УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 724 52

Уражено російську САУ 2С7 "Піон" на території Росії в Бєлгородській області. ВIДЕО

Воїни підрозділу Requiem group Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотників завдали ударів по російській великокаліберній (203 мм) самохідній артилерійській установці, котра обстрілювала Харківщину.

Про це повідомив Сергій Стерненко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Морпіхи 35 ОМПБр знищили позицію окупантів, звідки вони запускали дрони. ВIДЕО

Автор: 

росія (66070) знищення (7571) Бєлгород (512) САУ (230)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Бандеравцы снова абстриляли мирную белгородскую область только за то, что там читают "му-му" па русски(((

Причем читают вслух, всем селом и три раза подряд
показати весь коментар
07.07.2024 12:37 Відповісти
+12
"пионы" и "гиацинты" НАВСЕГДА уйдут к кобздону
Производства таких длинных стволов в росии навсегда утеряны
показати весь коментар
07.07.2024 12:38 Відповісти
+10
показати весь коментар
07.07.2024 12:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бандеравцы снова абстриляли мирную белгородскую область только за то, что там читают "му-му" па русски(((

Причем читают вслух, всем селом и три раза подряд
показати весь коментар
07.07.2024 12:37 Відповісти
все так тільки нема в бнр сел - дярйовні і десь там сталася бідося...
ну і здавалось би чому?
в чому винні скрепоносні імперці?
показати весь коментар
07.07.2024 12:50 Відповісти
Вот там именно сёла, в белгородской области даже названия большинства населенных пунктов остались украинские.
показати весь коментар
07.07.2024 13:11 Відповісти
Днями, на Кубані,бавовна була в ст.Ленінгградський,колишня Уманська !!))
показати весь коментар
07.07.2024 13:16 Відповісти
сёла кажете?
уболталі, і я теж з вами згоден - потрібно шось потужніше, щоби в тих сёлах навіть горобці не літали...
Марік бачили? - ну от таке десь і повинно бути на руснявих сёлах....
показати весь коментар
07.07.2024 13:18 Відповісти
За Марік можна і Воронеж на друски рознести,для балансу!!))
показати весь коментар
07.07.2024 13:21 Відповісти
можна і потрібно - необмежено!
показати весь коментар
07.07.2024 13:23 Відповісти
Ну, так шевелить бидона надо.
показати весь коментар
07.07.2024 13:32 Відповісти
зновy всі все за вас?
бубік недотортаний? - впізнаю ледачих...
показати весь коментар
07.07.2024 13:37 Відповісти
* недоторканий?
показати весь коментар
07.07.2024 13:38 Відповісти
недотраханий...
показати весь коментар
07.07.2024 13:42 Відповісти
На буби - где сядешь, там и слезешь, с него только хрипасики вылетают.
показати весь коментар
07.07.2024 13:45 Відповісти
от і кажу, дві біди в хати - зелені і русня...
показати весь коментар
07.07.2024 13:58 Відповісти
Ні, ще була третя, але з'їбалася до штатів. )))
показати весь коментар
07.07.2024 14:16 Відповісти
в італію кажете?
показати весь коментар
07.07.2024 14:23 Відповісти
Не, в штати (глухий недочує, та й вигадає - як казав мій тато).
показати весь коментар
07.07.2024 14:31 Відповісти
салат з капусти рецепт!
береш капусту і їсиш...
як є солька, можна підсолити, як є соняшне масло?
можна збризнути....
а як нема? так береш ії і їсиш...
показати весь коментар
07.07.2024 14:35 Відповісти
саме такі і голоснули за клована всіх народів...
сумно, панове...
показати весь коментар
07.07.2024 14:38 Відповісти
недоразвітий(я) - не зрозуміє ніколи...
показати весь коментар
07.07.2024 14:43 Відповісти
Гаразд, ви тут піздите, а я піду у справах.
показати весь коментар
07.07.2024 14:53 Відповісти
ну іди, девачка, по своїх дівчоночних справах,,,,
показати весь коментар
07.07.2024 15:04 Відповісти
коли я уїхав - ви щє срали в папмерси і руснявим десна облизували та і досі...
показати весь коментар
07.07.2024 14:26 Відповісти
Из первой волны кошерных, вывезенных в бессознательном возрасте? Провожал я таких. Только срали они в пеленки - понятия "памперсы" тогда не существовало.
показати весь коментар
07.07.2024 14:46 Відповісти
я сруський!
після по ***** рази три думка змінюється за звичай...
показати весь коментар
07.07.2024 14:52 Відповісти
"я сруський!" - звучит гордо))) будем знать. Тре зафільмувати.
показати весь коментар
07.07.2024 15:03 Відповісти
тобі хто до цього забороняв, лапоть?
показати весь коментар
07.07.2024 15:14 Відповісти
модератор не чіпай...
мені і правда цікаво дізнатися кого ж кацапи ненавдять більше - українців чи жидів?
показати весь коментар
07.07.2024 14:59 Відповісти
Що коїться, Біндєрівці абстрілялі свої ісконниє українскі зємлі.
показати весь коментар
07.07.2024 13:48 Відповісти
І змінили прізвища "Іванів" на "Іванов".
показати весь коментар
07.07.2024 14:20 Відповісти
влад вест на влід віст...
показати весь коментар
07.07.2024 15:37 Відповісти
дрочишь дальше? Ню-ню, тренируйся.
показати весь коментар
07.07.2024 18:18 Відповісти
"пионы" и "гиацинты" НАВСЕГДА уйдут к кобздону
Производства таких длинных стволов в росии навсегда утеряны
показати весь коментар
07.07.2024 12:38 Відповісти
Китай допоможе. Чи Північна Корея.
показати весь коментар
07.07.2024 13:05 Відповісти
свое надо иметь
а если же война с Китаем случись? что тогда, а?
показати весь коментар
07.07.2024 13:59 Відповісти
Чого б це утєряни? Це корабельна гармата, до речі розроблена кацапами
показати весь коментар
07.07.2024 13:45 Відповісти
Ех... не єксперт ти Олеже - не експерт
Нудно повторювати все жоване пережоване - скільки заводів у кацапів що ТЕОРЕТИЧНО можуть виробляти СТВОЛИ... АЖ 5 (П'ЯТЬ)!!!
Два під великим питанням.
Один виробляє стволи ЛИШЕ ДЛЯ танків
Останні два давно не працюють.
Це раз.
Два - СТАНКІВ для ДОВГОГО ствола у росії уже НЕМАЄ ДАВНО
Свотл, Друже, це ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА штукенція.
На нього потрібен ОСОБЛИВИЙ метал
І ствол НЕ може бути з КУСКІВ типу зварювання
СВОЛ має бути СУЦІЛЬНО ЛИТИЙ
Дальше сам.
показати весь коментар
07.07.2024 14:04 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2024 12:44 Відповісти
пацани, труба пуста!
сказав Тарас, а ну робимо - носимо, заряджаємо, палимо!
показати весь коментар
07.07.2024 12:58 Відповісти
як щє Україна *********** від своїх ворів і тих курносих вбивць-ворів і гвалтивників? - не знаю,
але це заслуговує на Велику Повагу...
хлопці на Волині - копайте схрони, чистіть дідовські - зелені вас зільють, все до того йде...
показати весь коментар
07.07.2024 14:08 Відповісти
Гарну залізяку на металобрух перетворили!!))
показати весь коментар
07.07.2024 13:12 Відповісти
Спільнота Українців.
показати весь коментар
07.07.2024 13:20 Відповісти
і тут знову Тарас з поправкой вліз - хлопці труба пуста,
а пуста труба це ще жива поки кацапня... - нас родичі не зрозуміють,
так не можна робити, а як так - носимо, заряджаємо, палимо....
показати весь коментар
07.07.2024 14:17 Відповісти
слава яйцям вже є шо носити...
показати весь коментар
07.07.2024 14:20 Відповісти
***на території Росії в Бєлгородській області***

звучить як нєктар і амброзія ))))
показати весь коментар
07.07.2024 14:26 Відповісти
Гарна новина - вона могла добивати і до Харкова.
показати весь коментар
07.07.2024 14:52 Відповісти
на другому каналі слухаю аккордичя..
мені хтось може пояснити,
чому кацапняві жмуркі-танкісти завжди моряки і кацапняві морячкі-клеш жмури завжди танкісти?
https://sl8.online/@akordich_ua
показати весь коментар
07.07.2024 16:04 Відповісти
і чим краби кращє за хробаків?
показати весь коментар
07.07.2024 16:09 Відповісти
На 3 речі можна дивитися вічно.
1. Як вмирають руzкiє.
2. Як вмирають руzкiє.
3. Як вмирають руzкiє.
показати весь коментар
07.07.2024 23:04 Відповісти
и маладая не узнаеть какой танкиста был канец
показати весь коментар
08.07.2024 06:29 Відповісти


https://originalpro.ru/drugoe/sau-pion.html
показати весь коментар
08.07.2024 09:21 Відповісти
 
 