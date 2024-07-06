Росія каже, що вночі дрони ЗСУ нібито атакували 3 райони у Краснодарському краї: горіли дві нафтобази, пошкоджено вежу мобільного зв’язку. ВIДЕО
Російська сторона запевняє, що сьогодні вночі дрони ЗСУ нібито атакували одразу 3 райони Краснодарського краю РФ.
Таку інформацію озвучив оперативний штаб регіону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
Були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони. Російська сторона стверджує, що всі дрони, традиційно, було знищено.
У Єйську нібито внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено вежу мобільного зв'язку.
Також зазначається, що у станиці Павловській через падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі сталося загоряння резервуарів із зберігання палива. У станиці Ленінградській теж нібито через уламки спалахнув резервуар з паливом.
Жертв та постраждалих, за даними російського оперштабу, немає.
Тим часом, у соцмережах поширюється відео, на яких, як заявляється, зафіксовано наслідки атаки БПЛА на одну з нафтобаз у Краснодарському краї.
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не атакуватиме вашу росію 😡
Просто подививися в усміхнені очі пидростаючої кацапської порослі...
... і ще раз повтори що написав - але перд тим подумай
Чорний гумор від Д. Корчинського
Із давнього - «Я мрію про часи, коли на парканах у сусідньої північної країни будуть писати «Долой украинских оккупантов!».
Але. Тут би на кордони вийти.
Я НЕ здивуюсь коли колись корчинського викриють як агента росії
росіяни ОСОБОЛИВО ******* вербувати праворадикалів
Щодо діяльності тут - навряд чи консерва. Відео зазвичай патріотичні. Веде просвітницьку, релігійну і мистецьку діяльність. Наче проукраїнську.
Анархісти - не патріоти України бо анархія не державність.
Людина зі здоровим глуздом розуміє, що ЗАРАЗ на КОЖНІЙ ******** території є ВЛАДА - а значить держава.
Анархія передбачає ВІДСУТНІСТЬ влади - а значить держави.
Анархія це утопія для ідеальних людей, яких НЕ існує.
Слава Україні і її Захисникам з Родинами
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 А резервуари ємністю більше 50 тисяч кубів - це вже І клас.
Припинити відгрузку Мазуту - зупиниться ВСЯ нафтова недогалузь касапів.
Спасіння України і загибел кацапів - ЦЕ АТОМНА ЕНЕРГІЯ
Так що зі світлом будемо полюбому!
лупашить по свету в военном плане ничего не дает смысл тратить на это ресурс,кацапы так точно из за такой херни как свет не перестанут меньше войну поддерживать.