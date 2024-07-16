Уничтожен вражеский полевой склад боеприпасов на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении был уничтожен российский полевой склад боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, работу наших воинов опубликовали в соцсети.
Владислав Сварчевський
stathunt80 777
