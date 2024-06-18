Ночью под удар попала еще одна нефтебаза в России
Ночью 18 июня была атакована еще одна нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
По их данным был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнафтохимтранзит" в поселке Чушка. Возник пожар, поврежден трубопровод и технические помещения, но никто не пострадал.
Российские СМИ утверждают, что терминал был атакован якобы ракетами "Нептун".
Напомним, в городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БпЛА ночью загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Топ комментарии
+9 Ярослав Кийко
показать весь комментарий18.06.2024 10:18
+6 Amber
показать весь комментарий18.06.2024 10:23
+6 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.06.2024 10:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо немає права ця мразь жити на землі 🙁
Останній удар по НПЗ, наскільки я пам'ятаю, був дванадцять днів тому. Річ в тому, що долетіти БПЛА до НПЗ не так просто, не всі долітають. А до https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B020 порту Кавказ від Оріхового 260 км, тому "нептун" туди долітає, до речі, вже другий раз за місяць. Після першого удару тоді вигоріло три резервуари.