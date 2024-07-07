УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 527 8

Морпіхи 35 ОМПБр знищили позицію окупантів, звідки вони запускали дрони. ВIДЕО

Воїни 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського виявили бліндаж з противником.

Як інформує Цензор.НЕТ, там знаходився екіпаж ударних дронів. Українські безпілотники атакували ворожу позицію та ліквідували 2 окупантів, ще 2 - поранили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий склад з боєприпасами злетів у повітря від атаки бійців 47 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4081) 35 окрема бригада (65)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.07.2024 12:41 Відповісти
Ось і привіт від морпіхів. Зі святом, Воїни різних стихій
показати весь коментар
07.07.2024 12:47 Відповісти
И правильно, так и надо, шоб без шансов!
показати весь коментар
07.07.2024 12:54 Відповісти
Льотчики катапультувалися одразу до кабзона.
показати весь коментар
07.07.2024 15:08 Відповісти
Доліталися, сволота рашистського обмилка прутіна!!
Свято наближається !!
показати весь коментар
07.07.2024 16:18 Відповісти
На своїх нікчемних шкірах відчули ту смерть, що на людей самі запускають. Закон бумерангу ніхто не відміняв, земля їм скловатою!
показати весь коментар
07.07.2024 16:31 Відповісти
морпіхи літають, ще й як...
показати весь коментар
07.07.2024 19:32 Відповісти
Ось пташка прилетіла і ...АГА!
показати весь коментар
08.07.2024 09:51 Відповісти
 
 