204-й отдельный батальон ТрО объявляет набор в аэроразведку. ВИДЕО
204 отдельный батальон Территориальной обороны г. Киева объявляет набор в аэроразведку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Объявляем НАБОР в аэроразведку!
Уникальная возможность служить своей стране и стать лучшим из лучших! 🇺🇦
204-й отдельный батальон ищет ИСТИННЫХ патриотов, которые будут уничтожать оккупанта и делать это красиво!
Те, кто помогут беречь жизни побратимов на передовой.
Нам нужны:
- операторы БПЛА;
- ударные тяжелые БПЛА;
- корректировщики артиллерии;
- разведка - наблюдение;
- инженеры саперного дела.
Набор в АЭРОСВИДКУ открыт - выбери службу, которая имеет настоящее значение!
❗️Выполнение задач ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по своей СПЕЦИАЛЬНОСТИ❗️", - говорится в сообщении.
КОНТАКТЫ:
☎️+38 (067) 764 21 54
📧 [email protected]
