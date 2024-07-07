Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Краснодарском крае РФ, - СМИ

В ночь на субботу, 6 июля, дроны СБУ успешно атаковали нефтебазы возле станицы Павловская и в станице Ленинградская Краснодарского края РФ.

Об этом пишет издание "УП" со ссылкой на источники в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возле станицы Павловская Краснодарского края дроны атаковали нефтебазу компании "Лукойл-Югнефтепродукт". После двух взрывов начался масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами. Пламя россияне не могли укротить в течение дня.

Кроме этого, по данным источников, дроны СБУ стоят за серией взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. Спутниковые снимки свидетельствуют, что в результате атаки повреждены не менее трех резервуаров с топливом.

Ранее сообщалось, что в России беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае. В Павловской и Ленинградской станицах загорелись резервуары с топливом.

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