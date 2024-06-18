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В Ростовской области горят резервуары с нефтепродуктами Россияне заявили об атаке беспилотников. ВИДЕО

В городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

"В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет", - заявил губернатор области Василий Голубев.

Также читайте: Следом РФ признал, что ВСУ сбили самолет А-50 в феврале и ликвидировали 10 членов экипажа

Автор: 

пожар (5961) россия (95725) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+19
Таганрогская Народная Республика и Ростовская Народная Республика должны пойти на мирные переговоры!
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18.06.2024 06:44
+15
Ранкова бавовна на Кацапії завжди піднімає настрій!
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18.06.2024 07:20
+11
До речі, а чого це горад азов досі не перейменували? Це ж назва страшного нацистського полку, якому навіть американці забороняли давати свою зброю. Губернатора області розстріляти, показово
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18.06.2024 07:05
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Нічого шастати.
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18.06.2024 06:27 Ответить
Бельзін кончифся?
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18.06.2024 06:30 Ответить
Пажар бил ліквідірован в тєчєніі дєсяті мінут. Тєрмінали палучілі нєзначітєльниє паврєждєнія і уже чєрєз два часа вазабнавілі работу. Слєдствєнний камітєт РФ вазбуділ дєло протів пака єщьо нєідєнтіфіцированной групи укронацистскіх тєрорістов, прічастних к атакє.
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18.06.2024 06:41 Ответить
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18.06.2024 10:08 Ответить
Таганрогская Народная Республика и Ростовская Народная Республика должны пойти на мирные переговоры!
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18.06.2024 06:44 Ответить
Донская народная республика (ДНР)
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18.06.2024 12:45 Ответить
Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Так кажется пели.
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18.06.2024 06:55 Ответить
Відплата за вастльківську пожежу? Ну, швидка відплата, молодці
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18.06.2024 06:59 Ответить
До речі, а чого це горад азов досі не перейменували? Це ж назва страшного нацистського полку, якому навіть американці забороняли давати свою зброю. Губернатора області розстріляти, показово
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18.06.2024 07:05 Ответить
Срочно переименовать в Ху...лоград. Пока Москва это название себе не запатентовала
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18.06.2024 07:16 Ответить
Ти спізнився з пропозицією Десь у Кацапії голова якогось "Мухосранська" ще років з десять тому запропонував перейменувать місто на "Путін" Сказав що після перейменування той "завалить грошима" все місто
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18.06.2024 09:56 Ответить
Тем более, что Ростов придумал ленин
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18.06.2024 07:17 Ответить

Направду, це серйозний провтик у виконанні кацапні. Це ж... антизкріпно!
Дивно, чому досі градоначяльніка Азова досі не заарештували, не засудили і не розстріляли.
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18.06.2024 10:03 Ответить
Які там ще атаки БПЛА. Брехня. Це явне куріння в невстановленому місці.
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18.06.2024 07:09 Ответить
Зає**сь !
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18.06.2024 07:13 Ответить
Ранкова бавовна на Кацапії завжди піднімає настрій!
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18.06.2024 07:20 Ответить
файно!
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18.06.2024 08:02 Ответить
Ой, як файно горить, наче ватра ...
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18.06.2024 08:06 Ответить
Добре, що горить. Погано, що без жертв....
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18.06.2024 08:22 Ответить
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18.06.2024 09:16 Ответить
Бабовнятко завітало у гості ...
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18.06.2024 09:19 Ответить
горить ,палає нафта в москаля, дай Бог ,що би згоріла і мацква до тла...
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18.06.2024 09:22 Ответить
Красівоє
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18.06.2024 09:23 Ответить
Ляпота !
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18.06.2024 09:38 Ответить
Шановні москалі, дихайте на повні легені!
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18.06.2024 10:41 Ответить
А кацапи гавкають, що все збили:В Азові Ростовської області після атаки дронів загорілися цистерни з нафтопродуктами.
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18.06.2024 10:59 Ответить
Що горить добре. Потім дивуються. чого різьке потепління у Світі.
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18.06.2024 17:43 Ответить
 
 