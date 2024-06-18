Ночью под удар попала еще одна нефтебаза в России

Ночью 18 июня была атакована еще одна нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

По их данным был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнафтохимтранзит" в поселке Чушка. Возник пожар, поврежден трубопровод и технические помещения, но никто не пострадал.

Российские СМИ утверждают, что терминал был атакован якобы ракетами "Нептун".

Напомним, в городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БпЛА ночью загорелись резервуары с нефтепродуктами.

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