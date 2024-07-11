РУС
Дедушка и бабушка министра обороны РФ Белоусова похоронены в Киеве, а двоюродный брат проживает в районе, который был атакован при обстреле больницы Охматдет. ВИДЕО

Дедушка и бабушка российского министра обороны Андрея Белоусова похоронены в Киеве, а его двоюродный брат живет в Соломенском районе столицы, на который были направлены российские ракеты во время атаки на больницу Охматдет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в своем видеообращении к Белоусову его племянница Наталья Вертинская, которая долгое время жила в Киеве, а теперь живет в США.

Также читайте: За удар по Охматдету ответственна исключительно РФ, - США в ОБСЕ

Автор: 

+28
І що далі? Хіба це секрет, що за роки совкової окупації кацапів навезли сюди дуже багато?
11.07.2024 13:29 Ответить
+18
"Сильний" аргумент після Бучі, Маріуполя, вокзала Краматорська, ТРЦ в Кременчузі, Харкова, Одеси,... всіх би згадати
Горіть впекульним вогнем ВСІ кацапи!!!
Слава ЗСУ що знесе кацапію під корінь!!!
11.07.2024 13:39 Ответить
+13
Це почала робити ще царська, рашистська імперія, а потім послідовно продовжив совок.
11.07.2024 13:59 Ответить
І що далі? Хіба це секрет, що за роки совкової окупації кацапів навезли сюди дуже багато?
11.07.2024 13:29 Ответить
"Сильний" аргумент після Бучі, Маріуполя, вокзала Краматорська, ТРЦ в Кременчузі, Харкова, Одеси,... всіх би згадати
Горіть впекульним вогнем ВСІ кацапи!!!
Слава ЗСУ що знесе кацапію під корінь!!!
11.07.2024 13:39 Ответить
Саме так. булгаков навіть народився в Києві, але від каZапа, який понаєхал сюди із Орловської губернії.

"Афана́сий Ива́нович Булга́ков (17 https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F [29] апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1859 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8 Байтичи , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4 Брянский уезд , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Орловская губерния - 14 https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 [27] марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1907 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев ) - русский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2 богослов и историк церкви."
11.07.2024 13:41 Ответить
Скацаплення ссср почалося з растовського камбайньора гарбачова
Міхал сергеевіч перший в ссср принципово почав ставити на керівні посади виключно кацапів
Так шо відлік скацаплення - з1985 року
Саме тому совок і розвалився - іншої причини шукати не треба
11.07.2024 13:49 Ответить
Це почала робити ще царська, рашистська імперія, а потім послідовно продовжив совок.
11.07.2024 13:59 Ответить
Конкретні прізвища люмпенів-кацапів можна взнати?
11.07.2024 14:21 Ответить
Після проведення голодомору у 30-х роках : "К концу 1933 года из Западной области РСФСР в Днепропетровскую было отправлено 109 эшелонов с переселенцами и их товаром, из Центрально-черноземной области России в Харьковскую область - 80 эшелонов, из Ивановской в Донецкую - 44 эшелона, одновременно с Белорусской ССР в Одесскую область отправили 61 эшелон, из Горьковской области - 35 эшелонов с людьми..."
11.07.2024 14:02 Ответить
методи наркома по національностях налетчіка карет сталіна - одні
в теплушку і в Сибірь
Доречі - під час Другой Світової - сталін наказав ВСІХ ЧЕЧЕНЦІВ посадити по вагонам і депортувати в Сибір...
... оскільки чеченці ніколи не воювали за ссср і готові були завжди підтримати гітлєра
НЕМАЄ жодного героя СССР - чеченця
11.07.2024 14:07 Ответить
Нас більше цікавить , як кацапи заселяли Україну та що траплялось після цього ...
11.07.2024 14:19 Ответить
При царі батюшці ВСЕ НАЛЕЖАЛО ЦАРЮ - ВСЯ Імперія була властністю царя - тому в тому часі недоречно шукати як і хто куди селяв
При ссср була епоха і Українців - Брежнєва, який "фарширував" владу ссср виключно людьми з Дніпропетровщини
скацаплення люмпенами відбулось з 1985 року - від комбайнера з пятном на лобі
11.07.2024 14:28 Ответить
А українську мову хто забороняв?
11.07.2024 17:49 Ответить
Категорія:Герої Радянського Союзу - чеченці

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

Сторінки в категорії «Герої Радянського Союзу - чеченці»

Показано 6 сторінок цієї категорії (із 6).

Бhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Байбулатов Ірбайхан Адилханович

Вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%97%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вісаїтов Мавлід Алероєвич

Дhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дачієв Хансултан Чапаєвич

Іhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96 Ідрісов Абухаджі

Мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96 Мухамед-Мірзаєв Хаваджі

Нhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Нураділов Ханпаша Нураділович
11.07.2024 16:04 Ответить
Отже:
Байбулатов - кумик а не чеченець
Вісаїтов - нагороджений у 1990 році посмертно
Дачієв - Працював у торгівлі. У 1952 році написав Лаврентію Берії листа з проханням реабілітувати чеченський народ. Йому приписали розтрату та посадили на 20 років. Під час арешту забрали його парадний костюм разом із усіма нагородами. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 травня 1955 Хансултан Дачієв був позбавлений звання Героя Радянського Союзу
Далі читати не став - все фейк - далі сам читай друже
12.07.2024 12:01 Ответить
Байбулатов:
Народився в березні 1912 року в селищі https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%27%D1%8E%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1 Осман'юрт у селянській родині. Про його національну приналежність точаться суперечки: в одних джерелах його називають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8 кумиком , що відповідає офіційним документамhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] , в інших - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 чеченцем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] . Причина різнобою в тому, що в 1942 році був виданий наказ про ненагородження чеченців та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%96 інгушів , і тому для заохочення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8 вайнахів , що відзначилися, командири записували їх під іншими національностямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . У книзі «Посемейный списокъ селенія Осман-юрт "2" участка Хасавъ-Юртовъского округа Терской области. № 22. Составленъ въ 1886 году» сім'я Ірбайхана вказана як чеченці, а у графі мова вказана «чеченська»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .

Абухаджі (Абухажі) Идрисов


Народився 17 травня 1918 року у селищі Бердикель у сім'ї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD селянина . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 Чеченець .

Закінчив початкову школу. Працював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F) чабаном у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF колгоспі «Радянська Росія». У жовтні 1939 року був призваний до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії . Служив у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=125-%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 125-й стрілецькій дивізії , яка розташовувалася біля західних кордонів країни у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Прибалтиці . Здобув спеціальність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 кулеметника .Учасник Німецько-радянської війни з першого дня. У складі полку з боями відступав на схід. У липні 1941 року його дивізія зайняла оборону на лінії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Псков - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8 Великі Луки між озерами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C Ільмень і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80 Селігер . Кулеметник Ідрісов разом з однополчанами відбивав щоденні атаки гітлерівців, які рвалися до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Ленінграда .
Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Президії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Верховної Ради СРСР від https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 3 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 року за зразкове виконання завдань командування і виявлені мужність і героїзм у боях із німецько-фашистськими солдатами старшому сержанту Ідрісову Абухаджі присвоєно звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Героя Радянського Союзу з врученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0 ордена Леніна і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) медалі «Золота Зірка» (№ 4739).

Хаваджі Мухамед-Мірзаєв, інший варіант - Хаважі Магомед-Мірзоєв (https://uk.wikipedia.org/wiki/1910 1910 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 чеченець , учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Німецько-радянської війни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 кавалерист , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 кулеметник , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F гвардії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82 старший сержант , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Герой Радянського Союзу .
Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Президії Верховної Ради СРСР "Про присвоєння звання Героя Радянського Союзу" від 15 січня 1944 року.

Ханпаша (Хампаша) Нураділович Нураділов (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеч. Нурадилан-кӏант Нурадилов Хампáша; https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 6 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1924 1924 р.
За національністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 чеченець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
12.07.2024 12:25 Ответить
Вдобавок до Вісаїтов - нагороджений у 1990 році посмертно.
В 1990-1992 рр. до влади рвався чеченець Хасбулатов та його команда активних чеченців - тому намагалися "реабілітувати" ваххабітів в ссср.
Якби не переворот алкоголіка ельцина що розстріляв танками ЗАКОННО вибраного чеченця Хасбілатова...
... не було б чеченської війни та пукіна при владі
Ось так.
12.07.2024 12:32 Ответить
Шановний друже
твоя маніпуляція не пройшла . Це дані з Вікіпедії, а циферки в квадратних дужечках, то посилання на першоджерела.
Ой, якось невдобно вийшло! Ахахах!!!
"Учиться, учиться и еще раз учиться!", так завещал дорогой товарищ В. И. Ленин.
12.07.2024 12:33 Ответить
Как говорят исследователи, переселенцам, которые прибывали в вымершие от голода села на востоке и юге страны, предоставляли значительные льготы.

С них снимали все недоимки по уплате налогов, их освобождали от уплаты сельхозналога на три года, год они могли не поставлять государству молоко и мясо, каждая семья бесплатно получала дом и усадьбу, ремонт которых до их переселения должны были обеспечить местные колхозы. Тем, у кого не было коровы, ее предоставляли бесплатно, а на каждые две-три семьи - давали лошадь.

Эти условия отличались от тех, в которых оказались выжившие после Голодомора в Украине :

"Переселенцы были поставлены в значительно лучшие условия, чем то местное население, что осталось после Голодомора. Люди два года страдали от недоедания, последние 9 месяцев просто умирали от голода. Но им не только не оказывали помощи, их обязывали отремонтировать дома умерших для приезжих. Кроме того, они должны были выделить из выращенного урожая столько зерна, сколько переселенцы оставили у себя в кладовых дома. Даже, согласно документам, обеспечить столами и табуретками".

Кроме того, документы свидетельствуют, что дома, в которых уже поселились переселенцы, не могли вернуть их владельцам, которым удалось бежать от голода в 1932 году, и которые возвращались домой в 1933-м.
11.07.2024 14:38 Ответить
Емські та валуєвський укази не згадали ? А це коли було ? Кінець 19 початок 20 ст.
11.07.2024 21:09 Ответить
Було і таке. Це печалька - однак результат цих указів мало вплинув на владу в царській росіїї, про яку мова.
1. "вище" сословіє що формувало владу на 100% і до і після указів говорило російською.
2. Українська мова - це ЖИВА мова народу що передавалася в основному УСТНО в ТІ часи.
12.07.2024 12:08 Ответить
Орловська губернія - це ж етнічна територія УНР, як і Білгородщина, Курськ, Воронеж..
11.07.2024 16:12 Ответить
Та каZап каZапом воно і прізвище каZапське, і вроджена ненависть до всього українського, навіть в його синка, що народився і жив в Києві.
11.07.2024 16:21 Ответить
а це вірно. от така політика імперських режимів - заселяти своїм біосміттям захоплені землі, а нелояльне місцеве населення до нових хазяїв депортувати в Сибір чи на Далекий Схід.
11.07.2024 16:30 Ответить
Хіба тільки під час совка. Якщо точно 371 років окупації.
11.07.2024 13:53 Ответить
Закацапливание началось сразу после того как пьяница и клятвопреступник Хмельницкий бросил Украину под кацапские молотки в 17м веке. С тех пор руснявые сцари стали раздавать землю Украины своим жополизам с масковии. А камуняки только продолжали традицию
11.07.2024 16:16 Ответить
А що він мав би зробити?Спробувати за брата слівце замовити,чи за район Києва ,де той проживає?Ось і їхнє тлумачення "наша земля,адін народ"(((
11.07.2024 13:31 Ответить
То може отіх дідуся та бубцю відправити йому поштою? А до брата контррозвідка повинна придивиться.
11.07.2024 13:32 Ответить
в приціл придивитися
11.07.2024 13:35 Ответить
в мешках, типа твоя ракета вывернула, а мы вот так гуманно с тобой поступаем....
11.07.2024 13:36 Ответить
І шо з того ? У мене дв сестра в Підєри живе. То що я за ту тварь ще повинен відповідь держати ? Воно ❌ уйлу ******** , а по вашому маю за це в тюрьмі сидіти ?

Ви б щось розумніше придумали
11.07.2024 14:14 Ответить
Та да, надо еще со сгнившими давным давно костями воевать! Других же забот нет.
11.07.2024 16:18 Ответить
это давно не дядя.... а чорт....
11.07.2024 13:33 Ответить
І що, ****, характерно - жодної зради з той сторони. Хоча ситуація близька до ситуації з Сирським, у якого батьки на росії.
11.07.2024 13:34 Ответить
Змінив думку про Сирского на кращу, після випадів в його адрес Бур'яни Безумної. Ця зелена рашистска тварина на своїх гавкати не буде.
11.07.2024 13:38 Ответить
Тобто задум кукловодів безумної спрацював...
11.07.2024 13:47 Ответить
а тобі не прийшло в голову що все це був цирк95? чи голова зовсім втратила здібність критично мислити, чи такої здібності взагалі не було?
11.07.2024 14:18 Ответить
Хаи застрелиться - з мене могорич
11.07.2024 13:34 Ответить
*ука! Сотні років нічого не міняється. Без Феоіана Прокоповича, мого земляка Стеіана Яворського не було б мацковського православія, без київського княжича Юрія Долгорукого не було б мацковського самодержавія, без Антона Головатого не було б кубанскаго казачєства, без Квітки-Нахімова не було б кацапської фльоти.... Ми, українці створили цього монстра, ми його повинні поховати.
11.07.2024 13:38 Ответить
В держдурі, в уряді рашки, топ-бізнесмени рашки величезна кількість вихідців з території України:
Це і козак д.н., матвієнко в., командуючий ВМФ рашки висоцький., ваксельберг, радник мєдвєдєва м. тренога, міністр транспорту лєвітін, глазьєв, і т. д і т. п. ліньки всіз перераховувати та клацати по клаві.
11.07.2024 16:25 Ответить
Брата в розробку...і зашевелиться зміюшник...(Якщо іншого немає)
11.07.2024 13:46 Ответить
Дядя андрєй поглянув на небогу,
--- Малчала б,****, будєт гємарой....
І дав команду підіймать трєвогу,
І ета... па бєндєравцам "агонь"!
11.07.2024 13:51 Ответить
Ха, для всіх кацапів Україна - це кацапська територія, яка населена малоросами і окупована хфашистами. Кацапів тут немає, тому можна бомбити, але ті малороси, які займаються диверсіями і пропагандою, можуть претендувати на те, що, починаючи з третього покоління, їхні нащадки також вважатимуться кацапами
11.07.2024 13:52 Ответить
Ну і що? У половини українців є родичі в Росії
І навпаки! Але це нічого не значить!
Моїй дочці сестра двоюрідна 24-го лютого зателефонувала з Москви і запросила до себе: "Пака наши разберутся с "бандерами" А її рідний брат (офіцер російської армії) до поранення воював на Харківщині проти свого дядька та братів троюрідних - солдат ЗСУ
"Лінія фронту" у цій війні не між націями пролягає - а через душі людей!
11.07.2024 13:54 Ответить
Ти ідіот?
11.07.2024 14:56 Ответить
А ти? Може поясниш - що саме хотів ЦИМ сказать? Бо часом у мене з"являються подібні питання до ТЕБЕ - однак я стараюся стримуваться та без достатньої необхідності та без необхідної аргументації не ображать тебе!
11.07.2024 15:17 Ответить
Лінія фронту пролягає саме через кордони, народи і нації. Бо, якби вона пролягала, як сказалисьте, "через душі" - то тим Ви визнаєте що Українці з кацапами - одна нація. Надіюсь, своїх братчиків і сестричок Ви прокляли за "розборки з бандерами", руїни Охматдита їм вислали? Чи лише післали, даруйте *****? Чи мовчки ковтнули, оскільки "єдінородниє"?
11.07.2024 16:57 Ответить
"Яремо" ! Я тобі вже не раз писав, що ти "прямолінійний - як "табуретка"! І мозкових звивин у тебе не більше, ніж у неї! Я говорив про "душі" - як про "самосвідомість" людей А ця самосвідомість формується з дитинства в людині Я уже давно здогадуюся, що ти визначаєш самосвідомість людини та її належність до "українства", як Гітлер - бігаєш по вулицях з циркулем та риєшся в "метриках" людей, встановлюючи їх "істинну арійськість" Багато з тих що загинули за УКраїну - мали родичів у РОсії, цілком російські прізвища та походження! Ти, як "українобільшовичка" Фаріон, готовий відмовить людині в належності до України за "національністю" чи за незнання мови
Дурню! Головний ідеолог українства - Донцов, був РОСІЯНИНОМ Але ж тобі не відомий його твір "Інтегральний націоналізм" - ти лише "агітки" здатен читать А інший проповідник українства - Міхновський, був ПОЛЯКОМ А той же Шептицький - наполовину польський шляхтич А "начальник політуправління" УПА - Лев Ребет, був ЄВРЕЄМ!!! А український поет Василь Вишиваний був не тільки австрійським німцем - але й внуком останнього цісаря Австро-Угорської імперії - Франца-йосипа
Ти ДЛБЙБ!!! Бо я писав не про своїх "братчиків" і "сестричок" Мої якраз воюють там, де треба А от у дружини родичі "виродками" виявилися Але "зарубай собі на носі" - РОДИЧІВ НЕ ВИБИРАЮТЬ!!! Дивися - щоб тебе не спіткала доля Макса Лягенфляйтера Він у 30-ті був активним нацистом і боровся з євреями : приймав участь у погромах та геноциді А коли Гітлер став вимагать від своїх прибічників доказів "арійськості" - пустив собі кулю в лоба: виявилося що у нього прадід з прабабкою (з батьківського боку) були ЄВРЕЯМИ!!!
Чим ти відрізняєшся від "комуняк" яких тут постійно проклинаєш? Тим що "вишиванку" носиш? Так ти ж такий самий "комуняка"! Тільки прикритий не "кумачевим стягом" - а "жовтоблакитним" І біди для України своїм "корисним ідіотизмом" приносиш не менше! ПРо таких кажуть в УКраїні: "Застав дурня богу молиться - то він і лоба розіб"є!"
11.07.2024 17:31 Ответить
неправильно застосували слово "нації". слід було хоча б "національність",
от і отримали критику
11.07.2024 20:13 Ответить
А тобі відома різниця між "нацією" та "національністю"?
Нація - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.

Націона́льність - те саме, що нація. Національність - категорія офіційної класифікації та пов'язаної з нею самоідентифікації громадян у багатьох державах, ...

У "Яреми" не "критика" - а звичайне "критиканство" Воно "дурне - шо сало без хліба" - однак лізе з своїми "геніальностями" Я його вже не раз з цього приводу "мордою по столу возив" - але він не кається Таких у старі часи іменували "начотчиками" В основному це слово використовувалося у середовищі священників Так називали людей які начитавшись релігійних книг тицяли цитати з них "у всі дірки" (навіть не розуміючи їх суті)
11.07.2024 20:33 Ответить
Тут справа не в термінології. Тут вилазить гниле нутро, котре він пробує заховати за термінами і словесним поносом. Він роками тут поносить, але вчора (див. вище) його нарешті "прорвало": видав свої сімейні узи і "душевні скрепи" з кацапами, котрі "бандери" (звісно ж - фашисти) порушують і тим кровно його і його московську рідню, єдінокровную і єдіновєрную образили. Тисячолітній досвід показує, що прорив гнійника приводить до самоодужання, але тут важкий випадок: воно буде отруювати своїм гноєм всіх навколо поки не здохне. Як його "духовная родіна".
Гидко і лицемірно, що воно виступає під таким ніком: саме такі "яри" і здали і потопили в крові Героїв - Холодноярців.
12.07.2024 08:32 Ответить
Поцілуй мене в зад! Справа якраз у "термінології" (якої ні ти, ні "Дєєв" не знаєте!) Ви, два НЕДОУМКА, лізете в обговорення питань міжнародної юриспруденції , "не відбиваючи "дупля"" в ній! Про що з вами можна говорить, якщо ви не тямите в елементарних питаннях? Один триндить про те що "Лінія фронту пролягає саме через кордони, народи і нації". Так ти ж, ІДІОТ, опосередковано саме цим доводиш, що я повинен визнать свого шурина та його сина "українцем" та "своїм" - бо вони в УКраїні народилися та носять українське прізвище! (Саме про цю твою ТУПІСТЬ" я й пишу - а ти її сам і підтверджуєш!!!) Ну а другий взагалі поліз шукать "різницю" між "нацією" та національністю"! Ти (перед тим як мої "узи" перевірять) - спочатку свої перевір - може теж пора вже застрелиться? Мій прадід (Петро Дрига) загинув саме в Холодному яру - у бою з Червоною армією (Тому я і взяв такий нік) А от чим твої діди займалися - ще перевірять треба Бо такі як ви, ДЛБЙБИ (разом з Фаріон) питання "українства" доводите до абсурду Це такий єзуїтський принцип - коли доведене до крайнощів питання викликає негативну реакцію в суспільстві і приводить до того що суспільство відвертається від тієї чи іншої ідеї Саме до цього призвів психозний вереск Фаріон у 2014-му на півдні та сході України
12.07.2024 13:29 Ответить
Прадід по маминій лінії загинув у складі Армії УНР десь в р-ні Проскурова (нині Хмельницький). Помер від тифу - велику частину Армії УНР скосив тиф... Прадід по татовій - загинув у складі Армії ЗУНР підчас українсько - польської війни. Дід по татовій лінії закатований польськими (ти ба! - знову "друзяками - поляками"!)окупантами в Коломийській в"язниці за свої проукраїнські погляди і дії (організовано виступали за звільнення українських земель від польської окупації і возз"єднання з Ненькою (вибач, що різануло слух) Україною. Дід по маминій лінії був силоміць мобілізований до складу червоної армії і убитий підчас совіцьких "м"ясних штурмів" Кьонігсберга. Односельчани, котрим Всевишній допоміг звідти повернутися, розповідали, що наших (ненависних тобі "западенців" бЕндерівців) заградотряди гнали на вали тої фортеці з палицями в руках (твої московські скрепні того не визнають...).
У моїх дідів і прадідів крім них було ще семеро (7) братів - ніхто не помер своєю смертю, ніхто додому не вернувся. Загинули в УПА і в Дивізії, дехто у ваших совіцьких рідних тобі по духу таборах смерті.
Не тобі, доморощена московська гнидо, судити про моїх діді і прадідів, стули свою чорну пельку. А, ще краще, тихенько удавийся в посадці.
12.07.2024 14:45 Ответить
Скільки було в роду твоєму значних людей! Колись говорив з одним чоловіком Питаю його:
- Що у вас за прислів"я таке: "Не всіх дурних война вбила.."?
А він мені й каже:
- Бо гинуть найрозумніші на війні Дурнів у армію не беруть - так вони у тилу розмножуються
От ти і "розмножився"!
Літом я родився
В полі при луні.
Раді були люди -
Родичі мої.

Приспів:
Оце я, Ярема,
У-ха-ха...
Оце я, Ярема,
У-ха-ха...
Оце я, Ярема,
У-ха-ха...

Став я підростати,
До школи ходить.
Став мене учитель
Грамоти учить.

"А в тебе, Яремо,
Мудра голова.
Тільки в твоїм лобі
Олії нема".

Став я підростати,
Парубком вже став.
Сказав мені батько,
Щоб я жінку брав.

Взяв я собі жінку,
Як мед з калачем.
Тиждень по весіллі
Втекла з паничем.

Став я доганяти,
Постоли згубив,
А прийшов додому,
Ще й батько набив.
12.07.2024 15:03 Ответить
І це все? Чомусь згадався епізод з фільму "17 миттєвостей весни", коли Штірліц каже Мюллеру; "Группенфюрере, у Вас сьогодні було все - схоплена радистка, відбитки пальчиків, свідки, гільзи, фотоматеріали... У Вас не було єдиного - н а т х н е н н я." Відпочинь і хай тобі присниться Фаріон і додасть "ярасті благароднай"...
12.07.2024 20:33 Ответить
Правильно тебе люди тут охарактеризували: "ВИШИВАТА"!
Вона від "ВАТИ" відрізняється лише наявністю"вишиванки" в жовто-блакитних кольорах А "дурість - така сама...
12.07.2024 20:43 Ответить
11.07.2024 13:58 Ответить
Ці звернення не допоможуть, рашисти втратили людське!
11.07.2024 14:02 Ответить
Або поміняти його на Сирського
11.07.2024 14:07 Ответить
а он дедушку и бабушку не убил . он дедушку и бабушку любил
11.07.2024 14:17 Ответить
а хто у на министр обороны РФ ?
11.07.2024 14:18 Ответить
Це звернення мало б сенс якби її дядя був самостійною фігурою , а так , він слуга диявола і робить те що той йому наказує . Навіть якби дядя і хотів припинити бомбардування України , він цього зробити не зможе , бо бастрикін в нього одразу ж знайде незаконні мільярдні статки , і звинуватить у хабарництві .
Та і взагалі , до совісті раба звертатись марно ,, раб не почує .
11.07.2024 14:19 Ответить
"Племінниця" напевно за крадені грошики дядька влаштувалася в Америці, як у всіх злодіїв чиновників які відправляють всіх своїх родичів до сьомого коліна в Америку.
11.07.2024 14:20 Ответить
молодец племянница , а е вижу тебе не нравится что она говорит
11.07.2024 14:25 Ответить
Я б запропонував Байдену взяти губасту в заручники.
11.07.2024 14:30 Ответить
а шо ти тут робишь роскосый бурят ?
11.07.2024 14:33 Ответить
Любитель хароших узьких?
11.07.2024 14:41 Ответить
він вже давно не клінтон
11.07.2024 15:03 Ответить
я предлагаю министра обороны РФ Белоусова тоже похоронить в Киеве
11.07.2024 14:36 Ответить
прямо щас
11.07.2024 14:40 Ответить
а хде Шойху?
11.07.2024 14:47 Ответить
Та хіба їм Київ чи Україна рідні, тим діду і бабі міністра Бєлоусова? Думаю, вони тут і слова українською не промовили, узкоязичні челюсті... Таких тут повно було і є.
11.07.2024 14:48 Ответить
1. тепер хуьло має звільнити неблагонадійного дядю
2. або дядя ще більше вб'є українських дітей, щоб завоювати довіру фюрера
11.07.2024 15:22 Ответить
Смішно...
11.07.2024 15:54 Ответить
це навіть не "метання бісеру перед свинями" - це якісь білопольтні заклики до людожерів стати веганами...
11.07.2024 15:58 Ответить
Хотілось би трохи більше про брата із Соломянки. Він за традицією радник ОПи чи просто пенсіонер-коригувальник?
11.07.2024 16:01 Ответить
Ручки склала, каже дядя ти добрий, по молись. Так він вже злочинець, це бидло причетне до жертв і має бути повішено
11.07.2024 16:21 Ответить
На жаль, все что в ответ скаже тот выродок билоусов, - я ее низнаю, это какая то десятидолларовая праститутка
11.07.2024 16:23 Ответить
Бабусі, дідусі і інше. Їхній суворов є святим для скопців у кацапів. Тобто сам собі відрізав яйця. Але збочення на цьому не зупинилося. Він силою заставляв совокуплятися кріпаків дівчат з 14 років. Ніби віддаючи їх замуж. Для чого? Для того щоб потім було більше ким торгувати. Він своїх кріпаків продавав. Але ж питання. Для чого стільки грошей? На хвойд? Так немає ж яєць? На бухло тоді? Чи на карти? Цікаво хто б захотів би з адекватних осіб мати справу з тіпом який сам собі відрізав яйця? Ха ха ха.
11.07.2024 16:45 Ответить
Скільки ще родичів на росії
чи у них в Україні.
І всі ці родичі у нас, як правило, при владі
Якого біса?
Правильно говорять націоналісти
повиселяти цих всіх родичів до беніної фені
11.07.2024 16:48 Ответить
Для контрпропаганди дуже добре!
Дякую за щирість.
11.07.2024 20:49 Ответить
 
 