У Волгоградській області РФ через удар дронів сталася пожежа на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТО
Губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що цієї ночі українські безпілотники атакували Калач-на-Дону та Фролово.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За даними губернатора, безпілотники збили, проте під час падіння уламків сталися пожежі на підстанції у Фроловому і на нафтобазі в Калачі-на-Дону.
Мешканці Калача-на-Дону заявили, що дронів було декілька, прильоти були в районах цистерн із паливом і хлібозаводу. На місці події виникла сильна пожежа.
Також повідомляється, що вночі гучно було і в самому Волгограді.
Топ коментарі
+11 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар09.07.2024 09:24 Відповісти Посилання
+10 fresh guacamole
показати весь коментар09.07.2024 07:49 Відповісти Посилання
+10 vuiko dobrui
показати весь коментар09.07.2024 08:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відчувається мисЛЯ, отого тремпеля брехуна…
Правда-правда! На відео чітко видно як падає "збитий" дрон....
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
1. За даними інсайдера на цій нафтобазі у Калачі - зберігається паливо військового полігону «Прудбой» та технічної групи авіабази «Маринівка».
2. Такі удари плануютьсяй заздалегідь і це ще не відповідь за Охмадіт. За лікарню у них ще все попереду, це буде окремий «привіт»
чи вони там вже почали масово мову вивчати?