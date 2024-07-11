204-й отдельный батальон ТрО объявляет набор в аэроразведку. ВИДЕО

204 отдельный батальон Территориальной обороны г. Киева объявляет набор в аэроразведку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Объявляем НАБОР в аэроразведку!

Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших! 🇺🇦

204-й отдельный батальон ищет ИСТИННЫХ патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!

Те, кто помогут беречь жизни побратимов на передовой.

Нам нужны:

операторы БПЛА;

ударные тяжелые БПЛА;

корректировщики артиллерии;

разведка - наблюдение;

инженеры саперного дела.

Набор в АЭРОСВИДКУ открыт - выбери службу, которая имеет настоящее значение!

❗️Выполнение задач ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по своей СПЕЦИАЛЬНОСТИ❗️", - говорится в сообщении.

КОНТАКТЫ:

☎️+38 (067) 764 21 54

📧 [email protected]

