"Мы – новая армия!": воины 225-го отдельного штурмового батальона приняли присягу. ВИДЕО

225 отдельный штурмовой батальон расширяет личный состав.

В телеграм-канале 225 ОШБ показали кадры принятия присяги воинами батальона, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы все занимались чем-то другим. Сегодня мы - воины, на которых смотрит весь мир. Они хотят нас сломать террором, но мы только крепчаем. Мы учимся и готовимся каждый день, каждый час. Мы - новая армия!" - говорится в описании видео.

