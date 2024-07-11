Украинский танкист на ходу во время выполнения боевого задания гасит пламя из огнетушителя после удара вражеского дрона. ВИДЕО

Пример мужества и отваги на поле боя демонстрирует командир танка танковой роты 214-го отдельного специального батальона OPFOR по имени Виталий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевой задачи по зачистке посадки танк оказался под ударом дрона-камикадзе противника - бронемашина загорелась и снаружи, и внутри. Воин не растерялся ни на секунду, схватил огнетушители, вылез на броню и прямо на ходу потушил пламя, сохранил жизнь и здоровье экипажа. Танк своим ходом вернулся в место базирования в пригодном для работы состоянии.

