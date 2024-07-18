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Новости Видео Война
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Бойцы 79-й ОДШБр уничтожают три вражеских танка Т-72Б3М, два БТР и добивают дронами российских штурмовиков вблизи Курахово. ВИДЕО

Десантники 79-й ОДШБр разгромили вражескую штурмовую колонну вблизи Курахово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"В районе Курахово россияне пытались в очередной раз прорвать нашу оборону, направив колонну в составе трех новейших танков Т-72Б3М, двух БТРов с десантом, группы мотоциклистов. Танки оснащены дополнительной защитой в виде сарая на башне, системами РЭБ, противоминными тралами. Несмотря на такую подготовку, колонна до украинских позиций не дошла - 3 танка, подорвавшиеся на минах, были подбиты и полностью сожжены дронами. Также подбиты оба БТР. Как минимум, 6 российских солдат уничтожено сбросами гранат с дронов Мавик. Примечательно, как один из российских солдат прячется в подвале большого полуразрушенного здания, а затем это здание складывает украинская управляемая авиабомба. Очередная блестящая победа воинов 79-й бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397) Донецкая область (10132) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198) бой (190)


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на него дрон скидует гранату, а воно крестится)))))) "помогло?"- так и хочется спросить?
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18.07.2024 13:11 Ответить
Прожаркою кацапів задоволений !
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18.07.2024 13:23 Ответить
і це треба було припертися в Україну які потвори
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18.07.2024 13:41 Ответить
Йди найух, кацапе.
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18.07.2024 14:04 Ответить
Когда бурятский биатлон пошёл не по плану.
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18.07.2024 14:04 Ответить
Сподіваюсь у будівлі куди прилетіла авіабомба була не одна худобина.
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18.07.2024 14:07 Ответить
Як же це красиво...
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18.07.2024 14:26 Ответить
Кацапи не мають право на життя.Смерть кацапам!
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18.07.2024 14:38 Ответить
 
 