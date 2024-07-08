Вражеский танк догорает в кустах. ВИДЕО

Украинские воины из 80-й ОДШБр уничтожили российский танк на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки десантников опубликована в соцсетях.

"Бахмутское направление, Разведрота 80-й бригады обнаруживает и сопровождает цель, 2-й батальон уничтожает", - говорится в заметке к записи.

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