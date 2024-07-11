РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9062 посетителя онлайн
Новости Видео
2 517 0

204-й отдельный батальон ТрО объявляет набор в аэроразведку. ВИДЕО

204 отдельный батальон Территориальной обороны г. Киева объявляет набор в аэроразведку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Объявляем НАБОР в аэроразведку!
Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших! 🇺🇦
204-й отдельный батальон ищет ИСТИННЫХ патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!
Те, кто помогут беречь жизни побратимов на передовой.

Нам нужны:

  • операторы БПЛА;
  • ударные тяжелые БПЛА;
  • корректировщики артиллерии;
  • разведка - наблюдение;
  • инженеры саперного дела.

Набор в АЭРОСВИДКУ открыт - выбери службу, которая имеет настоящее значение!

❗️Выполнение задач ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по своей СПЕЦИАЛЬНОСТИ❗️", - говорится в сообщении.

КОНТАКТЫ:
☎️+38 (067) 764 21 54
📧 [email protected]

Читайте также: Швеция присоединилась к "международной коалиции дронов" для Украины

Автор: 

беспилотник (4281) мобилизация (2904) дроны (4737) тероборона (350)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 