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Спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов на нефтебазу в Ростовской области РФ. ФОТО

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, на территории нефтебазы в Ростовской области РФ продолжается пожар после атаки украинских дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Как отмечается, через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые загорелись в результате атаки украинских беспилотников.

Официально в Украине эту атаку дронами не комментировали.

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Автор: 

россия (95725) нефтепродукты (148) дроны (3991)


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дивлюсь грузинiв з турками-чую "хутiн *****"вiд грузинських вболiвальникiв матчтв закриють))
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18.06.2024 19:47 Ответить
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18.06.2024 19:52 Ответить
центральний зуб у сраку!
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19.06.2024 07:02 Ответить
6 бочок по 5 тис кубів. Палає мінімум одна, а може дві. Будемо сподіватись, що якийсь московит ще покурить і все вигорить нах....
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18.06.2024 20:32 Ответить
Чудово! Ще є куди влучати!
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19.06.2024 09:59 Ответить
 
 