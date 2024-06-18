Спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов на нефтебазу в Ростовской области РФ. ФОТО
Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, на территории нефтебазы в Ростовской области РФ продолжается пожар после атаки украинских дронов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.
Как отмечается, через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые загорелись в результате атаки украинских беспилотников.
Официально в Украине эту атаку дронами не комментировали.
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alex #471802
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