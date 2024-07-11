Дедушка и бабушка министра обороны РФ Белоусова похоронены в Киеве, а двоюродный брат проживает в районе, который был атакован при обстреле больницы Охматдет. ВИДЕО

Дедушка и бабушка российского министра обороны Андрея Белоусова похоронены в Киеве, а его двоюродный брат живет в Соломенском районе столицы, на который были направлены российские ракеты во время атаки на больницу Охматдет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в своем видеообращении к Белоусову его племянница Наталья Вертинская, которая долгое время жила в Киеве, а теперь живет в США.

Также читайте: За удар по Охматдету ответственна исключительно РФ, - США в ОБСЕ