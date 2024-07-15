Зеленский в День украинской государственности: Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Его сущность - это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть", - отметил президент.
По словам главы государства, "Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми".
Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения. Которое презирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя. Россия именно на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие. Мы с вами уже отделены нашим духом от этого врага", - подчеркнул Зеленский.
"И мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство. Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности! И спасибо всем, кто с Украиной!" - резюмировал президент Украины.
З хрипцой заспівє,
Гру його звичайно чуєм
На нім він нас має!!!
- Та нічого складного - просто у нього між ногами стирчить "віртуальний кулак українського народу", який затис йому яйця і він змушений говорить ці патріотичні речі!
Сидітимеш разом з твоїми проклятими дЄрьмаками і шоблою. Ти і твої ефективні манагери стануть анальними друзями паханів на зоні.
Таке враження що це він говорив дивлячись на себе в дзеркало.
Полетіли в Харків наш
Знов кацапські КАБи,
За кордони десь на пляж
Втекли слуги- жаби.
То не їхня тут війна,
Їм би більше вкрасти,
Та втекти думка одна,
Як нам будуть «ласти».
Вже побігли за бугор,
Шефір й Ханумаки.
Їм відкритий коридор,
А ми їм до SRаки.
15.07.2024
Анатолій Березенський
немає цензурних слів
борцуни в камуфляжних піжамах, зЄ і дєрьмак
в мене одного таке враження що ця істота ніколи не називає українців українцями - а завжди тільки триндить по якихось "наших людей" - хіба шо трошки соромиться називати їх "нашими радянськими людьми".🤡
Потвори, які гонять на Залужного, набийте собі на лобі заяву верховного головнокомандувача, вашого презедента. Правда йому така ситуація не подобалась і він зняв Залужного з посади.
Тепер Україна тільки втрачає людей и території.