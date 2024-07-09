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У Волгоградській області РФ через удар дронів сталася пожежа на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що цієї ночі українські безпілотники атакували Калач-на-Дону та  Фролово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними губернатора, безпілотники збили, проте під час падіння уламків сталися пожежі на підстанції у Фроловому і на нафтобазі в Калачі-на-Дону.

Мешканці  Калача-на-Дону заявили, що дронів було декілька, прильоти були в районах цистерн із паливом і хлібозаводу. На місці події виникла сильна пожежа.

Також повідомляється, що вночі гучно було і в самому Волгограді.

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Волгоградська область
Волгоградська область

Автор: 

Волгоград (20) росія (66144) дрони (4932)


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Топ коментарі
+11
Але ж який гарний асфальт на дорогах стелили з 19-го. Тобі ж подобалось
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09.07.2024 09:24 Відповісти
+10
Цистерни - важлива воєнна ціль.
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09.07.2024 07:49 Відповісти
+10
Ой як файно горить, наче ватра ...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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09.07.2024 08:06 Відповісти
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Калачі принесли на рашку
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09.07.2024 07:10 Відповісти
Цистерни - важлива воєнна ціль.
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09.07.2024 07:49 Відповісти
А ви висловилися, щоб нагадити Українцям, чи щоб підтримати??
Відчувається мисЛЯ, отого тремпеля брехуна…
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09.07.2024 09:28 Відповісти
Відкрий очі і читай також і решту новин. Про військові цілі тут достатньо пишуть.
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09.07.2024 09:40 Відповісти
От не знають в наших штабах - куди бити! Добре що є ти і все підказуєш... Додай ще маленької інформації до свого посту - координати! Ти ж точно їх знаєш...
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09.07.2024 09:53 Відповісти
От вам і "люблю рускає пво"
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09.07.2024 07:35 Відповісти
За даними губернатора, безпілотники збили, проте під час падіння уламків сталися пожежі Джерело:

Правда-правда! На відео чітко видно як падає "збитий" дрон....
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09.07.2024 07:49 Відповісти
Ой як файно горить, наче ватра ...
Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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09.07.2024 08:06 Відповісти
На відео сбілі так сбілі. Але у кацапні один з основних постулатів-"нє вєрь глазам своім"
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09.07.2024 08:23 Відповісти
Яка сумна новина! Не так уж воно сильно і палає. Плак-плак. Хник-хник. Аби дощ не пійшов.
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09.07.2024 08:33 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B040 НБ Калачевская , філіал ООО ЛУКОЙЛ-Ніжнєволжскнафтопродукт на вулиці Елєваторній https://twitter.com/i/status/1810541752794620367 палає і зараз дуже фєєрічно . Пожежники суєтяться.
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09.07.2024 08:34 Відповісти
Волю Ростовській народній республіці, бо Калач на Дону , а не куліч на Дону!
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09.07.2024 08:43 Відповісти
сподіваюсь, що з трьох підстаній у Фролово влучання таки сталось на жирній https://www.google.com.ua/maps/place/49%C2%B047 ПС Фроловська 500/220/110/10 кВ розподільчою потужністю 726 MVA.
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09.07.2024 08:56 Відповісти
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09.07.2024 10:44 Відповісти
"потужний" удар, нічого не скажеш, за Охматдит поцілили дві цистерни... це все, шо зміг зробити ГУР?.....
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09.07.2024 09:05 Відповісти
Чомусь мені згадалась стара пісенька з радянського мультфільму про чебурашку, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Волшебник, а можна цілодобові сеанси по всій території росії ?!
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09.07.2024 09:08 Відповісти
100%-їм уродам треба таке кіно крутити 24\7 та й орки росслаблені не то що у бледгороді-треба допрацювати
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09.07.2024 09:56 Відповісти
Они пол центра Киева расхреначили, убили 40 наших людей, а мы им в ответ за это по Нефтебазе ударили. Достойный ответ, правда? Это все равно что в ответ на нокаут - встать и дать щелбана по лбу!
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09.07.2024 09:17 Відповісти
Але ж який гарний асфальт на дорогах стелили з 19-го. Тобі ж подобалось
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09.07.2024 09:24 Відповісти
Дрони атакували підстанцію у Родіоново-Несвітайському районі Ростовської області. Сподіваюсь, що це ПС на самому півдні Родіоново-Несвітайського району - https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B028 ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.
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09.07.2024 09:33 Відповісти
таки да, це ПС Ростовська. Вибухи пролунали у селі Генеральське Ростовської області. По цілях працювало російське ППО та РЕБ, але кілька дронів все-таки влучили у підстанцію. Здійнялась масштабна пожежа.
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09.07.2024 10:03 Відповісти
За Охмадіт в Київі треба розносити на раіссі три штуки їхніх охмадіта ( як мінімум), враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1👈
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09.07.2024 09:48 Відповісти
треба, так, атакувати оті бази, що б від калача-на-дону та фролово, не залишилося, навіт, спогадів, зі всіма отими кирилами.....
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09.07.2024 09:55 Відповісти
Нормально. 💪
1. За даними інсайдера на цій нафтобазі у Калачі - зберігається паливо військового полігону «Прудбой» та технічної групи авіабази «Маринівка».

2. Такі удари плануютьсяй заздалегідь і це ще не відповідь за Охмадіт. За лікарню у них ще все попереду, це буде окремий «привіт»
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09.07.2024 10:05 Відповісти
"нєфтебаза палаєт" - це на якому ізигу було сказано?
чи вони там вже почали масово мову вивчати?
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09.07.2024 10:27 Відповісти
Яка тільки краса. Ае цього мало - так ПОЛИХАТИ ПОВИНЕН КРЕМЛЬ.....
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09.07.2024 11:22 Відповісти
 
 