Россия говорит, что ночью дроны ВСУ якобы атаковали 3 района в Краснодарском крае: горели две нефтебазы, повреждена башня мобильной связи. ВИДЕО
Российская сторона уверяет, что сегодня ночью дроны ВСУ якобы атаковали сразу 3 района Краснодарского края РФ.
Такую информацию озвучил оперативный штаб региона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Российская сторона утверждает, что все дроны, традиционно, были уничтожены.
В Ейске якобы в результате падения обломков беспилотника повреждена вышка мобильной связи.
Также отмечается, что в станице Павловской из-за падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло возгорание резервуаров для хранению топлива. В станице Ленинградской тоже якобы из-за обломков загорелся резервуар с топливом.
Жертв и пострадавших, по данным российского оперштаба, нет.
Между тем, в соцсетях распространяется видео, на которых, как заявляется, зафиксированы последствия атаки БПЛА на одну из нефтебаз в Краснодарском крае.
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не атакуватиме вашу росію 😡
Просто подививися в усміхнені очі пидростаючої кацапської порослі...
... і ще раз повтори що написав - але перд тим подумай
Чорний гумор від Д. Корчинського
Із давнього - «Я мрію про часи, коли на парканах у сусідньої північної країни будуть писати «Долой украинских оккупантов!».
Але. Тут би на кордони вийти.
Я НЕ здивуюсь коли колись корчинського викриють як агента росії
росіяни ОСОБОЛИВО ******* вербувати праворадикалів
Щодо діяльності тут - навряд чи консерва. Відео зазвичай патріотичні. Веде просвітницьку, релігійну і мистецьку діяльність. Наче проукраїнську.
Анархісти - не патріоти України бо анархія не державність.
Людина зі здоровим глуздом розуміє, що ЗАРАЗ на КОЖНІЙ ******** території є ВЛАДА - а значить держава.
Анархія передбачає ВІДСУТНІСТЬ влади - а значить держави.
Анархія це утопія для ідеальних людей, яких НЕ існує.
Слава Україні і її Захисникам з Родинами
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 А резервуари ємністю більше 50 тисяч кубів - це вже І клас.
Припинити відгрузку Мазуту - зупиниться ВСЯ нафтова недогалузь касапів.
Спасіння України і загибел кацапів - ЦЕ АТОМНА ЕНЕРГІЯ
Так що зі світлом будемо полюбому!
лупашить по свету в военном плане ничего не дает смысл тратить на это ресурс,кацапы так точно из за такой херни как свет не перестанут меньше войну поддерживать.