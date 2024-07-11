Украинский танкист на ходу во время выполнения боевого задания гасит пламя из огнетушителя после удара вражеского дрона. ВИДЕО
Пример мужества и отваги на поле боя демонстрирует командир танка танковой роты 214-го отдельного специального батальона OPFOR по имени Виталий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевой задачи по зачистке посадки танк оказался под ударом дрона-камикадзе противника - бронемашина загорелась и снаружи, и внутри. Воин не растерялся ни на секунду, схватил огнетушители, вылез на броню и прямо на ходу потушил пламя, сохранил жизнь и здоровье экипажа. Танк своим ходом вернулся в место базирования в пригодном для работы состоянии.
Топ комментарии
+54 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий11.07.2024 12:48 Ответить Ссылка
+42 саша паламарчук
показать весь комментарий11.07.2024 12:54 Ответить Ссылка
+39 Vlad Isaia #550613
показать весь комментарий11.07.2024 12:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Екіпаж - молодці!
Чому ми не в НАТО ???
Тому що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Австрія не має права входити в цю організацію, так як членство в НАТО суперечить статусу постійного нейтралітету і порушує статтю 1 федерального конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 року, а саме пункт про невступ до військових союзів.