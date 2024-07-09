В Волгоградской области РФ из-за удара дронов произошел пожар на нефтебазе
Губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил, что этой ночью украинские беспилотники атаковали Калач-на-Дону и Фролово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По данным губернатора, беспилотники сбили, однако во время падения обломков произошли пожары на подстанции во Фролово и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.
Жители Калача-на-Дону заявили, что дронов было несколько, прилеты были в районах цистерн с топливом и хлебозавода. На месте происшествия возник сильный пожар.
Также сообщается, что ночью шумно было и в самом Волгограде.
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+11 Враг рода человеческого 666
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показать весь комментарий09.07.2024 08:06 Ответить Ссылка
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Відчувається мисЛЯ, отого тремпеля брехуна…
Правда-правда! На відео чітко видно як падає "збитий" дрон....
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
1. За даними інсайдера на цій нафтобазі у Калачі - зберігається паливо військового полігону «Прудбой» та технічної групи авіабази «Маринівка».
2. Такі удари плануютьсяй заздалегідь і це ще не відповідь за Охмадіт. За лікарню у них ще все попереду, це буде окремий «привіт»
чи вони там вже почали масово мову вивчати?