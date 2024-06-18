В Ростовской области горят резервуары с нефтепродуктами Россияне заявили об атаке беспилотников. ВИДЕО
В городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
"В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет", - заявил губернатор области Василий Голубев.
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+19 Moshe_Dayan
показать весь комментарий18.06.2024 06:44
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Направду, це серйозний провтик у виконанні кацапні. Це ж... антизкріпно!
Дивно, чому досі градоначяльніка Азова досі не заарештували, не засудили і не розстріляли.