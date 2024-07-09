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Россияне заявили о массированной атаке дронов на Ростовскую область. ВИДЕО

В ночь на 9 июля Ростовскую область массированно атаковали беспилотники, на одной из электроподстанций вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехали пожарные", - заявил губернатор Василий Голубев.

Он отметил, что массированная атака дронов началась около 2 часов ночи.

"Силами ПВО уничтожено и подавлено несколько десятков целей в разных районах региона", - добавил он.

Также смотрите: В Волгоградской области РФ из-за удара дронов произошел пожар на нефтебазе

Автор: 

россия (96216) дроны (4123)


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Топ комментарии
+23
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09.07.2024 07:44 Ответить
+11
Як там верещав один кацап:
- Дгоны, дгоны...
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09.07.2024 07:58 Ответить
+10
Жара -- кругом горить
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09.07.2024 07:34 Ответить
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Жара -- кругом горить
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09.07.2024 07:34 Ответить
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09.07.2024 07:44 Ответить
"Силами ППО знищено та подавлено кілька десятків цілей у різних районах регіону" Джерело:

Що ж ти, падло, принижуєш свою ппо? Там точно були сотні цілей...
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09.07.2024 07:46 Ответить
Як там верещав один кацап:
- Дгоны, дгоны...
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09.07.2024 07:58 Ответить
Ой як файно горить, наче ватра ...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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09.07.2024 08:03 Ответить
Очєрєдніє 36 БПЛА сбілі.)
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09.07.2024 08:15 Ответить
ЗСУ віднійше куди треба вдарить, але я вважаю шо покі дарагие масквичи на власной шкірке не відчують тож саме шо було вчора у Києві, Дніпрі, Кривому Розі тощо, і взагалі з 24.02.24, то війна їх буде влаштовувати, вона ж у телевізорі а не за вікном.
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09.07.2024 08:20 Ответить
Ні. Поки ***** на власні шкурі не відчує (і не раз).
Бо русня така, що їх правителям серти на всіх, хто знизу.
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09.07.2024 09:05 Ответить
несерйозно.
атака аж така масована, що загорілось тільки 2 трансформатори....
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09.07.2024 08:22 Ответить
*повідомили про два трансформатора, а що там насправді...дізнаємось потім
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09.07.2024 08:33 Ответить
Добрий ранок. Жара. Ростовська область. Кондиціонери. Не витримують. Дрони. Всє збили. Палає добрє . Все під контролем.
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09.07.2024 08:53 Ответить
В ростовській області через жару блекаут. Ну, тепер точно все наладиться)))
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09.07.2024 08:34 Ответить
Ті самі дрони могли прилетіти замість нафтобаз у якусь лікарню в ростові, але сенсу з цього - нуль.
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09.07.2024 09:49 Ответить
На москву ті дрони треба прямо на голови тим,що віддавали накази і бомбили вчора наші міста.Потвори мають щезнути з лиця землі.
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09.07.2024 09:55 Ответить
Ну що , кацапи кляті , вже не смішно , коли своє горить ?

Будьте ви прокляті назавжди 😡
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09.07.2024 10:43 Ответить
чтоб вас там всех поубивало ***** ********* за вчерашнюю резню!!!!
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09.07.2024 11:53 Ответить
Ростов - город,
Ростов - Дон,
Синий в дронах небосклон!
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09.07.2024 12:52 Ответить
 
 