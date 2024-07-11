РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9062 посетителя онлайн
Новости Видео Война
13 943 4

"Мы – новая армия!": воины 225-го отдельного штурмового батальона приняли присягу. ВИДЕО

225 отдельный штурмовой батальон расширяет личный состав.

В телеграм-канале 225 ОШБ показали кадры принятия присяги воинами батальона, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы все занимались чем-то другим. Сегодня мы - воины, на которых смотрит весь мир. Они хотят нас сломать террором, но мы только крепчаем. Мы учимся и готовимся каждый день, каждый час. Мы - новая армия!" - говорится в описании видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 225 ОШБ и 223 батальона морской пехоты вышли из 70-дневного окружения: круговую оборону держали круглосуточно. ФОТО

225 ОШБ про присягу воїнів

Автор: 

присяга (177) военнослужащие (6307) ВСУ (6922)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Богом, хлопці!
показать весь комментарий
11.07.2024 19:07 Ответить
Мужнi воiни,сберiгай вас Господи,одне бажання бачити вас живим!!
показать весь комментарий
11.07.2024 19:25 Ответить
З Богом хлопці, лиш би дєрьмак своє рило до вас не сунув
показать весь комментарий
11.07.2024 21:11 Ответить
Храни вас Боже!
показать весь комментарий
11.07.2024 22:29 Ответить
 
 