У Волгоградській області РФ через удар дронів сталася пожежа на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що цієї ночі українські безпілотники атакували Калач-на-Дону та Фролово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними губернатора, безпілотники збили, проте під час падіння уламків сталися пожежі на підстанції у Фроловому і на нафтобазі в Калачі-на-Дону.

Мешканці Калача-на-Дону заявили, що дронів було декілька, прильоти були в районах цистерн із паливом і хлібозаводу. На місці події виникла сильна пожежа.

Також повідомляється, що вночі гучно було і в самому Волгограді.

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