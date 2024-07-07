РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7687 посетителей онлайн
Новости Война
6 071 15

Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Краснодарском крае РФ, - СМИ

Дрони СБУ атакували нафтобази у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ

В ночь на субботу, 6 июля, дроны СБУ успешно атаковали нефтебазы возле станицы Павловская и в станице Ленинградская Краснодарского края РФ.

Об этом пишет издание "УП" со ссылкой на источники в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возле станицы Павловская Краснодарского края дроны атаковали нефтебазу компании "Лукойл-Югнефтепродукт". После двух взрывов начался масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами. Пламя россияне не могли укротить в течение дня.

Кроме этого, по данным источников, дроны СБУ стоят за серией взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. Спутниковые снимки свидетельствуют, что в результате атаки повреждены не менее трех резервуаров с топливом.

Ранее сообщалось, что в России беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае. В Павловской и Ленинградской станицах загорелись резервуары с топливом.

Смотрите также: Спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов на нефтебазу в Ростовской области РФ. ФОТО

Автор: 

СБУ (20053) нефтепродукты (149) дроны (4123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
07.07.2024 19:43 Ответить
+12
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 між Сєргєєвкою та Погореловкою у Воронезькій області потроху стихають вибухи на складі балістичних ракет та ракет "повітря-земля". Сєргєєвські і погорєловські корови та кози вже перестали доїтись, а собаки тепер заікаються коли гавкають.
показать весь комментарий
07.07.2024 20:01 Ответить
+9
чекаємо скавчання кацапів про "тероризм"
показать весь комментарий
07.07.2024 19:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чекаємо скавчання кацапів про "тероризм"
показать весь комментарий
07.07.2024 19:38 Ответить
пора уже росиянам брать кувалды и власть в свои руки, а тот плешивый терорист вообще росию без бензина оставит
показать весь комментарий
07.07.2024 19:42 Ответить
тоді в якості альтернативного палива вони будуть використовувати https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dx7mh7/archive_a_ukrainian_drone_from_the_65th/ своїх проспиртованх двохсотих.
показать весь комментарий
07.07.2024 19:50 Ответить
В них багато варіантів..ще є печі на дровах, ступи..
показать весь комментарий
07.07.2024 20:21 Ответить
це вчора вже було. На обидвох НБ вже не горить.
показать весь комментарий
07.07.2024 19:41 Ответить
Оркам бензин не нужен пусть на бурлаках ездят,так скрепно будет.
показать весь комментарий
07.07.2024 19:41 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2024 19:43 Ответить
О! Адмірал кузнецов знайшовся, а куди вони його тягнуть, невже в Чорне море?...
показать весь комментарий
07.07.2024 20:24 Ответить
Станиця Ленінградская,колишня Уманська !!))
показать весь комментарий
07.07.2024 19:44 Ответить
Але нафтобаза так і залишила стару назву - Уманская.
показать весь комментарий
07.07.2024 19:57 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 між Сєргєєвкою та Погореловкою у Воронезькій області потроху стихають вибухи на складі балістичних ракет та ракет "повітря-земля". Сєргєєвські і погорєловські корови та кози вже перестали доїтись, а собаки тепер заікаються коли гавкають.
показать весь комментарий
07.07.2024 20:01 Ответить
Будьте в майбутньому точніші))"Дрони влучили в бази..")))
показать весь комментарий
07.07.2024 20:02 Ответить
А співробітники СБУ випустили Боголюбова за кордон.
показать весь комментарий
07.07.2024 20:41 Ответить
Мабуть, він Фірташу передачу повіз, від каламойськага та єрмака і шуфрича, бо хєрант повіявся на самміт черговий готуватися… тексти заучує …
показать весь комментарий
07.07.2024 21:45 Ответить
Хороший тем пішов з безпілотниками по немитій, аби не зурочити.
показать весь комментарий
07.07.2024 22:23 Ответить
 
 