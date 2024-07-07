Морпіхи 35 ОМПБр знищили позицію окупантів, звідки вони запускали дрони. ВIДЕО
Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського виявили бліндаж з противником.
Як інформує Цензор.НЕТ, там знаходився екіпаж ударних дронів. Українські безпілотники атакували ворожу позицію та ліквідували 2 окупантів, ще 2 - поранили.
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