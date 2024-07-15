Зеленский в День украинской государственности: Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Его сущность - это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть", - отметил президент.

По словам главы государства, "Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми".

Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения. Которое презирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя. Россия именно на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие. Мы с вами уже отделены нашим духом от этого врага", - подчеркнул Зеленский.

"И мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство. Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности! И спасибо всем, кто с Украиной!" - резюмировал президент Украины.

