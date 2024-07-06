Росія каже, що вночі дрони ЗСУ нібито атакували 3 райони у Краснодарському краї: горіли дві нафтобази, пошкоджено вежу мобільного зв’язку. ВIДЕО

Російська сторона запевняє, що сьогодні вночі дрони ЗСУ нібито атакували одразу 3 райони Краснодарського краю РФ.

Таку інформацію озвучив оперативний штаб регіону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

Були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони. Російська сторона стверджує, що всі дрони, традиційно, було знищено.

У Єйську нібито внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено вежу мобільного зв'язку.

Також зазначається, що у станиці Павловській через падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі сталося загоряння резервуарів із зберігання палива. У станиці Ленінградській теж нібито через уламки спалахнув резервуар з паливом.

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Жертв та постраждалих, за даними російського оперштабу, немає.

Тим часом, у соцмережах поширюється відео, на яких, як заявляється, зафіксовано наслідки атаки БПЛА на одну з нафтобаз у Краснодарському краї.