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Вражеский танк догорает в кустах. ВИДЕО

Украинские воины из 80-й ОДШБр уничтожили российский танк на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки десантников опубликована в соцсетях.

"Бахмутское направление, Разведрота 80-й бригады обнаруживает и сопровождает цель, 2-й батальон уничтожает", - говорится в заметке к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

танк (2276) уничтожение (7273) Бахмут (1604)


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РЕБ рашистів працює!!
Але майстерність Захисників України, неперевершена!!
Слава Україні!
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08.07.2024 09:40 Ответить
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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08.07.2024 13:50 Ответить
 
 