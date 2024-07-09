Россияне заявили о массированной атаке дронов на Ростовскую область. ВИДЕО
В ночь на 9 июля Ростовскую область массированно атаковали беспилотники, на одной из электроподстанций вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехали пожарные", - заявил губернатор Василий Голубев.
Он отметил, что массированная атака дронов началась около 2 часов ночи.
"Силами ПВО уничтожено и подавлено несколько десятков целей в разных районах региона", - добавил он.
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+23 саша паламарчук
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+10 Валентин Коваль #587289
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Що ж ти, падло, принижуєш свою ппо? Там точно були сотні цілей...
- Дгоны, дгоны...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
Бо русня така, що їх правителям серти на всіх, хто знизу.
атака аж така масована, що загорілось тільки 2 трансформатори....
Будьте ви прокляті назавжди 😡
Ростов - Дон,
Синий в дронах небосклон!