Россияне заявили о массированной атаке дронов на Ростовскую область. ВИДЕО

В ночь на 9 июля Ростовскую область массированно атаковали беспилотники, на одной из электроподстанций вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехали пожарные", - заявил губернатор Василий Голубев.

Он отметил, что массированная атака дронов началась около 2 часов ночи.

"Силами ПВО уничтожено и подавлено несколько десятков целей в разных районах региона", - добавил он.

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