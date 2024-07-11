Дедушка и бабушка министра обороны РФ Белоусова похоронены в Киеве, а двоюродный брат проживает в районе, который был атакован при обстреле больницы Охматдет. ВИДЕО
Дедушка и бабушка российского министра обороны Андрея Белоусова похоронены в Киеве, а его двоюродный брат живет в Соломенском районе столицы, на который были направлены российские ракеты во время атаки на больницу Охматдет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в своем видеообращении к Белоусову его племянница Наталья Вертинская, которая долгое время жила в Киеве, а теперь живет в США.
Топ комментарии
+28 Tychus Findlay
показать весь комментарий11.07.2024 13:29 Ответить Ссылка
+18 saimansay
показать весь комментарий11.07.2024 13:39 Ответить Ссылка
+13 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий11.07.2024 13:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Горіть впекульним вогнем ВСІ кацапи!!!
Слава ЗСУ що знесе кацапію під корінь!!!
"Афана́сий Ива́нович Булга́ков (17 https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F [29] апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1859 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8 Байтичи , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4 Брянский уезд , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Орловская губерния - 14 https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 [27] марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1907 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев ) - русский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2 богослов и историк церкви."
Міхал сергеевіч перший в ссср принципово почав ставити на керівні посади виключно кацапів
Так шо відлік скацаплення - з1985 року
Саме тому совок і розвалився - іншої причини шукати не треба
в теплушку і в Сибірь
Доречі - під час Другой Світової - сталін наказав ВСІХ ЧЕЧЕНЦІВ посадити по вагонам і депортувати в Сибір...
... оскільки чеченці ніколи не воювали за ссср і готові були завжди підтримати гітлєра
НЕМАЄ жодного героя СССР - чеченця
При ссср була епоха і Українців - Брежнєва, який "фарширував" владу ссср виключно людьми з Дніпропетровщини
скацаплення люмпенами відбулось з 1985 року - від комбайнера з пятном на лобі
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Сторінки в категорії «Герої Радянського Союзу - чеченці»
Показано 6 сторінок цієї категорії (із 6).
Бhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Байбулатов Ірбайхан Адилханович
Вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%97%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вісаїтов Мавлід Алероєвич
Дhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дачієв Хансултан Чапаєвич
Іhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96 Ідрісов Абухаджі
Мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96 Мухамед-Мірзаєв Хаваджі
Нhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Нураділов Ханпаша Нураділович
Байбулатов - кумик а не чеченець
Вісаїтов - нагороджений у 1990 році посмертно
Дачієв - Працював у торгівлі. У 1952 році написав Лаврентію Берії листа з проханням реабілітувати чеченський народ. Йому приписали розтрату та посадили на 20 років. Під час арешту забрали його парадний костюм разом із усіма нагородами. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 травня 1955 Хансултан Дачієв був позбавлений звання Героя Радянського Союзу
Далі читати не став - все фейк - далі сам читай друже
Народився в березні 1912 року в селищі https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%27%D1%8E%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1 Осман'юрт у селянській родині. Про його національну приналежність точаться суперечки: в одних джерелах його називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8 кумиком , що відповідає офіційним документамhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] , в інших - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 чеченцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] . Причина різнобою в тому, що в 1942 році був виданий наказ про ненагородження чеченців та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%96 інгушів , і тому для заохочення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8 вайнахів , що відзначилися, командири записували їх під іншими національностямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . У книзі «Посемейный списокъ селенія Осман-юрт "2" участка Хасавъ-Юртовъского округа Терской области. № 22. Составленъ въ 1886 году» сім'я Ірбайхана вказана як чеченці, а у графі мова вказана «чеченська»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
Абухаджі (Абухажі) Идрисов
Народився 17 травня 1918 року у селищі Бердикель у сім'ї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD селянина . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 Чеченець .
Закінчив початкову школу. Працював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F) чабаном у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF колгоспі «Радянська Росія». У жовтні 1939 року був призваний до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії . Служив у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=125-%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 125-й стрілецькій дивізії , яка розташовувалася біля західних кордонів країни у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прибалтиці . Здобув спеціальність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 кулеметника .Учасник Німецько-радянської війни з першого дня. У складі полку з боями відступав на схід. У липні 1941 року його дивізія зайняла оборону на лінії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Псков - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Великі Луки між озерами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C Ільмень і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80 Селігер . Кулеметник Ідрісов разом з однополчанами відбивав щоденні атаки гітлерівців, які рвалися до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Ленінграда .
Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Президії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Верховної Ради СРСР від https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 3 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 року за зразкове виконання завдань командування і виявлені мужність і героїзм у боях із німецько-фашистськими солдатами старшому сержанту Ідрісову Абухаджі присвоєно звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Героя Радянського Союзу з врученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0 ордена Леніна і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) медалі «Золота Зірка» (№ 4739).
Хаваджі Мухамед-Мірзаєв, інший варіант - Хаважі Магомед-Мірзоєв (https://uk.wikipedia.org/wiki/1910 1910 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 чеченець , учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Німецько-радянської війни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 кавалерист , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулеметник , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F гвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82 старший сержант , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Герой Радянського Союзу .
Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Президії Верховної Ради СРСР "Про присвоєння звання Героя Радянського Союзу" від 15 січня 1944 року.
Ханпаша (Хампаша) Нураділович Нураділов (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеч. Нурадилан-кӏант Нурадилов Хампáша; https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 6 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 р.
За національністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 чеченець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
В 1990-1992 рр. до влади рвався чеченець Хасбулатов та його команда активних чеченців - тому намагалися "реабілітувати" ваххабітів в ссср.
Якби не переворот алкоголіка ельцина що розстріляв танками ЗАКОННО вибраного чеченця Хасбілатова...
... не було б чеченської війни та пукіна при владі
Ось так.
твоя маніпуляція не пройшла . Це дані з Вікіпедії, а циферки в квадратних дужечках, то посилання на першоджерела.
Ой, якось невдобно вийшло! Ахахах!!!
"Учиться, учиться и еще раз учиться!", так завещал дорогой товарищ В. И. Ленин.
С них снимали все недоимки по уплате налогов, их освобождали от уплаты сельхозналога на три года, год они могли не поставлять государству молоко и мясо, каждая семья бесплатно получала дом и усадьбу, ремонт которых до их переселения должны были обеспечить местные колхозы. Тем, у кого не было коровы, ее предоставляли бесплатно, а на каждые две-три семьи - давали лошадь.
Эти условия отличались от тех, в которых оказались выжившие после Голодомора в Украине :
"Переселенцы были поставлены в значительно лучшие условия, чем то местное население, что осталось после Голодомора. Люди два года страдали от недоедания, последние 9 месяцев просто умирали от голода. Но им не только не оказывали помощи, их обязывали отремонтировать дома умерших для приезжих. Кроме того, они должны были выделить из выращенного урожая столько зерна, сколько переселенцы оставили у себя в кладовых дома. Даже, согласно документам, обеспечить столами и табуретками".
Кроме того, документы свидетельствуют, что дома, в которых уже поселились переселенцы, не могли вернуть их владельцам, которым удалось бежать от голода в 1932 году, и которые возвращались домой в 1933-м.
1. "вище" сословіє що формувало владу на 100% і до і після указів говорило російською.
2. Українська мова - це ЖИВА мова народу що передавалася в основному УСТНО в ТІ часи.
Ви б щось розумніше придумали
Це і козак д.н., матвієнко в., командуючий ВМФ рашки висоцький., ваксельберг, радник мєдвєдєва м. тренога, міністр транспорту лєвітін, глазьєв, і т. д і т. п. ліньки всіз перераховувати та клацати по клаві.
--- Малчала б,****, будєт гємарой....
І дав команду підіймать трєвогу,
І ета... па бєндєравцам "агонь"!
І навпаки! Але це нічого не значить!
Моїй дочці сестра двоюрідна 24-го лютого зателефонувала з Москви і запросила до себе: "Пака наши разберутся с "бандерами" А її рідний брат (офіцер російської армії) до поранення воював на Харківщині проти свого дядька та братів троюрідних - солдат ЗСУ
"Лінія фронту" у цій війні не між націями пролягає - а через душі людей!
Дурню! Головний ідеолог українства - Донцов, був РОСІЯНИНОМ Але ж тобі не відомий його твір "Інтегральний націоналізм" - ти лише "агітки" здатен читать А інший проповідник українства - Міхновський, був ПОЛЯКОМ А той же Шептицький - наполовину польський шляхтич А "начальник політуправління" УПА - Лев Ребет, був ЄВРЕЄМ!!! А український поет Василь Вишиваний був не тільки австрійським німцем - але й внуком останнього цісаря Австро-Угорської імперії - Франца-йосипа
Ти ДЛБЙБ!!! Бо я писав не про своїх "братчиків" і "сестричок" Мої якраз воюють там, де треба А от у дружини родичі "виродками" виявилися Але "зарубай собі на носі" - РОДИЧІВ НЕ ВИБИРАЮТЬ!!! Дивися - щоб тебе не спіткала доля Макса Лягенфляйтера Він у 30-ті був активним нацистом і боровся з євреями : приймав участь у погромах та геноциді А коли Гітлер став вимагать від своїх прибічників доказів "арійськості" - пустив собі кулю в лоба: виявилося що у нього прадід з прабабкою (з батьківського боку) були ЄВРЕЯМИ!!!
Чим ти відрізняєшся від "комуняк" яких тут постійно проклинаєш? Тим що "вишиванку" носиш? Так ти ж такий самий "комуняка"! Тільки прикритий не "кумачевим стягом" - а "жовтоблакитним" І біди для України своїм "корисним ідіотизмом" приносиш не менше! ПРо таких кажуть в УКраїні: "Застав дурня богу молиться - то він і лоба розіб"є!"
от і отримали критику
Нація - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.
Націона́льність - те саме, що нація. Національність - категорія офіційної класифікації та пов'язаної з нею самоідентифікації громадян у багатьох державах, ...
У "Яреми" не "критика" - а звичайне "критиканство" Воно "дурне - шо сало без хліба" - однак лізе з своїми "геніальностями" Я його вже не раз з цього приводу "мордою по столу возив" - але він не кається Таких у старі часи іменували "начотчиками" В основному це слово використовувалося у середовищі священників Так називали людей які начитавшись релігійних книг тицяли цитати з них "у всі дірки" (навіть не розуміючи їх суті)
Гидко і лицемірно, що воно виступає під таким ніком: саме такі "яри" і здали і потопили в крові Героїв - Холодноярців.
У моїх дідів і прадідів крім них було ще семеро (7) братів - ніхто не помер своєю смертю, ніхто додому не вернувся. Загинули в УПА і в Дивізії, дехто у ваших совіцьких рідних тобі по духу таборах смерті.
Не тобі, доморощена московська гнидо, судити про моїх діді і прадідів, стули свою чорну пельку. А, ще краще, тихенько удавийся в посадці.
- Що у вас за прислів"я таке: "Не всіх дурних война вбила.."?
А він мені й каже:
- Бо гинуть найрозумніші на війні Дурнів у армію не беруть - так вони у тилу розмножуються
От ти і "розмножився"!
Літом я родився
В полі при луні.
Раді були люди -
Родичі мої.
Приспів:
Оце я, Ярема,
У-ха-ха...
Оце я, Ярема,
У-ха-ха...
Оце я, Ярема,
У-ха-ха...
Став я підростати,
До школи ходить.
Став мене учитель
Грамоти учить.
"А в тебе, Яремо,
Мудра голова.
Тільки в твоїм лобі
Олії нема".
Став я підростати,
Парубком вже став.
Сказав мені батько,
Щоб я жінку брав.
Взяв я собі жінку,
Як мед з калачем.
Тиждень по весіллі
Втекла з паничем.
Став я доганяти,
Постоли згубив,
А прийшов додому,
Ще й батько набив.
Вона від "ВАТИ" відрізняється лише наявністю"вишиванки" в жовто-блакитних кольорах А "дурість - така сама...
Та і взагалі , до совісті раба звертатись марно ,, раб не почує .
2. або дядя ще більше вб'є українських дітей, щоб завоювати довіру фюрера
чи у них в Україні.
І всі ці родичі у нас, як правило, при владі
Якого біса?
Правильно говорять націоналісти
повиселяти цих всіх родичів до беніної фені
Дякую за щирість.