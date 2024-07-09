В Волгоградской области РФ из-за удара дронов произошел пожар на нефтебазе

Губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил, что этой ночью украинские беспилотники атаковали Калач-на-Дону и Фролово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По данным губернатора, беспилотники сбили, однако во время падения обломков произошли пожары на подстанции во Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.

Жители Калача-на-Дону заявили, что дронов было несколько, прилеты были в районах цистерн с топливом и хлебозавода. На месте происшествия возник сильный пожар.

Также сообщается, что ночью шумно было и в самом Волгограде.

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