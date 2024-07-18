Бойцы 79-й ОДШБр уничтожают три вражеских танка Т-72Б3М, два БТР и добивают дронами российских штурмовиков вблизи Курахово. ВИДЕО

Десантники 79-й ОДШБр разгромили вражескую штурмовую колонну вблизи Курахово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"В районе Курахово россияне пытались в очередной раз прорвать нашу оборону, направив колонну в составе трех новейших танков Т-72Б3М, двух БТРов с десантом, группы мотоциклистов. Танки оснащены дополнительной защитой в виде сарая на башне, системами РЭБ, противоминными тралами. Несмотря на такую подготовку, колонна до украинских позиций не дошла - 3 танка, подорвавшиеся на минах, были подбиты и полностью сожжены дронами. Также подбиты оба БТР. Как минимум, 6 российских солдат уничтожено сбросами гранат с дронов Мавик. Примечательно, как один из российских солдат прячется в подвале большого полуразрушенного здания, а затем это здание складывает украинская управляемая авиабомба. Очередная блестящая победа воинов 79-й бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Воины 79 ОДШБр точными сбросами боеприпасов ликвидировали 6 оккупантов, еще 5 ранили. ВИДЕО