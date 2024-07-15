Знищено ворожий польовий склад боєприпасів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку було знищено російський польовий склад боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботу наших воїнів опублікували у соцмережі.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар16.07.2024 00:04 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
stathunt80 777
показати весь коментар16.07.2024 00:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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