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Знищено ворожий польовий склад боєприпасів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку було знищено російський польовий склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботу наших воїнів опублікували у соцмережі.

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Автор: 

знищення (7702) Запорізька область (3782)


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16.07.2024 00:04 Відповісти
Есбеу посадили в сизо Запоріжжя патріота блогера в одну камеру з колаборантами .Завтра суд хто може прийдіть у Ленінський суд Запоріжжя підтримати Славіка Супернову ..А есбеу ви просто покидьки і це всі щнають
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16.07.2024 00:31 Відповісти
 
 