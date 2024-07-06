Россия говорит, что ночью дроны ВСУ якобы атаковали 3 района в Краснодарском крае: горели две нефтебазы, повреждена башня мобильной связи. ВИДЕО

Российская сторона уверяет, что сегодня ночью дроны ВСУ якобы атаковали сразу 3 района Краснодарского края РФ.

Такую информацию озвучил оперативный штаб региона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Российская сторона утверждает, что все дроны, традиционно, были уничтожены.

В Ейске якобы в результате падения обломков беспилотника повреждена вышка мобильной связи.

Также отмечается, что в станице Павловской из-за падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло возгорание резервуаров для хранению топлива. В станице Ленинградской тоже якобы из-за обломков загорелся резервуар с топливом.

Смотрите также: Спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов на нефтебазу в Ростовской области РФ. ФОТО

Жертв и пострадавших, по данным российского оперштаба, нет.

Между тем, в соцсетях распространяется видео, на которых, как заявляется, зафиксированы последствия атаки БПЛА на одну из нефтебаз в Краснодарском крае.