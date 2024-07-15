РУС
2 887 48

Зеленский в День украинской государственности: Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Его сущность - это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть", - отметил президент.

По словам главы государства, "Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми".

Украина не подчинится злу, которое проливает кровь ради своего больного самоутверждения. Которое презирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя. Россия именно на этом строит свою государственность. Но мы с вами другие. Мы с вами уже отделены нашим духом от этого врага", - подчеркнул Зеленский.

"И мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство. Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности! И спасибо всем, кто с Украиной!" - резюмировал президент Украины.

Зеленский Владимир День государственности
+19
Підла гидота, яка все своє жалюгідне життя збиткувалася з України, глумилася над святими для українців поняттями, гидота, яка за останні 5 років знищила державні інституції, знищила парламентаризм та свободу слова, тепер "вітає Україну з Днем української державності"... Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
15.07.2024 09:56 Ответить
+17
Потвора юдо-малоросійська, ще й протермінована, як молоко, що скисло - ти не заслуговуєш стояти на історичних схилах Дніпра в якості Президента і щось патякати своїм брехливим ротом про українську державність. Тебе з цією країною нічого не пов'язує, ні по духу, ні по крові! Твоє місце - біля Стіни Плачу в Єрусалимі, а ще краще - в тюрмі на відсидці довічного з конфіскацією. Ось там будеш кривлятися про сеньйора-голодомора і порноактрису.
Сидітимеш разом з твоїми проклятими дЄрьмаками і шоблою. Ти і твої ефективні манагери стануть анальними друзями паханів на зоні.
15.07.2024 09:40 Ответить
+15
- Куме! А як ви думаєте - ЧОМУ Зеленський, на цьому відео, стоїть, широко розставивши ноги?
- Та нічого складного - просто у нього між ногами стирчить "віртуальний кулак українського народу", який затис йому яйця і він змушений говорить ці патріотичні речі!
15.07.2024 09:36 Ответить
путлєр захотів імперіі - надія на Захід
15.07.2024 09:33 Ответить
Співак Володимир Дантес і експрезидент Віктор Ющенко записали кавер хіта Елтона Джона, щоб зібрати на дрони та авто для ЗСУ.

https://novynarnia.com/2024/07/14/spivak-volodymyr-dantes-i-eksprezydent-viktor-yushhenko-zapysaly-kaver-hita-eltona-dzhona-shhob-zibraty-na-drony-ta-avto-dlya-zsu-video/
15.07.2024 09:33 Ответить
15.07.2024 09:35 Ответить
https://www.instagram.com/reel/C9Zgcppto5B/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f10f9c3b-3f5a-437d-9616-e4adfd565d7e https://www.instagram.com/reel/C9Zgcppto5B/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f10f9c3b-3f5a-437d-9616-e4adfd565d7e

15.07.2024 09:36 Ответить
А Великий Лідор наріду 73% Боневтік Херпідович зіграв би на фортепіано іншим "інструментом", так, як його вчили відноситися до українців.
15.07.2024 09:58 Ответить
Боневтік зіграє пальцем
З хрипцой заспівє,
Гру його звичайно чуєм
На нім він нас має!!!
15.07.2024 10:22 Ответить
15.07.2024 09:39 Ответить
- Куме! А як ви думаєте - ЧОМУ Зеленський, на цьому відео, стоїть, широко розставивши ноги?
- Та нічого складного - просто у нього між ногами стирчить "віртуальний кулак українського народу", який затис йому яйця і він змушений говорить ці патріотичні речі!
15.07.2024 09:36 Ответить
Дебіл
15.07.2024 09:36 Ответить
Примітивні пафосні лозунги, навіть не зрозуміло, на кого розраховані. Рівень виступу дитячого садочку.
15.07.2024 09:39 Ответить
Про Украину-порноактрису, девочек на окружной, термос, Голодомор, который, гы-гы, сеньор и другие шедевры у чмошника как-то лучше получалось, искренне. Видно, что ему не нужно даже играть, там все шло от души. А теперь напрягаться нужно, тем более, актеришка из шута - так себе.
15.07.2024 10:05 Ответить
Типовий лицемір.
15.07.2024 09:40 Ответить
Потвора юдо-малоросійська, ще й протермінована, як молоко, що скисло - ти не заслуговуєш стояти на історичних схилах Дніпра в якості Президента і щось патякати своїм брехливим ротом про українську державність. Тебе з цією країною нічого не пов'язує, ні по духу, ні по крові! Твоє місце - біля Стіни Плачу в Єрусалимі, а ще краще - в тюрмі на відсидці довічного з конфіскацією. Ось там будеш кривлятися про сеньйора-голодомора і порноактрису.
Сидітимеш разом з твоїми проклятими дЄрьмаками і шоблою. Ти і твої ефективні манагери стануть анальними друзями паханів на зоні.
15.07.2024 09:40 Ответить
О, типу, вольдемар-крєстітєль. Чи краще, волдеморт?..
15.07.2024 09:40 Ответить
Зрадник, який мав здати країну ворогам в 2022 році і стати гауляйтером "малоросіі" з дЄрьмаком-прем'єром на чолі окупаційного уряду. Але щось пішло не так...
15.07.2024 09:43 Ответить
Ти і є зло, ліквідатор України. Хочу дожити до відкритого суду над тобою і щоб тебе, падло, засунули пожиттєво в камеру з клопами, як Червінського. Коли Червінський буде на волі, то він багато чого розкаже і про зеблю, і дерьмака, і безкутну
15.07.2024 09:46 Ответить
Текст якось по дібільному написали .
15.07.2024 09:50 Ответить
Вавазе також переповнен ознаками хворого самоствердження й також зневажає правду і знецінює всіх, окрім себе.
Таке враження що це він говорив дивлячись на себе в дзеркало.
15.07.2024 09:51 Ответить
Сьогодні у Кропивницькому два суди над Червінським, у ЗАКРИТОМУ засіданні, без допуску преси.
15.07.2024 09:53 Ответить
Це така його ( Зєлі ) бурутьба за незалежність.
15.07.2024 10:21 Ответить
Парадокс - в незалежній країні усе залежне: суди, прокуратура, госчиновники...
15.07.2024 11:05 Ответить
ВІЙНА І СЛУГИ

Полетіли в Харків наш
Знов кацапські КАБи,
За кордони десь на пляж
Втекли слуги- жаби.

То не їхня тут війна,
Їм би більше вкрасти,
Та втекти думка одна,
Як нам будуть «ласти».

Вже побігли за бугор,
Шефір й Ханумаки.
Їм відкритий коридор,
А ми їм до SRаки.
15.07.2024
Анатолій Березенський
15.07.2024 09:55 Ответить
Підла гидота, яка все своє жалюгідне життя збиткувалася з України, глумилася над святими для українців поняттями, гидота, яка за останні 5 років знищила державні інституції, знищила парламентаризм та свободу слова, тепер "вітає Україну з Днем української державності"... Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
15.07.2024 09:56 Ответить
"Проливає кров (українців)заради свого хворобливого самоствердження" - саме мерзотник зеленський зі своїм кодляком (єрмаками-сирськими-содолями - тарнавськими). Тут він "запхав руку до чужої кишені, волаючи "тримай злодія!"
15.07.2024 09:56 Ответить
а де твої полум'яні промови із закликом до вступу у ВСУ? що та з мобілізацією? 14 млрд на меро в часі війни??? а підняти виплату воїнам - грошей немає???!!!
немає цензурних слів
15.07.2024 09:57 Ответить
Ой Боженько, вони борються, з ким тільки?
борцуни в камуфляжних піжамах, зЄ і дєрьмак
15.07.2024 10:03 Ответить
Ой, боженько, вони борються, проти кого?
борцуни в камуфляжних піжамах, зЄ і дєрьмак
15.07.2024 10:06 Ответить
"Україна не може погодитися на менше, ніж жити. На менше, ніж зберегти себе. На менше, ніж залишитися людьми". Україна не може згодитися.щоб в ній був "зенелох" котрий обібрався бути гарантом безпеки і захисту держави і життя українського народу,.а став посібником рашиста у знищенні держави ,та співучасником пограбування його прорашистськими "слугами" українського народу...
15.07.2024 10:15 Ответить
Хворе самоствердження...це він про себе? Два *****
15.07.2024 10:16 Ответить
"Наші люди, наша держава!"

в мене одного таке враження що ця істота ніколи не називає українців українцями - а завжди тільки триндить по якихось "наших людей" - хіба шо трошки соромиться називати їх "нашими радянськими людьми".🤡
15.07.2024 10:16 Ответить
А ти не знаєш, що таке "наші люди"? Це ще з часів сересер було мемом, коли з паспортів прибрали графу "національність". Як думаєш, хто таке запропонував?
15.07.2024 11:00 Ответить
брехлива цинічна потвора...що ти зробив з України, п@дло?
15.07.2024 10:24 Ответить
Так, кров проливає Україна, а не ти. Ти допомагаєш ху@Лу.
Потвори, які гонять на Залужного, набийте собі на лобі заяву верховного головнокомандувача, вашого презедента. Правда йому така ситуація не подобалась і він зняв Залужного з посади.
Тепер Україна тільки втрачає людей и території.

15.07.2024 10:29 Ответить
Чистий п¥дорас ■♧♣◇♡♥
15.07.2024 10:43 Ответить
У квартального ПІДОРА немає чітко позиції,то воно ПЗДІЛО про "Сайдьомся по сєрєдіне","Просто пєрєстать стрелять", а тепер потужно-незламно....КОЛИ ВІН ВЖЕ ЗДОХНЕ ЦЕЙ ГАНДОН МАЛОРОСІЙСЬКИЙ !!!
15.07.2024 10:44 Ответить
Найстрашніший ворог України - зелені гниди!
15.07.2024 11:10 Ответить
Тут він все вірно сказав ,лише слова і справи часто розходятся . З Святом Української Державності !
15.07.2024 11:20 Ответить
зверніть увагу що не зелелідор ні шапіто 95 ні слугориги ніхто з цих потвор не купили нашим війсковим не одного автомобіля ні дрона нічого-тільки напялюють на себе зелені піжами та дують нам у вуха Ви зелені чорти не маєте до того свята ні якого відношення
15.07.2024 12:21 Ответить
15.07.2024 13:56 Ответить
Ти ж сам особисто їм двері відкрив, а українців вигнав з дому!!!!
15.07.2024 15:20 Ответить
 
 