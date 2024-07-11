РУС
20 219 32

Украинский танкист на ходу во время выполнения боевого задания гасит пламя из огнетушителя после удара вражеского дрона. ВИДЕО

Пример мужества и отваги на поле боя демонстрирует командир танка танковой роты 214-го отдельного специального батальона OPFOR по имени Виталий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевой задачи по зачистке посадки танк оказался под ударом дрона-камикадзе противника - бронемашина загорелась и снаружи, и внутри. Воин не растерялся ни на секунду, схватил огнетушители, вылез на броню и прямо на ходу потушил пламя, сохранил жизнь и здоровье экипажа. Танк своим ходом вернулся в место базирования в пригодном для работы состоянии.

Автор: 

танк (2313) дроны (4737)
+54
Це тільки наші соколи так можуть! Кацапи тікали б,тільки сраки в них горіли б! Нагородить хлопців! Слава ЗСУ!
11.07.2024 12:48
+42
ВІТАЮ ВСИХ ПОРОХОБОТІВ З ВСЕСВІТНІМ ДНЕМ ШОКОЛАДУ!

11.07.2024 12:54
+39
Обовʼязково потрібно нагородити. Проявив хоробрість та професіоналізм, зберіг бойову машину яка коштує чималих грошей. Але враховуючи що він не Кошовий чи Пікалов з 95 кварталу, які «заслужили» ордени, то мужність простого вояки можуть і не помітити.
11.07.2024 12:55
Це тільки наші соколи так можуть! Кацапи тікали б,тільки сраки в них горіли б! Нагородить хлопців! Слава ЗСУ!
11.07.2024 12:48
В том числе и денежной премией, за сохранение танка.
11.07.2024 12:54
Обовʼязково потрібно нагородити. Проявив хоробрість та професіоналізм, зберіг бойову машину яка коштує чималих грошей. Але враховуючи що він не Кошовий чи Пікалов з 95 кварталу, які «заслужили» ордени, то мужність простого вояки можуть і не помітити.
11.07.2024 12:55
москальські ду*пи - вогнегасником не загасити!
11.07.2024 13:00
Лапотные танкисты на всех видео выскакивают и быстро драпают в разные стороны.
11.07.2024 12:49
І це на фоні новини: Одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії, - ДБР Джерело:
11.07.2024 12:49
Залишайтесь живими, Ви найкращі
11.07.2024 12:54
ВІТАЮ ВСИХ ПОРОХОБОТІВ З ВСЕСВІТНІМ ДНЕМ ШОКОЛАДУ!

11.07.2024 12:54
Ваню тоже поздравляем(переобулся).
11.07.2024 12:55
11.07.2024 12:57
Коби ти був Сашко, я би щось казала. Але ж ти Саша!
11.07.2024 12:58
Воно й видно, що алєксандриванавіч
11.07.2024 14:07
вася це діагноз. і доволі поганий
11.07.2024 23:08
Але ж бо , он воно як заре хвости обрубуються,... ондого ЗЫ... Вы, мабуть - зразковий сім'янин
11.07.2024 15:03
не мені це судити який я. просто людина яка думає своєю головою.
11.07.2024 23:11
для вас я Олександр Іванович
11.07.2024 23:09
Слава Гетьману Украины!!!!
11.07.2024 15:20
А коли міжнародний день Зефіру ? Бо так хотілось би усіх зефірок привітати !
11.07.2024 15:26
Копієчний вогнегасник у вмілих руках сміливця рятує весь екіпаж і танк.
11.07.2024 12:54
Скажу більше, вогнегасник туди поклали не для того, щоб він просто був.
Екіпаж - молодці!
11.07.2024 13:23
Молодец, он сэкономил деньги украинских пенсионеров (не всех) на новый танк. Потому что люди по копейкам собирают на ЗСУ,в отличии от зеленой банды, которые деньги тупо пи...дит во главе с самым худшим президентом в течении 33 лет. Где сотни миллионов дронов,которые он обещал. И почему сейчас у лишнехромосомных этих дронов в 10 раз больше чем у наших пацанов? Порошенко снова виноват, или Байден?
11.07.2024 13:34
А у цей же час, бандюк катлєта, з аброхаміям та стефанчуком, корнієнком і купою служок у ВРУМ від зеленського, гроші «скирдують» по квартирах та ФОПах екс-жінок, для подальшої втечі з України!!
Чому ми не в НАТО ???
11.07.2024 13:52
не на часі
11.07.2024 14:46
"Чому ми не в НАТО ???"
Тому що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Австрія не має права входити в цю організацію, так як членство в НАТО суперечить статусу постійного нейтралітету і порушує статтю 1 федерального конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 року, а саме пункт про невступ до військових союзів.
11.07.2024 15:30
Умнічки
11.07.2024 13:53
Я пишаюся такими українцями..... Справжні хлопці - герої..... Моя повага і шана за професіоналізм і відвагу!!!
11.07.2024 14:43
Герой!! Ви наші Герої, наші куміри, взірець мужності, честі, гідності!! Я пишаюся своєю Армією, кожним хлопцем ! КОЖНИМ! Дякую, Сонечко. Головне це зберегти життя Захисників.
11.07.2024 14:56
Всередині т-64 вогонь гасило ппо.З зовнішнім вогнем добре впорався за допомогою вогнегасника наш танкіст. Слава танкістам ЗСУ!
11.07.2024 15:30
Слава Герою!
11.07.2024 22:18
 
 