишається на тому ж моральному рівні населення.
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07.07.2024 14:42 Відповісти
Друже я тобі розповім страшну правду:
КОЖНА людина ЛАТЕНТНА вбивця ВІД ПРИРОДИ.
Єдине що заставляє людину НЕ вбивати собі подібного - це суспільство і його закони та мораль.
Якщо держава каже - вбивати МОЖНА - будь-яку людину вже не спинити.
Типові ДВА приклади:
1. «Убивайте, убивайте, убивайте - не думайте о последствиях. Знайте, за всех вас отвечать буду я» - Герман Геринг.
2. «Убивайте, убивайте, убивайте - не думайте о последствиях. Знайте, за всех вас отвечать буду я» - владимир путин.
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07.07.2024 16:27 Відповісти
А був же ж на гольф - карі -- пересів - ****
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07.07.2024 13:52 Відповісти
Підвищує кваліфікацію!!))
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07.07.2024 13:54 Відповісти
Як і багато чого китайського (ну, з того, що не проконтрольоване на виробництві білим бваною), оті придбані 1950 гольф-карів, високовірогідно, виявились приблизно одноразовими. Принаймні для військових цілей.

Якщо хтось думає, що військова техніка робиться з товстого металу тільки для захисту особового складу чи тягання важкого двигуна - той ідіот. Воно таким робиться, бо експлуатується в геть гімняних умовах і напрочуд гімнаних режимах. Бо коли в водія/командира в залізній коробці гатять з кулемета/гармати - їм не до дбайливої експлуатації на правильних режимах тих же моторів, вибору рівненького шляху та оминанню дерев, парканів, стін та будинків взагалі...

Тож я не здивуюсь, якщо по реальній статистиці втрат - більшість тих "гольф-карів" була знищена бібізянами-штурмовиками що до одорожі. Останньої для них. І в тую останню подорож вони ще й пішки перлися.
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07.07.2024 15:19 Відповісти
звісно що для штурмів гольфкари не годяться, але таскати продукти припаси в близькому тилу в самий раз.
чомусь дурачки диванні не сміються над тим що наших поранених бійців з нуля часто витягують цивільні квадрики.
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07.07.2024 15:31 Відповісти
В умовах насиченості "нуля" дронами різних моделей - "цивільний квадрик" та "гаражний баггі" поки що показують найвищу ефективність, з украхуванням вартості транспортного засобу.

Буквально: на джип дрон залюбки витратять, а квадрік - ще хєр помітиш і поцілиш.

В будь-якому разі, річ іде не про сміх чи не сміх, а про те, що ми бачимо з своїх диванів. А бачимо, що через 2.5 роки війни - в засрашки, в якої "всього багато" і "ресурси нескінчені", навіть китайські транспортні засоби "виснажились".
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08.07.2024 00:29 Відповісти
Вдаримо самокатами по бездорожью!!))
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07.07.2024 13:53 Відповісти
І разгільдяйству...
-Железний конь ідет на смену крестьянской лошадкє!
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07.07.2024 15:07 Відповісти
Дебил. Вот что надо было брать.
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07.07.2024 13:53 Відповісти
то, розміновував.
то, треба до танків черепах прикручувати.
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07.07.2024 13:55 Відповісти
Was ist das? 😳
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07.07.2024 14:18 Відповісти
Дитяча іграшка до 2 років - коліщатко на палці))
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07.07.2024 14:24 Відповісти
Скільки заплатило падло з 1 кВт годин?
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07.07.2024 13:57 Відповісти
Ему ахметов дал бы дал бесплатный пакет, если бы там была электроэнергия. Ведь его батальон Восток уже 10 лет воюет вместе с кацапами против Украины в окресностях Донецка. И заодно охраняет его резидецию в ботаническом саду. И об этом даже никто не вспоминает. Но деньги от рыжего татарина они получают регулярно. А так от бензогенератора на кацапском бензине.Бензогенератор на 100% смародеренный, как и самокат.
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07.07.2024 17:02 Відповісти
Саундтрек з "Таксі" до ролика посував би краще..
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07.07.2024 13:59 Відповісти
Войсько польське моторизоване. На роверах.
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07.07.2024 14:03 Відповісти
Проблема в тому,що якийсь москаль може й тікав на самокаті,інший москаль тікав без трусів тощо....але чомусь всі ці смішні,тікаючі москалі вже взяли Часів Яр....
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07.07.2024 14:17 Відповісти
Проблема в тому, що ви вже кіздітє, як дихаєте, Жоріку.

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07.07.2024 14:34 Відповісти
Після того, як наші захисники відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на Донеччині, окупанти продовжують штурми, втім акцент зміщується ближче до Торецька.

Про це заявив спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує із посиланн Джерело:
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07.07.2024 14:42 Відповісти
Ну ,тікав, а де же гарний фінал? Голова замість колеса і навпаки. Українців таке кіно цікавить.
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07.07.2024 14:31 Відповісти
Виснаження по техніці приймає вже гротескні риси. Вже настільки все хєрово з засобами доставки та евакуації, що закінчились гольф-кари китайські, закінчились крадені мотоцикли та мопеди. В діло пішли крадені електросамокати...
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07.07.2024 15:09 Відповісти
Гм, виробництво уаз-"буханок" начебто зростає (+15% виробництва у 2023 в порівнянні з 2022). Чому тоді у кацапів такий ахтунґ з засобами перевезення "переднього фронту"?
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07.07.2024 15:34 Відповісти
1. в засрашці тільки один завод виробляє нові бмп/бмд. Курганьский. Всі інші можуть тільки ремонтувати. Або давно вже розпиляні на метал. Включно з переважною більшість "суміжних" виробництв.
2. в засрашці тільки один завод виробляє нові бтр. Арзамаський. Всі інші можуть тільки ремонтувати. Або давно вже розпиляні на метал. Включно з переважною більшість "суміжних" виробництв.
3. Китайські гольф-кари мають ЗНАЧНО кращі споживчі характеристики, ніж будь-що на основі УАЗ-452. Тобто настільки кращі, що без надзвичайної кваліфікації моториста та слюсаря - користуватись "*********" УАЗ-ами просто неможливо. Вони тупо не витримують навіть первинної обкатки у військах і "дохнуть" ще до першої мандрівки "на нуль".

В результаті - в кацапів тупо немає достатнього виробництва необхідних транспортних засобів, які могли б доставити особовий склад до рубежу розгортання навіть в умовах урбанізованого Донбасу.
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08.07.2024 00:23 Відповісти
лучше б на костылях....
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07.07.2024 15:17 Відповісти
Краще погано їхати ніх файно йти..
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07.07.2024 15:27 Відповісти
Я так гадаю самокат він не з воронежу привіз чи з іншої сраки світу, реквізит спиzzений ото він і тікав доки батарейка не сіла щоб на горбу не тягнути
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07.07.2024 15:27 Відповісти
Он, як лайно зкацаплене зашумувало, дивлячись на калєху на краденому в Україні самокаті!! Тривожно їм..
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07.07.2024 18:30 Відповісти
Пёс Барбос и необычный кросс.
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07.07.2024 19:03 Відповісти
 
 