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Ночью под удар попала еще одна нефтебаза в России

Нафтобаза Чушки Краснодарський край

Ночью 18 июня была атакована еще одна нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

По их данным был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнафтохимтранзит" в поселке Чушка. Возник пожар, поврежден трубопровод и технические помещения, но никто не пострадал.

Российские СМИ утверждают, что терминал был атакован якобы ракетами "Нептун".

Напомним, в городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БпЛА ночью загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Также смотрите: Цистерны с горючим горят на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

пожар (5961) россия (95725) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+9
Гойда-а-а-а!
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18.06.2024 10:18
+6
Вся рф повинна згоріти до тла ,
бо немає права ця мразь жити на землі 🙁
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18.06.2024 10:23
+6
Тока чушкі маглі назвать свой пасьолак чушка-патамуша ані чушкани...
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18.06.2024 10:23
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Гойда-а-а-а!
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18.06.2024 10:18 Ответить
Вся рф повинна згоріти до тла ,
бо немає права ця мразь жити на землі 🙁
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18.06.2024 10:23 Ответить
Пральна...просто була думка - підпалить (при норм.вітрі) в де-кількох точках всі болота. Але начебто світ проти, бо...
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18.06.2024 10:24 Ответить
та шо ж такоє
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18.06.2024 10:23 Ответить
Тока чушкі маглі назвать свой пасьолак чушка-патамуша ані чушкани...
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18.06.2024 10:23 Ответить
А після Нептуна якби завітали ще пару дронів через деякий час
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18.06.2024 10:24 Ответить
Головне що "всьо сбіто". Кацапи останні тижні в ударі - збили 71 ракєту АТАСМS, 14 нептунів, ну і там по мєлочі Скальпи, джедами та 1500 БПЛА...
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18.06.2024 10:34 Ответить
Давно шота не горе НПЗушки. Прошел слух, шо елдак запретил бить по нефтянке.
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18.06.2024 10:35 Ответить
не горе = не горели
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18.06.2024 10:43 Ответить
не думаю, що він рулить цими ударами. Ви занадто демонізуєте ларьочника.
Останній удар по НПЗ, наскільки я пам'ятаю, був дванадцять днів тому. Річ в тому, що долетіти БПЛА до НПЗ не так просто, не всі долітають. А до https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 порту Кавказ від Оріхового 260 км, тому "нептун" туди долітає, до речі, вже другий раз за місяць. Після першого удару тоді вигоріло три резервуари.
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18.06.2024 12:24 Ответить
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18.06.2024 10:42 Ответить
Що згорить,те не згниє!!))
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18.06.2024 10:57 Ответить
 
 