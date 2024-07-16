РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6932 посетителя онлайн
Новости Видео Война
5 702 2

Уничтожен вражеский полевой склад боеприпасов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении был уничтожен российский полевой склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работу наших воинов опубликовали в соцсети.

Смотрите также: Российская БМП-3 вместе с экипажем подорвалась на мине и была уничтожена FPV-дроном украинских бойцов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (8001) Запорожская область (3574)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подобається, але не завантажується(
показать весь комментарий
16.07.2024 00:04 Ответить
Есбеу посадили в сизо Запоріжжя патріота блогера в одну камеру з колаборантами .Завтра суд хто може прийдіть у Ленінський суд Запоріжжя підтримати Славіка Супернову ..А есбеу ви просто покидьки і це всі щнають
показать весь комментарий
16.07.2024 00:31 Ответить
 
 