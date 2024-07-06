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Новости Война
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Россия говорит, что ночью дроны ВСУ якобы атаковали 3 района в Краснодарском крае: горели две нефтебазы, повреждена башня мобильной связи. ВИДЕО

атака на нафтобазу

Российская сторона уверяет, что сегодня ночью дроны ВСУ якобы атаковали сразу 3 района Краснодарского края РФ.

Такую информацию озвучил оперативный штаб региона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. Российская сторона утверждает, что все дроны, традиционно, были уничтожены.

В Ейске якобы в результате падения обломков беспилотника повреждена вышка мобильной связи.

Также отмечается, что в станице Павловской из-за падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло возгорание резервуаров для хранению топлива. В станице Ленинградской тоже якобы из-за обломков загорелся резервуар с топливом.

Смотрите также: Спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов на нефтебазу в Ростовской области РФ. ФОТО

Жертв и пострадавших, по данным российского оперштаба, нет.

Между тем, в соцсетях распространяется видео, на которых, как заявляется, зафиксированы последствия атаки БПЛА на одну из нефтебаз в Краснодарском крае.

Автор: 

россия (96169) нефтепродукты (149) дроны (4104)


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Топ комментарии
+25
Забирайтеся геть з України ,рашистські окупанти і жодний дрон
не атакуватиме вашу росію 😡
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06.07.2024 08:22 Ответить
+18
Захотят спать спокойно пусть кругом развешивают украинские флаги и на администрации тоже.
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06.07.2024 08:10 Ответить
+18
То не ми, у нас коменданська година
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06.07.2024 08:43 Ответить
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Захотят спать спокойно пусть кругом развешивают украинские флаги и на администрации тоже.
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06.07.2024 08:10 Ответить
А адміністрацію на стовпах))
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06.07.2024 09:25 Ответить
ГОЙДА!
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06.07.2024 11:22 Ответить
Забирайтеся геть з України ,рашистські окупанти і жодний дрон
не атакуватиме вашу росію 😡
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06.07.2024 08:22 Ответить
Занадто оптимістичний ти добряк.
Просто подививися в усміхнені очі пидростаючої кацапської порослі...
... і ще раз повтори що написав - але перд тим подумай
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06.07.2024 11:27 Ответить
Так, це у теорії.

Чорний гумор від Д. Корчинського

Із давнього - «Я мрію про часи, коли на парканах у сусідньої північної країни будуть писати «Долой украинских оккупантов!».

Але. Тут би на кордони вийти.
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06.07.2024 13:52 Ответить
то ще той патріот України
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06.07.2024 22:29 Ответить
патріот ... з правого крила. Каже їх підрозділ "Братства" чи-то в ГУР, чи ССО.
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07.07.2024 11:40 Ответить
Давно його слухаю
Я НЕ здивуюсь коли колись корчинського викриють як агента росії
росіяни ОСОБОЛИВО ******* вербувати праворадикалів
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07.07.2024 11:53 Ответить
Боб його знає. Існує фото трійці з Дугіним і Арештовичем. 20 років назад.

Щодо діяльності тут - навряд чи консерва. Відео зазвичай патріотичні. Веде просвітницьку, релігійну і мистецьку діяльність. Наче проукраїнську.
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07.07.2024 13:36 Ответить
Замашки у нього - анархічні - по типу Героя України надійки савченко.
Анархісти - не патріоти України бо анархія не державність.
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07.07.2024 14:11 Ответить
Країна не тотожна державі, але у суч. світі без неї не існує. Тому - варіанти.
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07.07.2024 14:39 Ответить
Це казуїстика політтехнологів.
Людина зі здоровим глуздом розуміє, що ЗАРАЗ на КОЖНІЙ ******** території є ВЛАДА - а значить держава.
Анархія передбачає ВІДСУТНІСТЬ влади - а значить держави.
Анархія це утопія для ідеальних людей, яких НЕ існує.
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07.07.2024 16:22 Ответить
Згоден га 100 %. Але вони анархісти у межах і за межами кордонів. Теж, певною мірою, казуісти і демагоги.
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08.07.2024 11:40 Ответить
Підорастаючої правильно казати.
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06.07.2024 22:28 Ответить
Якшо горіло - то чому нібито
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06.07.2024 08:30 Ответить
То не ми, у нас коменданська година
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06.07.2024 08:43 Ответить
Местным тоже нравится "як воно горыть"
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06.07.2024 08:41 Ответить
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06.07.2024 08:49 Ответить
******** стають ще більш ********** а к цім повністю ********* додаються нові ********, тобто ген кацапської *********** мутірує зі страшною силою. Якось так.
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06.07.2024 09:21 Ответить
"Победобесие" не проходит бесследно...
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06.07.2024 09:28 Ответить
там щє москворотість накладається...
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06.07.2024 09:33 Ответить
Тіпа того: "скажика, дядя, відь нідарам шизафрєнічіскім угаром кацап бил паражон".
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06.07.2024 09:40 Ответить
От победобесной пропаганды даже самые заурядные обыватели становятся бесноватыми рюцко-фашистским уродами-человеконенавистниками.
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07.07.2024 01:29 Ответить
Цього надто замало, лупіть по енергосистемі.
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06.07.2024 08:54 Ответить
по генерації - наші партнери не схвалюють, м'яко кажучі. Ми і так тишком нишком хоч потроху хєрачим дрончиками по розподільчій структурі, там де вона прив1язана до підприємств ВПК. Після Новочеркасська, скоріш за все, нам були поставлені певні умови.
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06.07.2024 10:41 Ответить
Росія каже, що вночі... - як примітивно...
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06.07.2024 08:59 Ответить
То рашисти, самі собі палять у себе майно, щоб воно не попало до рук України!! Усе, як на фініші третього рейху, перед його кінцем!
Слава Україні і її Захисникам з Родинами
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06.07.2024 09:15 Ответить
Погано що не по ешелону який стояв поряд. Хоча й це добре. Не дають звикати.
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06.07.2024 09:32 Ответить
Там в одній тій ємності може зберігатись нафтопродуктів як в десятках ешелонів.
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06.07.2024 10:47 Ответить
по ешелону безпонтово. В одній цистерні 70 кубів. Состав розчеплять, та відтягнуть від палаючих цистерн, а в одному резервуарі може бути від 500 до тисячі кубів. І "розчепити" та відтягнути резервуари нафтобази якось не вийде.
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06.07.2024 11:02 Ответить
До тисячі кубів??? Це резервуари ІV класу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 А резервуари ємністю більше 50 тисяч кубів - це вже І клас.
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06.07.2024 12:56 Ответить
для більшості нафтобаз у Краснодарському краю резервуарний парк у 5 тисяч кубів - це звичайний об'єм.
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06.07.2024 13:51 Ответить
Мазут - батюшка.
Припинити відгрузку Мазуту - зупиниться ВСЯ нафтова недогалузь касапів.
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06.07.2024 11:31 Ответить
Кацапы нас без света полностью оставили, а все что мы может сделать в ответ - это лупануть по несчастным нефтивышкам? Срань какая-то! Это все равно что на мощный удар кулаком по морде дать в ответ щелбана! Кацапы не перестанут поддерживать войну, пока сами без света не начнут сидеть, а эти удары по нефтивышкам абсолютно никакого вреда рядовым кацапам не наносят вообще! Кацапов нужно оставлять без света, только так они почувствуют войну и никак иначе!
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06.07.2024 11:18 Ответить
Кацапов нужно оставлять БЕЗ кацапов
Спасіння України і загибел кацапів - ЦЕ АТОМНА ЕНЕРГІЯ
Так що зі світлом будемо полюбому!
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06.07.2024 11:30 Ответить
яка бідося 10 часов без света,нам пох на тот свет,даже кацы это поняли и не качают ипсоху за свет в отличии от тему ухилессов тисославвских вот там качают биомассу нашу норм)
лупашить по свету в военном плане ничего не дает смысл тратить на это ресурс,кацапы так точно из за такой херни как свет не перестанут меньше войну поддерживать.
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06.07.2024 11:41 Ответить
Ок, гений, если удары по свету ничего не дают, тогда почему кацапы регулярно лупят по нашей энергосистеме и уже полностью ее разрушили? В то время как удары по нефтебазам не дают вообще ничего, кроме отчета перед долбо**ом Будановым. И да, перестань смотреть Телемарафон, это вредно для здоровья!
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06.07.2024 11:55 Ответить
Никак большого урона Тэс россиян не нанесем. Ракет мало, на Тэс их нельзя тратить. А дроны мало ущерба наносят. Нефтехранилища и нефтезаводы можно дронами бить.
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06.07.2024 13:22 Ответить
ми не завдавали ракетних ударів по генерації зовсім не з причини дефіциту ракет.
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06.07.2024 14:05 Ответить
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06.07.2024 11:48 Ответить
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06.07.2024 14:54 Ответить
Смерть воГАМ.
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06.07.2024 12:15 Ответить
"Российская сторона уверяет"... "якобы атаковали"... Похоже пиз*ят как обычно, либо сами попалили либо старая хрень..
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06.07.2024 19:35 Ответить
 
 