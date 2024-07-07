Уражено російську САУ 2С7 "Піон" на території Росії в Бєлгородській області. ВIДЕО
Воїни підрозділу Requiem group Сил спеціальних операцій за допомогою безпілотників завдали ударів по російській великокаліберній (203 мм) самохідній артилерійській установці, котра обстрілювала Харківщину.
Про це повідомив Сергій Стерненко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Dmitry Klaus
показати весь коментар07.07.2024 12:37 Відповісти Посилання
+12 saimansay
показати весь коментар07.07.2024 12:38 Відповісти Посилання
+10 Jimmy Hill
показати весь коментар07.07.2024 12:44 Відповісти Посилання
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Причем читают вслух, всем селом и три раза подряд
ну і здавалось би чому?
в чому винні скрепоносні імперці?
уболталі, і я теж з вами згоден - потрібно шось потужніше, щоби в тих сёлах навіть горобці не літали...
Марік бачили? - ну от таке десь і повинно бути на руснявих сёлах....
бубік недотортаний? - впізнаю ледачих...
береш капусту і їсиш...
як є солька, можна підсолити, як є соняшне масло?
можна збризнути....
а як нема? так береш ії і їсиш...
сумно, панове...
після по ***** рази три думка змінюється за звичай...
мені і правда цікаво дізнатися кого ж кацапи ненавдять більше - українців чи жидів?
Производства таких длинных стволов в росии навсегда утеряны
а если же война с Китаем случись? что тогда, а?
Нудно повторювати все жоване пережоване - скільки заводів у кацапів що ТЕОРЕТИЧНО можуть виробляти СТВОЛИ... АЖ 5 (П'ЯТЬ)!!!
Два під великим питанням.
Один виробляє стволи ЛИШЕ ДЛЯ танків
Останні два давно не працюють.
Це раз.
Два - СТАНКІВ для ДОВГОГО ствола у росії уже НЕМАЄ ДАВНО
Свотл, Друже, це ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА штукенція.
На нього потрібен ОСОБЛИВИЙ метал
І ствол НЕ може бути з КУСКІВ типу зварювання
СВОЛ має бути СУЦІЛЬНО ЛИТИЙ
Дальше сам.
сказав Тарас, а ну робимо - носимо, заряджаємо, палимо!
але це заслуговує на Велику Повагу...
хлопці на Волині - копайте схрони, чистіть дідовські - зелені вас зільють, все до того йде...
а пуста труба це ще жива поки кацапня... - нас родичі не зрозуміють,
так не можна робити, а як так - носимо, заряджаємо, палимо....
звучить як нєктар і амброзія ))))
мені хтось може пояснити,
чому кацапняві жмуркі-танкісти завжди моряки і кацапняві морячкі-клеш жмури завжди танкісти?
https://sl8.online/@akordich_ua
1. Як вмирають руzкiє.
2. Як вмирають руzкiє.
3. Як вмирають руzкiє.
https://originalpro.ru/drugoe/sau-pion.html